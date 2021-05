Chulbul Pandey de Salman Khan arrive à Disney + Hotstar VIP dans un avatar animé | Nouvelles de la série Web

New Delhi: Le personnage très apprécié de la superstar Salman Khan, le flic Chulbul Pandey, de sa franchise à succès ‘Dabangg’, a maintenant sa propre série animée, qui est actuellement diffusée sur Disney+ Hotstar VIP.

Intitulé « Dabangg – The Animated Series », le spectacle est le dernier ajout à une vaste collection de contenu pour enfants sur la plate-forme OTT, qui abrite également la série de films « Toy Story » ainsi que les spectacles « Doraemon », « Mickey Mouse Clubhouse » et « Chacha Chaudhary », entre autres.

Produit par Cosmos-Maya et Arbaaz Khan Productions, les huit premiers épisodes de la première saison sont disponibles sur l’espace numérique en hindi, tamoul et télougou. De nouveaux épisodes de la série seront diffusés à intervalles réguliers.

Outre Chulbul, son frère Makkhi (joué par Arbaaz Khan) et Rajjo (essayé par Sonakshi Sinha), feront également partie de la version animée.

Salman Khan a déclaré qu’il était ravi de regarder la série avec ses nièces et neveux.

« Je ne pourrais pas être plus heureux que Chulbul, Makkhi et Rajjo reviennent dans des avatars animés pour divertir les enfants de notre pays. J’ai hâte de regarder tous les épisodes de » Dabangg – The Animated Series « avec mes nièces et neveux à maison », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« L’animation a ouvert une nouvelle dimension à ce personnage et je suis ravi que Cosmos-Maya l’ait fait. J’espère que tous les enfants, ainsi que leurs familles, prendront le temps de regarder cela ensemble », a déclaré l’acteur de 55 ans. ajoutée.

Réalisé par Abhinav Kashyap, « Dabangg », sorti en 2010, mettait en vedette Salman Khan comme un policier intrépide ressemblant à Robinhood avec des méthodes de travail peu orthodoxes.

Le film a marqué l’incursion d’Arbaaz Khan dans la production et il a ensuite dirigé la suite de 2012. Le troisième volet, sorti en 2019, a été réalisé par Prabhudheva.

Arbaaz Khan s’est dit ravi de voir le retour de « Dabangg » dans un tout nouveau format.

« Dabangg », pour moi, va au-delà d’un simple film ou d’une franchise ; et le voir prendre vie dans un tout nouveau format est écrasant et nous étions d’accord avec l’idée, au moment où nous avons rencontré l’équipe Cosmos-Maya. Ils ont révolutionné l’animation indienne et je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur partenaire de studio d’animation », a-t-il déclaré.

Disney + Hotstar a déclaré qu’il était ravi de présenter ce personnage et ce film emblématiques sous une forme qui puisse être appréciée par les enfants et les familles.

« Dabangg » est un ajout exceptionnel à la bibliothèque de contenu pour enfants sur Disney+ Hotstar VIP. Le public de tous âges adore Salman Khan, et nous sommes ravis de présenter son personnage et son film emblématiques sous une forme qui puisse être appréciée par les enfants et leurs familles », a déclaré le porte-parole.

Anish Mehta, PDG de Cosmos-Maya a déclaré qu’ils ont le privilège d’avoir une franchise emblématique qui correspond à la formule de l’entreprise de « familiarité avec la nouveauté »