Chucky, la poupée, a un message pour M3gan après le lancement de sa bande-annonce

La bande-annonce de la dernière offre d’horreur d’Universal Pictures, M3gan, est maintenant disponible. Écrit par Akela Cooper et le coproducteur James Wan, M3gan raconte l’histoire de Gemma (Allison Williams), qui se trouve être une roboticienne. Son travail et sa vie personnelle entrent en collision lorsque sa nièce Cady (Violet McGraw) devient soudainement orpheline après un accident de voiture. Bien que Gemma ne souhaite pas élever elle-même un enfant, elle voit une opportunité de tester M3gan à Cadi. Depuis sa sortie, la bande-annonce a suscité beaucoup d’attention. À tel point que même Chucky la poupée lui a envoyé un message. Oui, tu l’as bien lu.

S’adressant à Twitter, Chucky a retweeté la bande-annonce de M3gan qui a été téléchargée par Universal Pictures. Dans la légende, la poupée effrayante a écrit: “Tout le monde essaie d’être moi.” Regardez par vous-même :

tout le monde essaie d’être moi https://t.co/hFKPKY1AoF – Chucky (@ChuckyIsReal) 12 octobre 2022

Le tweet est devenu viral et a réussi à rassembler plus de 460 000 likes. “Tu ressembles à ça, personne n’essaie”, a écrit un utilisateur de Twitter en retweetant le tweet, ainsi que l’image de Chucky. Une autre personne a écrit: “C’est l’une des choses les plus drôles que j’ai vues aujourd’hui.” Voici quelques réactions :

non, tu n’es pas ELLE pic.twitter.com/ona9diwMDI – bigmilkymistress (@mar_donnie) 12 octobre 2022

Elle ne sera jamais elle pic.twitter.com/fRtv36nsXH — ScarEvan³³³ (@SoulGlitc_h) 12 octobre 2022

“Quand un nouveau Suprême se lève, l’ancien disparaît.” ✨ pic.twitter.com/ByRPvCYjgH – HOECUS POCUS (@jeanjacket_) 12 octobre 2022

La fille est-elle doublée par Brad Douriff ? Non Ok Chucky efface pic.twitter.com/xLy1XGhMOO – ErrantHuman (@WanderingHuman1) 12 octobre 2022

Ils vont et viennent mais tu seras toujours le roi. pic.twitter.com/cBv3H7i5m5 — Utkarsh raj (@TorsionalTaurus) 12 octobre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, Chucky est apparu comme un allié de la communauté LGBTQ. Le développement est venu dans la série télévisée de Syfy, qui a suivi l’histoire tristement célèbre de la poupée meurtrière aux cheveux roux. Une séquence promotionnelle partagée par Syfy sur les réseaux sociaux montrait Chucky en train de parler à Jake Wheeler, le garçon qui l’a découvert lors d’un vide-grenier. Dans les images, Chucky révèle à Jake qu’il a lui-même un enfant, expliquant: “Vous savez, j’ai eu un enfant Queer.” Chucky fait référence à Seed of Chucky de 2004, qui voit la poupée devenir parent après l’accouchement de sa partenaire en plastique Tiffany.

