Chuck Lorre dit adieu doux-amer à la comédie émouvante

« Mom » est une comédie acclamée par la critique avec un message d’espoir sur la reprise qui prospère de manière créative dans sa huitième saison. Alors pourquoi se termine-t-il maintenant?

« C’est une question merveilleuse. Ce n’était pas quelque chose que nous voulions », a déclaré le producteur exécutif Chuck Lorre avant la finale de la série télévisée CBS jeudi (9 EDT / PDT).

Lorre dit avoir été surpris et déçu d’apprendre en février que «Mom», qui se concentre sur un groupe d’amis qui se soutiennent pour se remettre de la dépendance, se terminerait ce printemps, un sentiment partagé par membres de la distribution au des médias sociaux. Il dit qu’on lui a dit que la série était devenue trop chère, compte tenu de la hausse des coûts – y compris les salaires – d’une comédie populaire de longue date, mais qu’il ne connaît pas les raisons spécifiques d’une décision qui aurait été discutée par CBS et Warner. Bros. Television, le studio de production.

«C’était déchirant, car je pense que toutes les personnes impliquées ont senti qu’il y avait tellement plus d’histoires à raconter, que nous avions un ensemble parfait et un spectacle qui, autant que c’était drôle, était significatif», dit-il.

Bien que fondée sur l’humour et comportant le genre d’insultes personnelles mordantes communes à de nombreuses amitiés, « Mom » a également fouillé dans un territoire sérieux, y compris les défis et les revers pour ceux qui sont aux prises avec la dépendance.

Malgré sa tristesse à la fin du spectacle, Lorre apprécie d’avoir la chance de travailler avec l’ensemble dirigé par la lauréate d’un Oscar Allison Janney et mettant en vedette Mimi Kennedy, Jaime Pressly, Beth Hall, Kristen Johnston et William Fichtner, et ses collègues producteurs exécutifs Gemma Baker, Nick Bakay et Warren Bell.

«Nous devons rester reconnaissants d’avoir fait huit ans ensemble et ce fut une expérience formidable», dit-il.

« Mom » a fait un gros ajustement dans la saison 8 avec le départ de l’une de ses principales stars, Anna Faris. Elle a joué Christy, la fille de Bonnie de Janney et l’une des femmes du nord de la Californie qui se sont liées dans un groupe en 12 étapes. Le personnage de Faris a été écrit de manière positive, Christy se dirigeant vers la faculté de droit de Washington, DC

«C’était une entreprise formidable de tracer une route sans la co-vedette de la série. Mais quand on nous a dit qu’Anna ne reviendrait pas, je pense que nous avons tous reconnu que nous étions doués avec cet ensemble brillant et il y avait plus que assez dans cette dynamique pour faire avancer la série », dit-il.

«Mom» a connu une évolution majeure au cours de sa course. Tout a commencé avec Christy, au début de sa désintoxication, jonglant avec le travail de restaurant et élevant deux enfants en tant que mère célibataire. Au fil du temps, l’attention s’est déplacée vers Christy, Bonnie et leurs amis en convalescence – Marjorie (Kennedy), Jill (Pressly), Wendy (Hall) et Tammy (Johnston) – ainsi que le mari éventuel de Bonnie, Adam (Fichtner).

«Il est devenu évident pendant que nous écrivions la série que cet ensemble, un radeau de sauvetage rempli de femmes qui s’entraident pour rester hors de l’océan, était la série», dit-il. « D’année en année, le cœur battant de la série était ce groupe de femmes qui se tenaient les unes les autres. »

Lorre ne classera pas les nombreuses séries de son empire de la comédie, y compris les entrées actuelles «Young Sheldon», «Bob Hearts Abishola», «B Positive» et «United States of Al» sur CBS et «The Kominsky Method» sur Netflix, mais « Maman » occupe une place spéciale. (« Sheldon » et « Bob » reviennent à l’automne et la dernière saison de « Kominsky » débute le 28 mai. Lorre dit qu’il n’a pas entendu si « Positive » ou « Al » sont en cours de renouvellement, les décisions devant être prises la semaine prochaine. )

«Lorsque nous avons conçu pour la première fois« Maman », le but était de communiquer l’espoir, que le rétablissement est possible, que le rétablissement peut être joyeux et rempli d’amitié et de rire et n’est pas un exercice lugubre qui se mord les ongles», dit-il.

Lorsqu’on lui a demandé si les écrivains de «maman» avaient assez de temps pour dire au revoir à Bonnie (Janney) et ses amis, Lorre dit qu’il ne peut pas répondre.

«Nous avons eu le temps que nous avions, suffisant ou pas», dit-il. « J’espérais que nous pourrions trouver un moyen de clôturer, en particulier pour Bonnie. Mais j’ai vraiment aimé l’idée que la fin de la série n’est pas la fin de l’histoire. L’histoire des personnes vivant en rétablissement se poursuit. »

Alors que « Mom » se termine et que les autres émissions de Lorre atteignent leur saison ou leurs finales de série, il est fier que son équipe soit capable de produire 91 épisodes pendant la pandémie COVID-19.

«C’était un hiver vraiment fou, mais surtout, personne n’est tombé gravement malade et personne n’a été hospitalisé à ma connaissance. Nous devons en être reconnaissants», dit-il. « Nous venons de faire des émissions de télévision du mieux que nous pouvions dans les circonstances. »

Malheureusement, « Mom » était l’une des sitcoms de Lorre qui ne pouvait pas tourner devant son public habituel de studio en raison des restrictions de collecte COVID. Il espère que le public pourra éventuellement revenir.

« L’enthousiasme et l’énergie de travailler devant un public de studio en direct nous ont été enlevés. Il n’a jamais été possible de faire venir 200 personnes et de leur faire regarder une émission se faire », dit-il. « Cela fait partie du plaisir de monter un spectacle vendredi soir devant un public. C’est excitant, c’est effrayant, c’est un peu une corde raide. Les choses ne fonctionnent pas toujours comme vous le souhaitez. L’énergie pour ceux qui vivent en direct Les performances sont vraiment merveilleuses. Cela va être une grande raison de célébrer l’avenir, de ramener le public. «