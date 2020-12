Brigue de l’armée de l’air à la retraite. Le général Charles «Chuck» Yeager, l’as du pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale et pilote d’essai par excellence qui a montré qu’il avait les «bonnes choses» quand, en 1947, il est devenu la première personne à voler plus vite que le son, est décédé. Il avait 97 ans.

Yeager est décédé lundi, sa femme, Victoria Yeager, a déclaré sur son Compte Twitter. «C’est avec un profond chagrin, je dois vous dire que mon amour de vie, le général Chuck Yeager, est décédé juste avant 21 heures HE. Une vie incroyable bien vécue, le plus grand pilote d’Amérique et un héritage de force, d’aventure et de patriotisme resteront à jamais dans les mémoires.

La mort de Yeager est «une énorme perte pour notre nation», a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine dans un communiqué.

«Gen. L’esprit pionnier et innovateur de Yeager a fait progresser les capacités de l’Amérique dans le ciel et a propulsé les rêves de notre nation vers l’ère des avions à réaction et l’ère spatiale. Il a dit: «Vous ne vous concentrez pas sur les risques. Vous vous concentrez sur les résultats. Aucun risque n’est trop grand pour empêcher le travail nécessaire de se faire »», a déclaré Bridenstine.

«À l’ère des héros créés par les médias, il est la vraie affaire», a déclaré l’historien de la base aérienne d’Edwards, Jim Young, en août 2006, lors du dévoilement d’une statue en bronze de Yeager.

Il était «le plus juste de tous ceux qui possédaient les bonnes choses», a déclaré le major-général Curtis Bedke, commandant du centre d’essais en vol de l’armée de l’air à Edwards.

Yeager, d’une petite ville des collines de Virginie-Occidentale, a volé pendant plus de 60 ans, y compris le pilotage d’un X-15 à près de 1000 mph (1609 km / h) à Edwards en octobre 2002 à 79 ans.

«Vivre jusqu’à un âge avancé n’est pas une fin en soi. L’astuce est de profiter des années restantes », a-t-il déclaré dans« Yeager: An Autobiography ».

«Je n’ai pas encore tout fait, mais au moment où j’aurai fini, je n’aurai pas manqué grand-chose», écrit-il. «Si je fonce (crash) demain, ce ne sera pas avec un froncement de sourcils sur mon visage. J’ai eu une balle.

Le 14 octobre 1947, Yeager, alors capitaine de 24 ans, a poussé un avion-fusée Bell X-1 en forme de balle orange au-delà de 660 mi / h pour franchir le mur du son, à l’époque une étape importante dans l’aviation.

L’histoire continue

«Bien sûr, j’étais inquiet», dit-il en 1968. «Quand vous vous amusez avec quelque chose dont vous ne savez pas grand-chose, il doit y avoir de l’appréhension. Mais vous ne laissez pas cela affecter votre travail. »

Le modeste Yeager a déclaré en 1947 qu’il aurait pu aller encore plus vite si l’avion avait transporté plus de carburant. Il a dit que le trajet «était agréable, tout comme rouler vite en voiture.

Yeager a surnommé l’avion-fusée, et tous ses autres avions, «Glamorous Glennis» pour sa femme, décédée en 1990.

L’exploit de Yeager a été gardé secret pendant environ un an lorsque le monde pensait que les Britanniques avaient franchi le mur du son en premier.

«Ce n’était pas une question de ne pas avoir d’avions capables de voler à des vitesses comme celle-ci. Il s’agissait de les empêcher de s’effondrer », a déclaré Yeager.

Soixante-cinq ans plus tard à la minute près, le 14 octobre 2012, Yeager a commémoré l’exploit en volant sur la banquette arrière d’un F-15 Eagle alors qu’il franchissait le mur du son à plus de 30000 pieds (9144 mètres) au-dessus de Mojave en Californie. Désert.

Ses exploits ont été racontés dans le livre de Tom Wolfe «The Right Stuff» et dans le film de 1983 qu’il a inspiré.

Yeager est né le 23 février 1923 à Myra, une petite communauté sur la rivière Mud au fond d’un creux des Appalaches à environ 40 miles au sud-ouest de Charleston. La famille a ensuite déménagé à Hamlin, le siège du comté. Son père était un foreur de pétrole et de gaz et un agriculteur.

«Ce qui me frappe vraiment pendant toutes ces années, c’est la chance que j’ai eue, la chance, par exemple, d’être née en 1923 et non en 1963, de sorte que je suis devenu majeur au moment où l’aviation elle-même entrait dans l’ère moderne», a déclaré Yeager dans un discours prononcé en décembre 1985 au Smithsonian Air and Space Museum.

