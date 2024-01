Chuck E. Cheese Arcade Heroes : la société annonce une série de jeux

Une série de jeux télévisés est en préparation pour les adultes « grands » toujours friands de Chuck E. Cheese, la pizzeria emblématique qui sert également de centre d’arcade et de divertissement.

La série, produite par Elfes magiques (“Top Chef”, “Brain Games” et “Nailed It!”) se concentrera sur l’expérience arcade de la marque, la société annoncé mardi.

Les concurrents en binôme s’affronteront sur des « jeux d’arcade surdimensionnés », notamment le flipper, l’air hockey, le alley roller et la griffe humaine, selon la société. Le duo avec le plus de billets les échangera contre une version beaucoup plus cool du mur de prix Chuck E. Cheese.

“Nous sommes ravis de travailler avec Magical Elves, dont la profonde expertise en matière de contenu non scénarisé en fait le partenaire idéal pour capturer l’esprit de compétition sain lié aux souvenirs d’enfance et transformer l’expérience Chuck E. Cheese pour la télévision”, Melissa McLeanas, vice-présidente mondiale de développement de licences, de médias et de divertissement de marque pour Chuck E. Cheese, a déclaré dans un communiqué.

“Chuck E. Cheese est L’endroit où un enfant peut être un enfant – mais en tant qu’adultes, nous rêvons toujours de diriger l’arcade et de jouer aux jeux emblématiques que nous aimons”, ont ajouté Jo Sharon et Casey Kriley, co-PDG de Magical Elves. . “Nous sommes ravis de célébrer ces jeux d’arcade légendaires ainsi que le meilleur d’aujourd’hui, le tout avec une touche de grande taille.”

La société basée à Irving, au Texas, n’a pas partagé les détails du calendrier.

La série de jeux télévisés arrive au milieu des difficultés de l’entreprise

Il s’agit de la dernière tentative de l’entreprise d’étendre la présence de sa marque en dehors de ses quatre murs.

Très populaire dans les années 1990, le Chuck E. Cheese est en déclin constant depuis 2012, selon un calendrier rapporté par Business Insidermais cela en a vraiment pris un coup avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19.

Étant donné que Chuck E. Cheese est plus connu pour ses divertissements que pour sa nourriture, les ventes ont chuté de 21 % au cours du seul premier trimestre, les familles étant isolées chez elles. L’entreprise a tenté de s’orienter en changeant de marque autour d’un service de livraison qui amènerait également la mascotte de l’entreprise pour des rencontres en personne, mais cela n’a pas été couronné de succès.

Couvert d’une montagne de dettes, Chuck E. Cheese envisage un rachat, selon un rapport de Reuters. La société travaille avec Goldman Sachs pour se restructurer afin « d’attirer des acheteurs potentiels, notamment des sociétés de capital-investissement et d’autres sociétés de divertissement, comme Dave & Busters ».