New Delhi: Chunky Panday, père et acteur vétéran extrêmement fier, est au septième ciel après que sa fille Ananya Panday a mis en sac un réalisateur de Puri Jagannadh, « Liger », aux côtés de Vijay Deverakonda.

Partageant son bonheur et son enthousiasme pour le prochain projet d’Ananya, « Liger », Chunky a déclaré à BollywoodLife, « Je suis très excité pour Liger. Je dis toujours à Ananya que ça va être un gros film commercial pour elle. Et j’ai aussi vu quelques rushes du film, je dois l’avouer, et ce type, Vijay Deverakonda, il est tout simplement incroyable. Mon Dieu… oh… oh… oh… si beau et il a fait un travail fabuleux. C’est un polyvalent – ​​il fait de l’action, il danse, il fait tout, il est vraiment bon. Et son jodi et celui d’Ananya ont fière allure. Donc, je suis très, très excité à propos de Liger. En fait, même moi, j’aurais dû y jouer un rôle. Je devrais passer une audition pour ça. Woh, appuyez sur l’image hai.

Liger devrait sortir en cinq langues : hindi, télougou, tamoul, kannada et malayalam. Il devrait sortir le 9 septembre. Vijay jouera le rôle d’un boxeur dans le film réalisé par Puri Jagannadh.

Le film est soutenu par Karan Johar sous sa bannière maison Dharma Productions. Le casting de Liger comprend également les acteurs Ramya Krishnan, Ronit Roy, Vishu Reddy et Makarand Deshpande.

Deverakonda est surtout connu pour des films tels que « Arjun Reddy » et « Dear Comrade ». Il s’est envolé pour la Thaïlande et a suivi une formation rigoureuse pour apprendre les arts martiaux mixtes et d’autres formes de combat pour ce film.