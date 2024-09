Chucky a été annulé, mais Don Mancini dit « il reviendra »

Triste nouvelle arrivant tard un vendredi pour les fans de Chucky, sa série signature USA/Syfy Chuckyet des comédies d’horreur mettant en scène des poupées diaboliques, ricanantes et brandissant des couteaux : le spectacle de Don Mancini a été annulé. Ce cliffhanger de la fin de la saison trois commence à paraître terriblement permanent, même si Mancini, qui a imaginé Chucky pour la première fois pour les années 1988, Un jeu d’enfanta une conclusion importante : « Il reviendra ! »

IL SERA DE RETOUR https://t.co/ZI5HEZrXrz – Don Mancini (@RealDonMancini) 27 septembre 2024

Parler à io9 avant Chuckyles derniers épisodes de la saison trois de – ce que nous savons maintenant sont ChuckyLes derniers épisodes de , point final : Mancini a déclaré qu’il en était aux « très premiers jours de pourparlers » pour en faire un autre Un jeu d’enfant film, quelque chose dont les fans rêvent depuis le redémarrage de 2019, qui n’impliquait pas Mancini ni les styles vocaux distinctifs de Brad Dourif (désolé, Mark Hamill, mais vous n’auriez pas dû). Le dernier film Chucky de Mancini date de 2017 Culte de Chucky; l’émission télévisée a été créée en 2021.

« [A new movie would be an] entreprise passionnante et passionnante », a déclaré Mancini à io9 plus tôt cette année. «J’espère que nous aurons également une autre saison de la série. Je veux dire, je pense que les deux [the movie and the show] peuvent se produire et les deux peuvent coexister là-dedans. Mon plan est que tout cela ait un sens en termes de continuité et de mythologie globale du monde que nous construisons ; nous ne contredirons rien.

Lorsqu’on lui a demandé si un nouveau film reprendrait l’intrigue de la série télévisée, Mancini a répondu : « Ou cela pourrait être le cas, si nous obtenons une saison quatre, nous reprendrons ces fils d’histoire. Et partout où nous finissons par abandonner la saison quatre, le film pourrait prendre le relais. Je ne peux pas en dire trop car il existe en fait une manière encore plus délicate de fonctionner qui le rend plutôt cool. Je sais que vous devez prendre cela avec un énorme grain de sel venant de moi. C’est comme si je ne pouvais rien dire, mais c’est vraiment incroyable.

Sans saison quatre en préparation, espérons que l’idée du film viendra toujours seule. Le Date limite L’article lié au tweet de Mancini partageait une déclaration du créateur : « J’ai le cœur brisé en apprenant que Chucky Je ne reviendrai pas pour une quatrième saison, mais je suis très reconnaissant pour les trois années meurtrières que nous avons eues. J’aimerais remercier UCP/Syfy/Peacock/Eat the Cat, notre formidable casting et notre équipe basée à Toronto (la meilleure du secteur), et enfin, à nos incroyables fans, un gros câlin. Votre incroyable campagne #RenewChucky a vraiment réchauffé le cœur froid de Chucky. Chucky reviendra ! Il revient TOUJOURS.