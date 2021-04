Chuck Geschke, informaticien et entrepreneur qui a aidé à développer des méthodes fondamentales de création, de partage et d’impression de documents numériques dans les premières années de l’ordinateur personnel, notamment le PDF désormais omniprésent, est décédé vendredi à son domicile de Los Altos, en Californie. était 81.

Sa femme, Nan, a déclaré que la cause était le cancer.

En 1980, à Xerox PARC, un laboratoire de recherche de la Silicon Valley, le Dr Geschke et son collègue chercheur John Warnock ont ​​créé un moyen d’envoyer des documents entre un ordinateur et une imprimante. Leurs patrons chez Xerox ont déclaré que l’entreprise pourrait mettre la technologie sur le marché dans environ sept ans. Le Dr Geschke et le Dr Warnock, croyant rater une énorme opportunité s’ils n’allaient pas plus vite, ont quitté Xerox et ont fondé leur propre entreprise, en l’appelant Adobe.

Ils ont immédiatement commencé à travailler sur une nouvelle incarnation de leur technologie d’impression. Le co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, a visité leur petit bureau à Mountain View, en Californie, en 1983 et a rapidement proposé d’acheter cette start-up nouveau-née. Le Dr Geschke et le Dr Warnock ont ​​refusé, mais avant la fin de l’année, Apple avait accepté de concéder une licence pour leur technologie, appelée PostScript.

Un mois plus tard, Apple a dévoilé le Macintosh, qui a servi de modèle pour les quatre prochaines décennies d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables et de smartphones. Son imprimante, la LaserWriter, dévoilée l’année suivante, était basée sur PostScript et construite en partenariat avec Adobe. Avec le Dr Geschke en tant que directeur de l’exploitation, Adobe est devenu un acteur clé dans l’essor de la soi-disant publication assistée par ordinateur.