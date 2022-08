Chuck D, George Takei et d’autres rendent hommage à Nichelle Nichols

L’ancienne co-vedette de Nichelle, George Takei, a été l’une des premières personnes à lui rendre hommage, en tweetant : “J’aurai plus à dire sur la pionnière et incomparable Nichelle Nichols, qui a partagé le pont avec nous en tant que lieutenant Uhura de l’USS Enterprise, et qui est passée aujourd’hui à 89 ans. Pour aujourd’hui, mon cœur est lourd, mes yeux brillent comme les étoiles parmi lesquelles tu reposes maintenant, mon très cher ami.

Lynda Carter lui a également rendu hommage en tweetant : « De nombreux acteurs deviennent des stars, mais peu de stars peuvent émouvoir une nation. Nichelle Nichols nous a montré le pouvoir extraordinaire des femmes noires et a ouvert la voie à un avenir meilleur pour toutes les femmes dans les médias. Merci Nichelle. Tu vas nous manquer.”

La gouverneure de Géorgie, Stacey Abrams, a publié une photo d’elle-même avec Nichols, écrivant : « Une de mes photos les plus précieuses – Godspeed à Nichelle Nichols, championne, guerrière et formidable actrice. Sa gentillesse et sa bravoure ont éclairé le chemin de beaucoup. Puisse-t-elle demeurer à jamais parmi les étoiles.

Une autre célébrité à lui rendre hommage était Chuck D, se rendant sur Twitter pour écrire: «Avant que Scotty ne se téléporte, avant que Spock ne lance des pancartes Vulcan, avant que Kirk ne dise à Sulu de l’emmener à Warp Factor 9 .. Sis Uhura .. Nichelle Nichols allait avoir ça cheveux serrés, jupe droite et boucles d’oreilles pendantes AVANT qu’elle n’ait affaire à l’espace extra-atmosphérique.

Voir plus de tweets pleurant la perte de Nichelle Nichols ci-dessous. RIP à une vraie légende :