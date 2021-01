Dans une interview controversée « Meet the Press » dimanche, le sénateur Ron Johnson a reconnu que le président élu Joe Biden avait remporté l’État du Wisconsin, mais a déclaré qu’il était toujours nécessaire d’enquêter sur les allégations non fondées de fraude électorale.

Johnson n’a fourni aucune preuve d’irrégularités de vote dans le Wisconsin ou ailleurs lors de son entretien avec l’hôte Chuck Todd.

Johnson a participé au populaire talk-show du dimanche matin – une apparition interrompue par Todd, qui a accusé Johnson de répandre des théories du complot – pour expliquer pourquoi il fait partie d’une douzaine de sénateurs républicains qui disent qu’ils s’opposeront à la certification des résultats du collège électoral mercredi.

Johnson et les autres demandent une commission non partisane pour enquêter sur les résultats, qui ont déjà été certifiés par les gouvernements des États à travers le pays. Ils montrent que Biden a remporté plus de 7 millions de votes. L’ancien vice-président a recueilli 306 voix électorales. Le président Donald Trump en a obtenu 232.

Depuis l’élection, Trump a refusé de concéder et a affirmé à plusieurs reprises, sans preuves, que les résultats étaient entachés d’une fraude généralisée. Cependant, les experts électoraux affirment que même au milieu d’une pandémie dangereuse, le scrutin s’est déroulé équitablement et sans incident majeur.

À un moment donné au cours de l’entretien, Todd a pressé Johnson de dire quel candidat il pensait avoir remporté dans le Wisconsin.

« Le vice-président Joe Biden a gagné par 20 000 voix », a déclaré Johnson, « mais il y avait aussi des problèmes au Wisconsin. »

Johnson n’a pas dit quels étaient ces problèmes.

D’autres républicains du Wisconsin ont rejeté les efforts de Johnson et des autres sénateurs pour contester les résultats du collège électoral, qui ont été certifiés le 14 décembre.

« Les efforts pour rejeter les votes du collège électoral et semer le doute sur la victoire de Joe Biden à la fondation de notre république », a déclaré l’ancien président de la Chambre Paul Ryan dans un communiqué.

«Il est difficile de concevoir un acte plus anti-démocratique et anti-conservateur qu’une intervention fédérale pour renverser les résultats d’élections certifiées par l’État et priver des millions d’Américains de leurs droits de vote. Le fait que cet effort échouera ne signifie pas qu’il ne le fera pas. des dommages importants à la démocratie américaine. «

« La campagne Trump a eu amplement l’occasion de contester les résultats des élections, et ces efforts ont échoué faute de preuves », a poursuivi Ryan. « Le processus judiciaire a été épuisé et les résultats ont été confirmés de manière décisive. »

Le représentant Mike Gallagher et six membres du GOP House ont également déclaré qu’ils étaient préoccupés par la tentative de contester les résultats finaux du Collège électoral certifiant Joe Biden comme le vainqueur de l’élection.

« Nous devons respecter l’autorité des États ici », indique le communiqué. « Bien que cela puisse contrecarrer nos objectifs politiques immédiats, nous avons prêté serment de promouvoir la Constitution au-dessus de nos objectifs politiques. »

La lettre a également noté que les membres de la Chambre du GOP avaient des inquiétudes au sujet de la fraude, mais pas assez de préoccupation pour priver l’élection.

L’interview de Johnson à NBC a été enflammée lorsque Todd a accusé Johnson et Trump d’avoir déclenché «l’incendie» d’accusations de fraude électorale sans preuves.

« Vous avez allégué qu’il y avait une fraude généralisée. Vous n’avez pas fourni de preuves spécifiques de cette fraude généralisée. Mais vous exigez une enquête au motif qu’il y a des allégations de fraude généralisée », a déclaré Todd.

« Vous êtes l’incendiaire ici. Donald Trump est l’incendiaire ici. Vous avez allumé cet incendie. … Et maintenant, tous ces gens croient ce que vous leur avez dit parce que vous n’avez pas eu le courage de leur dire la vérité, que cette élection était juste. «

Johnson a répondu que les sénateurs du GOP veulent simplement enquêter davantage sur les allégations de fraude.

À un autre moment, Johnson a mentionné des allégations de fraude non prouvées au Nevada, mais Todd l’a interrompu. « Arrêtez, vous ne pouvez pas faire ces allégations qui n’ont pas été prouvées », a déclaré Todd.

Johnson a accusé les médias, le FBI et le ministère de la Justice d’être biaisés et non crédibles.

«Nous avons un énorme problème dans ce pays, il est insoutenable, et la seule façon de le résoudre est d’informations, de transparence, d’auditions et d’enquêtes. Ce n’est pas du charlatanisme, ce n’est pas une théorie du complot. C’est ce qui va être nécessaire. », A déclaré Johnson.

Un Todd exaspéré a ensuite demandé à Johnson pourquoi le gouvernement n’avait pas tenu d’audiences sur d’autres théories du complot, comme si les attentats du 11 septembre étaient un travail interne.

«Pourquoi n’avez-vous pas tenu d’audiences sur les véridiques du 11 septembre? Demanda Todd. « Et l’atterrissage sur la lune? Allez-vous tenir des audiences là-dessus? »

Johnson a répondu qu’il y avait plusieurs choses sur lesquelles il aimerait tenir des auditions, y compris la réponse au coronavirus, mais a déclaré que l’élection était une priorité.

« En ce moment, nous avons cette élection, nous avons des dizaines de millions d’Américains qui pensent que cette élection a été volée. Nous devons aller au fond des choses », a déclaré Johnson.

Mais Todd n’en avait rien.

«Quand vous dites aux gens un million de fois que quelque chose a été volé, ou que quelque chose était une fraude, et qu’ensuite ils le croient, je pense que vous devez vous regarder dans le miroir et vous demander pourquoi tant de gens le croient», a déclaré Todd.

Johnson a rétorqué que c’était Todd et les médias qui étaient en faute, disant à Todd: « Vous avez détruit la crédibilité de la presse – pas moi » alors que les deux hommes se parlaient vivement.

Todd a ensuite interrompu Johnson et l’a remercié d’être venu dans la série. « Seuls deux de vos collègues ont eu le courage de dire » oui « ce week-end à propos de cette théorie du complot sur laquelle vous travaillez », a déclaré Todd. « Merci d’être venu – que j’apprécie. »

Johnson a répondu: « Passez une bonne journée.