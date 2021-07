Chuggs laisse entendre qu’il reviendra à la Casa Amor de Love Island après un choc alors que Rachel choisit Brad

Chuggs de LOVE Island a laissé entendre qu’il retournerait dans la villa pour Case Amor après avoir été largué de la villa ce soir.

Le jeune homme de 23 ans de Surrey a perdu sa place ce soir après que la débutante Rachel a décidé de s’associer à Brad à la place.

Rex

Chuggs a laissé entendre qu’il pourrait revenir pour Casa Amor[/caption]

Mais ce n’est peut-être pas la dernière fois que nous voyons l’entrepreneur en chapeaux de seau, comme il l’a taquiné: « J’y retournerais après que d’autres bombes soient tombées. Casa Amor serait le moment idéal pour y retourner. »

S’exprimant après sa sortie, le joueur de rugby a admis qu’il n’était pas surpris de se retrouver dans les deux derniers, mais pensait qu’il avait une petite chance d’être choisi par Rachel.

Il a déclaré: «Je sais qu’elle était très déchirée. Brad est un garçon magnifique. Je ne la blâme pas de l’avoir choisi.

Rex

Chuggs a dit au revoir à Rachel après qu’elle ait choisi Brad à sa place[/caption]

Érotème

Chuggs espérait être choisi par Rachel[/caption]

«Pour moi, elle était un peu comme, Brad a passé une semaine ici, il n’a trouvé personne. Il n’a encore rien fait. Vous n’avez eu qu’une journée, vous n’avez pas encore eu de chance. Alors j’ai pensé que c’était peut-être la raison pour laquelle j’aurais été choisi, si je devais être choisi. Quand elle prononçait son discours sur l’alignement des valeurs, je pensais que cela pourrait être moi. Mais non, ce n’était pas censé être.

Chuggs était une arrivée tardive aux côtés de Liam, mais a eu du mal à trouver une connexion avec qui que ce soit en seulement 24 heures.

Il dit qu’il aimait vraiment Liberty mais qu’elle était déjà en couple.

Rex

Chuggs a été dégoûté de partir si tôt[/caption]

Érotème

Rachel a choisi de sauver Brad[/caption]

Parlant des autres insulaires, il a déclaré : « Faye est l’une de mes personnes préférées là-bas. Pas de manière romantique.

«Je pensais que ce serait cool d’aller là-bas et de marcher sur les orteils et de hérisser des plumes et des trucs… Je l’aurais fait si je pensais que les gens n’étaient pas bien assortis. La liberté serait celle que je choisirais le plus parmi tout le monde là-dedans, j’ai discuté avec elle, mais elle aime Jake.

«Et Jake est un gars tellement gentil. Je pense que parmi tout le monde là-bas, ces deux-là iront loin. »

