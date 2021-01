Quand un selfie de ce qui semblait être Chuck Norris avec un partisan pro-Trump lors des émeutes du Capitole américain a émergé, les fans étaient confus: Norris faisait-il partie de l’insurrection?

Lundi, l’utilisateur de Twitter @nunesdrag a partagé une capture d’écran d’une histoire Instagram montrant un émeutier du Capitole prenant un selfie avec une personne perçue comme étant Norris, 80 ans.

«Attends, alors n’allons-nous pas mentionner le fait que Chuck Norris était à l’insurrection MAGA? le tweet lu.

Les gens ont commencé à comparer des photos côte à côte du vrai Norris et du prétendu Norris dans le selfie, se demandant si la star de « Walker, Texas Ranger » marchait vraiment à DC la semaine dernière.

Une enquête approfondie a eu lieu, certains comparant même les couleurs des yeux.

« Je ne pense pas que ce soit lui. Chuck Norris a les yeux bleus, ce type a les yeux marron foncé », a tweeté @ TaraHen31.

Norris ne participait en fait ni aux émeutes du Capitole ni aux manifestations pro-Trump – il était chez lui, selon son manager Erik Kritzer.

« Ce n’est pas Chuck Norris et je veux se ressembler bien que Chuck soit beaucoup plus beau », a déclaré Kritzer à USA TODAY dans un e-mail mardi. « Chuck reste sur son champ de tir au Texas où il a été avec sa famille. »

Le 6 janvier, une nation choquée a regardé sur Twitter et à la télévision, une foule pro-Trump s’est battue contre la police, a fait irruption dans le Capitole américain et a envoyé des membres du Congrès en fuite alors que les législateurs comptaient les votes du collège électoral pour confirmer la victoire présidentielle du démocrate Joe Biden. . Aujourd’hui, cinq personnes sont mortes, dont un officier de police du Capitole américain.

Près de 100 personnes ont été arrêtées à ce jour pour leur rôle dans l’attaque menée par des milliers de partisans du président Donald Trump ou dans les troubles entourant le Capitole ce jour-là. Beaucoup font actuellement face à des accusations moindres telles qu’une entrée illégale, une conduite désordonnée et une atteinte aux biens publics. Seuls quelques-uns ont été accusés de crimes plus graves tels que des violations de la loi anti-émeute.

«Walker, Texas Ranger», dans lequel Norris jouait le rôle du karaté-karaté Cordell Walker, a été diffusé sur CBS de 1993 à 2001. En 2016, il a annoncé son soutien au président Donald Trump.

Contribuant: Jennifer Borresen, Nick Penzenstadler, Josh Salman et Katie Wedell, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press

