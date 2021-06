Chuck Schumer soutient l’abrogation de l’AUMF de la guerre en Irak de 2002

Tom Williams | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a soutenu mercredi l’abrogation de l’autorisation américaine de 2002 pour la guerre en Irak et a déclaré qu’il prévoyait de soumettre la mesure au vote cette année.

L’annonce du démocrate de New York intervient un jour avant que la Chambre ne envisage de voter sur une législation visant à supprimer l’autorisation d’utilisation de la force militaire. De plus en plus de législateurs des deux parties ont appelé à révoquer la résolution près de 10 ans après la fin de la guerre en Irak.

« La guerre en Irak est terminée depuis près d’une décennie. Une autorisation passée en 2002 n’est plus nécessaire en 2021 », a déclaré Schumer, soulignant que les États-Unis n’abandonneraient pas « leur relation avec l’Irak et son peuple ».

Les efforts pour abroger l’AUMF de 2002 continuent d’inciter le Congrès à récupérer les pouvoirs de guerre après des années de large discrétion présidentielle. Schumer a déclaré que l’abrogation de l’autorisation « éliminerait le danger qu’une future administration retourne dans la poubelle légale pour l’utiliser comme justification de l’aventurisme militaire ».