«J’étais juste un enfant chanceux qui a attrapé la bonne course», dit-il.

Yeager s’est enrôlé dans l’Army Air Corps après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires en 1941. Il a regretté plus tard que son manque de formation universitaire l’empêchait de devenir astronaute.

Il a débuté comme mécanicien aéronautique et, malgré le mal de l’air lors de son premier vol en avion, s’est inscrit à un programme qui permettait aux hommes enrôlés de devenir pilotes.

Yeager a abattu 13 avions allemands lors de 64 missions pendant la Seconde Guerre mondiale, dont cinq en une seule mission. Il a été abattu une fois au-dessus de la France sous contrôle allemand mais s’est échappé avec l’aide de partisans français.

Après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu pilote d’essai à partir de la base aérienne Wright-Patterson à Dayton, Ohio.

Parmi les vols qu’il a effectués après avoir franchi le mur du son, il y en avait un le 12 décembre 1953, lorsqu’il a piloté un X-1A à un record de plus de 1 600 mph. Il a dit qu’il s’était levé à l’aube ce jour-là et qu’il était allé chasser, ensachant une oie avant son vol. Cette nuit-là, a-t-il dit, sa famille a mangé l’oie pour le dîner.

Il est retourné au combat pendant la guerre du Vietnam, effectuant plusieurs missions par mois dans le bimoteur B-57 Canberras effectuant des bombardements et des mitraillages au sud du Vietnam.

Yeager a également commandé des escadrons et des escadrons de chasse de la Force aérienne, ainsi que l’École de pilotage de recherche aérospatiale pour les astronautes militaires.

«J’ai piloté 341 types d’avions militaires dans tous les pays du monde et j’ai enregistré environ 18 000 heures», a-t-il déclaré dans une interview dans le numéro de janvier 2009 du Men’s Journal. «Cela peut paraître drôle, mais je n’ai jamais possédé d’avion de ma vie. Si vous êtes prêt à saigner, l’Oncle Sam vous donnera tous les avions que vous voulez.

Quand Yeager a quitté Hamlin, il était déjà connu comme un casse-cou. Lors de visites ultérieures, il bourdonnait souvent la ville.

«Je vis juste en bas de la rue de sa mère», a déclaré Gene Brewer, éditeur à la retraite de l’hebdomadaire Lincoln Journal. «Un jour, j’ai grimpé sur mon toit avec ma caméra 8 mm alors qu’il volait au-dessus de ma tête. Je pensais qu’il allait me faire descendre du toit. Vous pouvez voir la cime des arbres au bas des photos. »

Yeager a piloté un F-80 sous un pont de Charleston à 450 mi / h le 10 octobre 1948, selon des articles de journaux. Lorsqu’on lui a demandé de répéter l’exploit pour les photographes, Yeager a répondu: «Vous ne devriez jamais mitrailler deux fois le même endroit car les artilleurs vous attendront.

Yeager n’a jamais oublié ses racines et la Virginie occidentale a donné son nom aux ponts, aux écoles et à l’aéroport de Charleston.

«Mes débuts en Virginie-Occidentale disent qui je suis à ce jour», a écrit Yeager. «Mes réalisations en tant que pilote d’essai en disent plus sur la chance, le hasard et le destin d’une personne. Mais le gars qui a franchi le mur du son était le gamin qui a nagé la Mud River avec une pastèque balayée ou qui a tiré sur la tête d’un écureuil avant d’aller à l’école.

Yeager a reçu la Silver Star, la Distinguished Flying Cross, la Bronze Star, la Air Medal et le Purple Heart. Le président Harry S. Truman lui a décerné le trophée de l’air Collier en décembre 1948 pour avoir franchi le mur du son. Il a également reçu la Médaille présidentielle de la liberté en 1985.

Yeager a pris sa retraite de l’Armée de l’Air en 1975 et a déménagé dans un ranch à Cedar Ridge, dans le nord de la Californie, où il a continué à travailler comme consultant auprès de l’Armée de l’air et de Northrop Corp.et est devenu bien connu des jeunes générations en tant que pitchman de télévision pour les pièces automobiles et la chaleur pompes.

Il a épousé Glennis Dickhouse d’Oroville, Californie, le 26 février 1945. Elle est décédée d’un cancer de l’ovaire en décembre 1990. Ils ont eu quatre enfants: Donald, Michael, Sharon et Susan.

Yeager a épousé Victoria Scott D’Angelo, 45 ans, en 2003.

