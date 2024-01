Chuck Todd : à la limite du dysfonctionnement

Les Américains, en général, sont généralement fiers de ce fait : les États-Unis sont une nation d’immigrants. Et il n’y a rien que nous aimons célébrer collectivement plus en tant qu’Américains qu’une bonne histoire de la misère à la richesse, surtout si elle commence dans un autre pays.

Entamez une conversation avec une connaissance et demandez à un moment donné d’où sa famille a émigré, et il y a toujours une certaine fierté dans la réponse, qu’elle parle d’une famille venant d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Sud, des Caraïbes ou d’ailleurs.

Mais notre histoire d’amour avec notre histoire d’origine collective en dehors de ce pays se termine généralement à la frontière – littéralement.

Nous ne voulons pas entendre ou ressentir le désordre du système d’asile de notre pays, et nous ne voulons pas collectivement être dérangés par la façon dont quelqu’un arrive ici. Mais une fois qu’ils arrivent ici et deviennent citoyens, nous sommes généralement très accueillants et, oui, fiers.

Et cela nous amène à notre impasse politique actuelle concernant la frontière et l’immigration. À bien des égards, le président Joe Biden et l’ancien président Donald Trump agissent de manière rationnelle dans leurs positions. Pour Biden : c’est une année électorale, et la dernière chose qu’il souhaite, c’est que la frontière devienne un obstacle à sa politique étrangère (l’aide à l’Ukraine liée aux négociations frontalières au Sénat) ou à sa réélection. Cela ne me choque donc pas de voir Biden dire essentiellement : « J’accepterai à peu près n’importe quelle idée de frontière raisonnable tant que l’aide à l’Ukraine est incluse. »

Biden a fait le calcul – je pense à juste titre – que la gauche ne l’abandonnera pas de l’autre côté de la frontière. Ils peuvent se plaindre, ils peuvent grogner, ils peuvent même soutenir davantage de candidats à la présidentielle de 2028 qui veulent décriminaliser le passage de la frontière. Mais je doute qu’ils décident d’utiliser cette capitulation de Biden sur la politique frontalière comme moment pour s’éloigner de lui. Je pense que la situation entre Israël et Gaza est plus tendue pour Biden à gauche qu’à la frontière.

Le président Joe Biden s’exprime mardi à l’Université George Mason de Manassas, en Virginie. Susan Walsh / AP

Et il est également parfaitement logique politiquement, du moins superficiellement, que Trump et les républicains de son aile du parti ne soient pas intéressés à « aider » Biden ni avec l’Ukraine ni avec la frontière. La question des frontières est un outil d’organisation important pour Trump en particulier, ainsi que pour le Parti républicain dans son ensemble. Sans la question de l’immigration comme galvanisateur, il n’est pas toujours clair ce qui motivera l’aile Trump à se présenter aux urnes.

Trump a suscité l’inquiétude concernant les prétendues « caravanes de migrants » avant les élections de mi-mandat de 2018, et cela n’a pas empêché le Parti républicain de perdre 40 sièges à la Chambre. Mais lors de deux élections sénatoriales clés que le Parti Républicain essayait de remporter, dans le Missouri et l’Indiana, l’histoire de la caravane a semblé faire ce que la question de l’immigration a fait pour le Parti Républicain dans le passé : enflammer la base.

Ce qui est moins clair, politiquement, c’est à quel point la frontière fait basculer les votes d’un parti à l’autre. Une grande partie des électeurs qui considèrent la frontière comme une question majeure voteraient déjà républicain de toute façon (voir 2018). Cela ne veut pas dire que le problème n’est pas une préoccupation nationale. Mais est-ce une préoccupation telle pour les électeurs indécis qu’elle l’emportera sur leurs autres préoccupations sur des questions telles que la démocratie ou l’avortement ?

