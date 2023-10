Chucky Saison 3, Partie 1 : Revue Gory à la Maison Blanche

Chuckyest de retour – et si vous avez attrapé l’un des saison trois marketing, vous avez vu qu’il s’est emparé de puissantes inquiétudes nationales réelles en infiltrant la Maison Blanche. Mais quelle est sa motivation ? Sans rien gâcher, tout n’est pas ce qu’on pourrait penser dans la première moitié de ChuckyC’est la nouvelle saison.

Clip exclusif totalement tueur

Chucky saison deux terminé à la fin de l’année dernière avec ce qui n’est pas surprenant, mais, naturellement, ridiculement hilarant– révèle que Chucky (exprimé par Brad Dourif), toujours résilient, avait pas été sa propre victime La tuerie de Noël. Cela a laissé la porte grande ouverte pour une troisième saison de Don Mancinila série campy et sanglante basée sur son Un jeu d’enfant films. À notre retour, non seulement nous apprenons ce qui s’est passé immédiatement après le final, mais nous faisons également un bond de quelques mois pour voir ce que sont la poupée tueuse et ses ennemis : les adolescents Devon (Björgvin Arnarson), Jake (Zackary Arthur) et Lexy ( Alyvia Alyn Lind), tous orphelins après avoir perdu leurs parents pour des raisons liées à Chucky, ainsi que son ex vengeresse Tiffany Valentine, toujours dans le corps de la star hollywoodienne en disgrâce Jennifer Tilly (Jennifer Tilly) — sont à la hauteur.

Le président James Collins (Devon Sawa) avec son fils… et Chucky. Photo: Shane Mahood/Syfy

L’histoire de Chucky est la plus intéressante de la saison trois, non seulement parce qu’il s’est frayé un chemin dans la Première Famille, ce qui donne Chucky un tout nouveau décor à explorer, mais aussi son mystère sous-jacent, propulsé par des questions brûlantes comme « comment est-il arrivé là ? et « qu’est-ce qu’il fait? » Tout au long de Chucky, son méchant ricanant a toujours eu une sorte de plan en cours (vous vous souvenez de son plan malheureux de libérer une armée de poupées Good Guy possédées ?), et la saison trois n’est pas différente. Encore une fois, nous ne gâcherons pas la révélation ici, mais c’est à son honneur, Chucky vous remplit à la fin de ses quatre épisodes de frénésie… et ce n’est pas du tout ce à quoi vous pourriez vous attendre.

Ce n’est pas non plus ce à quoi vous vous attendez : ChuckyLa version du président américain, James Collins, joué par Devon Sawa – c’est désormais une blague de franchise dans laquelle Sawa revient chaque saison en tant que personnage différent. Ce serait facile pour Chucky se pencher sur la satire en faisant de lui une sorte de clone de Trump, mais Collins est présenté comme le premier président indépendant du pays, élu lors d’une campagne de transparence totale et libre de toute obligation envers l’un ou l’autre parti politique. Il est également un père compréhensif pour ses fils Henry (Callum Vinson), âgé de huit ans et qui a peur des fantômes de la Maison Blanche, et Grant (Jackson Kelly), un adolescent obsédé par TikTok et du côté ringard de l’emo. Il fait des bang-rips en privé avec la Première Dame, Charlotte (Lara Jean Chorostecki, s’inspirant de Sawa en revenant dans la série en tant que nouveau personnage), et bien que leur mariage et leur vie ne soient pas parfaits, nous apprenons qu’il y avait un leur troisième fils, Joseph, décédé d’une maladie un an auparavant, ils forment une unité étonnamment solide.

Devon (Björgvin Arnarson), Jake (Zackary Arthur) et Lexy (Alyvia Alyn Lind) affrontent à nouveau Chucky. Image: Syfy

Bien sûr, une fois que nous voyons Henry bercer Chucky – qui se glisse dans les bonnes grâces de l’enfant en utilisant sa voix de bon gars et en se faisant appeler « Joseph » – nous savons que le malheur est en marche, ce qui est exactement la réaction de Devon, Jake et Lexy. quand ils aperçoivent Chucky et sa célèbre nouvelle famille à la télévision. Liés par le traumatisme qu’ils ont tous partagé, les enfants sont de retour à Hackensack, vivant avec la cool enseignante Miss Fairchild (Annie Briggs), qui soutient adorablement la romance de Devon et Jake. Elle est également l’un des rares adultes de ce royaume à comprendre que Chucky, une poupée jouet, est en réalité un monstre meurtrier qui doit être détruit.

Tandis que les enfants complotent contre Chucky (les réseaux sociaux, un thème majeur cette saison, contribuent à ouvrir la voie à Washington, DC), nous avons droit à une histoire parallèle suite à la chute de Tiffany Valentine après les événements de la saison deux. Personne n’a jamais eu autant de plaisir à incarner un personnage que Jennifer Tilly dans le rôle de Tiffany dans le corps vampique de « Jennifer Tilly », d’abord jugée pour meurtre, puis jouant dans sa propre aventure de femmes en prison. Tout comme la saison deux, les scènes de Tilly sont largement distinctes de l’intrigue principale, avec la promesse sous-jacente qu’à terme, tous les scénarios s’entremêleront. Cela inclut la saga de Caroline (Carina Battrick), la sœur cadette de Lexy, qui est passée d’enfant effrayante à apprentie de Chucky dans un arc qui sera sûrement davantage exploré dans la seconde moitié de la saison.

Un chauffeur de taxi naturellement curieux (Kenan Thompson) emmène Caroline (Carina Battrick) et Chucky. Image: Syfy

La première partie de la saison trois se termine au point idéal, après avoir répondu à quelques grandes questions et fait avancer l’histoire de plusieurs pas. Il a tout le Chucky les pierres de touche dont les fans ont besoin – des meurtres horriblement horribles, des plaisanteries grossières – tout en atteignant l’équilibre délicat de vous faire soutenir ses héros tout en espérant que son antagoniste de la taille d’une pinte trouve un moyen de continuer à accumuler son nombre de morts. De plus, cette saison, Chucky représente une menace pour la sécurité nationale d’une manière on ne peut plus appropriée au milieu de la frénésie électorale à venir : le personnage de Gil Bellows est absolument basé sur le personnage du Watergate, G. Gordon Liddy – et mieux encore, il se transforme en un grand épisode d’Halloween pour son cliffhanger tout en nous montrant un côté de Chucky que nous n’avons jamais vu auparavant.

Les quatre premiers épisodes de Chucky première de la saison trois le 4 octobre à 21h00 sur USA et Syfy ; les épisodes seront diffusés le lendemain sur Peacock. Le reste de la saison trois arrive en 2024.

