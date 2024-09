Chucky a été annulé aux USA et Syfy après trois saisons

USA Network et Syfy ont réussi à faire ce que la chaise électrique, des tonnes de protagonistes désespérés, et cette fois ils ont fait un film sans Brad Dourif ne pouvait pas : tuer Chucky.

Date limite rapports que la série de comédies d’horreur joyeusement sanglante du réseau, basée sur le Un jeu d’enfant franchise de films, a été officiellement annulée après trois saisons. Don Mancini, qui a tous deux créé la franchise et a été showrunner de l’émission télévisée, a publié une déclaration aujourd’hui, affirmant qu’il avait le cœur brisé par la nouvelle. « Mais je suis très reconnaissant pour les trois années meurtrières que nous avons eues », écrit Mancini. Après avoir remercié ses collaborateurs et son réseau, Mancini a également déclaré que l’histoire s’est plutôt bien confirmée : « Chucky reviendra ! Il revient TOUJOURS.

Étant donné que la série de films était fondamentalement moribonde lorsque la série télévisée a été lancée – avec le redémarrage théâtral de 2019, qui manquait à la fois de Mancini et de Dourif, et qui a été largement ignoré par le public – il est assez remarquable de voir à quel point le chéri critique Chucky Il s’est avéré que la série télévisée l’était. L’émission a généré des critiques élogieuses, quelques Saturn Awards et une grande quantité de messages Slack extrêmement passionnés de la part de notre collègue, le scénariste de télévision Saloni Gajjar, nous exhortant à simplement montre le truc à chaque fois que ça apparaissait dans l’actualité. Voici Saloni détaillant les mérites de la série dans un cadre plus formel, écrivant sur sa troisième saison – c’est-à-dire celle qui a installé sa poupée meurtrière titulaire à la Maison Blanche, avec un grand effet comique – en octobre de l’année dernière :

Le succès découle d’un engagement sans vergogne à prendre des risques étranges. Oui bien sûr, Chucky est invraisemblable. La série vous supplie de jeter la logique par la fenêtre de manière audacieuse. Il a toujours adopté le côté campagnard, laissant la Good Guy Doll se déchaîner alors qu’elle tranche joyeusement, poignarde et tire sur les victimes dans des situations accrues. Les nouveaux épisodes ne se contentent pas de maintenir un élan sanglant ; ils l’élèvent, ce qui constitue généralement un obstacle majeur lors de l’adaptation des slashers dans une émission télévisée de longue durée. Heureusement, ChuckyLes scénaristes de sont prêts à relever le défi dans la troisième saison. Les morts sont vraiment dégoûtantes (au moins quelques-unes d’entre elles vous donneront envie de vomir) et l’humour est de premier ordre (notre petit méchant rend visite au médecin à un moment donné, enfilant une blouse d’hôpital bleue et tout). Comment Chucky Don Mancini de s’est brillamment réinventé Un jeu d’enfant franchise

Chucky Critique de la saison 3, partie 2 : C’est (écoutez-nous) un chef-d’œuvre de comédie d’horreur

Malgré une campagne #RenewChucky, la série a diffusé ce qui sera désormais son dernier épisode en mai 2024.