Aujourd’hui, grâce à la décision du gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, de transporter les migrants hors de son État vers des bastions démocrates comme Chicago, New York et Los Angeles, nous constatons une certaine inquiétude des électeurs au-delà de la base républicaine de ces régions à propos de la situation. capacité à gérer les migrants entrants. Et je peux être persuadé que la propagation des soi-disant difficultés financières ou de logement liées à la prise en charge de ces migrants a amené davantage de maires et de gouverneurs démocrates à se plaindre à la Maison Blanche, ce qui a donné à Biden la couverture politique dont il a besoin pour prendre en gros n’importe quel sénateur. James Lankford de l’Oklahoma et d’autres sénateurs républicains le demandent dès maintenant dans les négociations sur la législation frontalière.

Politiquement, on pourrait dire que la décision d’Abbott était assez astucieuse – mais wow, elle était cynique. Et en regardant l’État du Texas tenter de créer une crise avec le gouvernement fédéral au sujet de la juridiction frontalière à Eagle Pass, on a le sentiment que ces élus du Texas sont plus intéressés à se déguiser en guerre civile qu’à travailler réellement avec le gouvernement fédéral pour résoudre ce problème. le problème.

Ce théâtre politique sur l’immigration s’étend à la Chambre, où la majorité républicaine pourrait prendre les deux mesures suivantes au cours du mois prochain : refuser de travailler avec le Sénat sur le paquet frontalier le plus strict jamais obtenu par les démocrates et destituer le secrétaire du ministère de la Sécurité intérieure. pour avoir eu l’audace de servir un président démocrate.

Il semble que le plus grand péché de Mayorkas soit d’être démocrate et de travailler pour Biden. Toute critique supposée « substantielle » à l’encontre de Mayorkas s’effondre généralement une fois que l’on réalise que la plainte porte en réalité sur le fait qu’il respecte la loi. Si la Chambre n’aime pas la façon dont Mayorkas gère son département, elle a alors le pouvoir de gérer les finances et le pouvoir de modifier certaines lois du pays sur l’asile pour donner plus d’autorité au DHS. Mais ce qui n’a pas de sens, c’est de destituer les Mayorkas pour avoir appliqué des lois qui ne leur plaisent pas et qui pourraient être modifiées s’ils travaillaient réellement sur le problème.

Et disons qu’ils réussissent à faire démissionner ou à destituer Mayorkas par le Sénat contrôlé par les démocrates ? Ce sera toujours Biden et un Sénat démocrate qui confirmeront son remplacement. Alors, étant donné cette probabilité, que pense exactement le Parti républicain de la Chambre des représentants pense-t-il accomplir en destituant Mayorkas ?

La réalité est qu’il est plus facile pour les Républicains plus modérés, « de l’aile gouvernementale », d’expliquer (ou même d’ignorer) la destitution de Mayorkas dans leurs districts swing, plutôt que d’essayer d’expliquer une destitution de Biden. C’est pourquoi les efforts de destitution de Biden sont morts tranquillement à la Chambre (l’avez-vous remarqué ?). L’aile Trump du Parti Républicain, en particulier, est obsédée par l’idée de marquer certains démocrates du sceau « destitué ». Je suppose que le procureur général Merrick Garland est le prochain sur leur liste de souhaits de destitution.

Soyons honnêtes : les Républicains de la Chambre des représentants destituent les Mayorkas parce qu’ils pensent pouvoir le faire. C’est un truc classique d’intimidateur dans la cour d’école : n’essayez pas d’abattre quelqu’un de votre taille (comme Biden), choisissez quelqu’un de plus petit parce que vous pouvez avoir l’air d’être dur sans avoir à prendre de gros risques politiques.

Le GOP est divisé sur ce qu’il faut faire concernant la frontière, et bon nombre des partisans les plus importants de Trump au Congrès admettent ouvertement qu’il est préférable de rejeter tout accord bipartisan pour résoudre le problème, car cela pourrait aider Trump à gagner en novembre. En théorie, compte tenu de ces facteurs, cela devrait constituer, d’une manière autrement impensable, un vainqueur politique potentiel pour les démocrates, malgré leurs notes record sur la gestion de l’immigration dans les récents sondages.

