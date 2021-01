La star hollywoodienne Chuck Norris a été contrainte de nier sa présence lors des émeutes à Washington DC la semaine dernière après la mise en ligne d’une photo sosie.

La photo a été téléchargée sur Twitter et a montré un Donald Trump supporter à côté d’un homme ressemblant au héros d’action âgé de 80 ans.

Il était sous-titré « Chuck Norris » et partagé avec le commentaire: « Attendez, n’allons-nous pas mentionner le fait que Chuck Norris était à l’insurrection MAGA? »

Après avoir été retweeté des centaines de milliers de fois, le directeur de Norris a publié une déclaration affirmant qu’il se trouvait à des milliers de kilomètres du Capitole lorsque les violences ont éclaté le 6 janvier.

« Ce n’est pas Chuck Norris et c’est un sosie en herbe bien que Chuck soit beaucoup plus beau », a-t-il déclaré à NBC News.

« Chuck reste dans son ranch à Texas, où il a été avec sa famille. «

Certains utilisateurs de médias sociaux ont souligné que l’homme dans le selfie avait des yeux de couleur différente de l’acteur, mais d’autres étaient convaincus que c’était lui.

Cinq personnes sont mortes à la suite de la la violence qui a suivi le discours du président Donald Trump à ses partisans à Washington mercredi dernier.

Les manifestants ont violé la sécurité et ont pris d’assaut le Capitole, brandissant des armes et pillant les bureaux.

Norris est un partisan de longue date du Parti républicain et a soutenu les candidatures à l’élection présidentielle de l’ancien gouverneur de l’Arkansas Mike Huckabee en 2008 et 2016.

Le président Donald Trump s’adresse à ses partisans avant que la violence n’éclate à Washington



En 2012, il a accusé le président de l’époque, Barack Obama, de chercher à créer des scouts «pro-gay» d’affilée sur l’inclusion des LGBT.

Il est surtout connu pour ses neuf saisons sur CBS Walker, Texas Ranger, mais est apparu dans des dizaines de films, y compris le film de Bruce Lee de 1972, The Way of the Dragon.

Il était plus récemment dans le film d’action 2012 The Expendables 2 avec Sylvester Stallone, Jet Li et Arnold Schwarzenegger.