Je suis peut-être naïf, mais je trouve que ce débat sur la frontière est très utile pour déterminer qui a été élu pour résoudre des problèmes et qui a été élu simplement pour devenir politiquement célèbre. Parce qu’il est assez facile de diviser le GOP entre l’aile gouvernementale (des gens comme le représentant Don Bacon du Nebraska à la Chambre ou Lankford au Sénat) et l’aile de la performance (voir le sénateur Ted Cruz du Texas ou le représentant Mark Green du Tennessee, qui mène la destitution de Mayorkas).

Mais je suis sceptique quant à la volonté de Biden de s’approprier la frontière. De la même manière que le Parti Républicain semble vouloir considérer cette question plus comme un outil d’organisation que comme un problème à résoudre, les Démocrates tentent d’ignorer la question parce qu’ils ne pensent pas que cela compte pour leur calcul de 50 % plus 1. Et pour sensibiliser les électeurs au cynisme du débat sur la frontière, il faut un messager rhétoriquement fort auquel les électeurs prêteront attention. À l’heure actuelle, ce n’est pas Biden, ni la vice-présidente Kamala Harris, qui était autrefois présentée comme le tsar des frontières de l’aile ouest. Et franchement, ce n’est pas non plus Mayorkas, qui est désormais devenu un punching-ball médiatique conservateur.

Peut-être qu’un Bill Clinton ou un Barack Obama dans leur apogée rhétorique pourraient le faire – tous deux ont utilisé avec succès les Républicains de la Chambre comme sac de boxe en route vers leur réélection.

Ironiquement, je pense que les hypothèses politiques que tout le monde fait sur les conséquences d’une approche législative ou d’une approche pugiliste de la frontière pourraient être fausses. Et si Biden obtenait son accord du Congrès et que la frontière n’était pas stabilisée d’ici l’automne ? Cela signifie-t-il qu’il est vulnérable à une attaque de « compétence » ? En termes purement politiques, vaut-il mieux que la Maison Blanche de Biden capitule devant le Sénat sur tout, puis que le Parti républicain de la Chambre rejette le compromis, donnant ainsi à Biden une chance de se présenter contre l’incapacité du Parti républicain à gouverner ?

Vous voyez où je veux en venir ici : les hypothèses que font les gens ne sont peut-être pas celles qu’ils pensent. Plus important encore, pour que cette démocratie continue de fonctionner, il est important de donner aux présidents la plupart des outils raisonnables qu’ils demandent pour faire face à une crise comme celle-ci. S’ils les obtiennent et qu’ils ne parviennent toujours pas à résoudre le problème, alors les urnes deviennent le lieu évident pour exprimer leur désapprobation.

Mais le Parti républicain pourrait par inadvertance renflouer Biden et les démocrates en entravant leur capacité à tenter de résoudre le problème. Le Congrès et l’État du Texas ont parfois saboté le DHS ; il est assez clair que des politiciens comme Abbott et le lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, considèrent les impasses en matière d’immigration comme une amélioration de leur avenir politique. À moins que les électeurs ne commencent à juger les élus sur leur capacité à tenter de résoudre des problèmes insolubles, nous aurons davantage ce théâtre politique.

Et ne vous y trompez pas, la question des migrants est un défi mondial. Puisque nous sommes considérés comme le phare de la liberté dans le monde, lorsque les gens sont désespérés, leur premier réflexe sera de venir en Amérique. Personnellement, je suis heureux et privilégié de vivre dans un pays où les gens veulent venir et non fuir. Nous devons être une nation frontalière qui respecte l’État de droit et fait preuve d’empathie envers ceux qui recherchent une vie meilleure. C’est frustrant de…