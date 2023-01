Chuchotez-le – mais Manchester City pourrait-il être meilleur SANS Erling Haaland?

Malgré l’histoire de son père, malgré les photos d’enfance et malgré l’axe évident entre lui et Kevin De Bruyne, Manchester City n’a jamais été la solution évidente pour Erling Haaland. QuatreQuatreDeux averti autant dans notre aperçu de la saison.

“Julian Alvarez pourrait être beaucoup plus le type de Pep Guardiola sur papier que le nouveau chéri Scandi de City”, avions-nous prophétisé à l’époque, demandant à notre cher lecteur de suspendre son incrédulité. “Léger, avec un centre de gravité bas et explosif sur de courtes distances, Alvarez peut fonctionner large ou central et le ballon semble coller à ses pieds. En tant que plan B pour Big Erling, Little Alvarez pourrait bien capturer les cœurs d’une manière que le le géant froid ne peut pas.”

C’est un trope presque aussi vieux que la carrière de Pep Guardiola. Célèbre, le patron de City n’a jamais pu définir “Big Man Up Top”, Zlatan Ibrahimovic, lorsqu’il a signé le Suédois pour Barcelone. Zlatan a fait le Barça aussi directe, trop évidente. L’histoire se répète-t-elle ?

Certains disent que Manchester City est trop direct avec Erling Haaland

Erling Haaland est un type de joueur très particulier, n’est-ce pas ? (Crédit image : Manchester City FC via Getty Images))

Il a fallu une victoire 4-0 en FA Cup contre Chelsea pour Twitter pour réfléchir à la question (s’ouvre dans un nouvel onglet). Alors que les Sky Blues démantelaient une teinte plus sombre sans leur dérangeur de filet minimaliste à l’avant, ils ressemblaient beaucoup plus à eux-mêmes, la fluidité des mouvements entre Phil Foden, Riyad Mahrez et Julian Alvarez étant tous télépathiques.

City n’a pas été mauvais cette saison de loin – bien qu’ils soient deuxièmes de la ligue, deux points de moins qu’à la même époque l’an dernier. L’argument est que Haaland rend Manchester City trop prévisible et direct : l’équipe de Guardiola a prospéré avec de faux neufs après le départ de Sergio Aguero, attaquant dans une sorte de forme 4-2-4 dans laquelle n’importe qui plongerait dans la surface. Maintenant qu’ils ont un homme cible évident, il est facile de savoir comment l’arrêter… même si peu le peuvent.

Manchester United a eu le même problème avec Cristiano Ronaldo la saison dernière. Ce n’est pas tant une question de capacité d’un joueur à mettre le ballon au fond des filets – Ronaldo et Haaland l’ont fait à un rythme alarmant – mais plutôt de savoir comment l’équipe est prête à les fournir. Est-il plus facile de défendre contre un gros attaquant comme Haaland que des attaquants plus petits, tous en harmonie ?

Il y a aussi la question de savoir pourquoi Haaland a été signé. C’est un joueur qui a livré dans le feu de l’action de la Ligue des champions – le Saint Graal pour City. Guardiola avait suffisamment de qualité à sa disposition pour remporter des titres de champion mais manquait de l’homme des “moments” pour les rencontres européennes. Peut-être que City est prêt à compromettre une partie de cette domination de la ligue pour quelqu’un qui livrera des titres continentaux…

D’un autre côté, Haaland est un travail en cours

Haaland est, incroyablement, un acteur du développement (Crédit image : Tom Flathers/Manchester City FC via Getty Images)

Guardiola a affronté un buteur physique comme Ibrahimovic. Manchester United était finalement mieux loti avant et après CR7. C’est facile à oublier – mais Erling Braut Haaland n’a que 22 ans et il n’a rien à voir avec les deux autres, malgré les comparaisons.

Lorsque le Norvégien a fait son entrée en Premier League, il a déclaré qu’il était là pour apprendre de Pep – et c’est un mot clé qui suggère non seulement l’humilité, mais aussi l’acceptation qu’il s’adaptera en Angleterre et changera en tant que joueur. Haaland doit avoir un ego – tous les bons attaquants en ont – mais il est jeune, a pris de bonnes décisions jusqu’à présent dans sa carrière et pourrait encore évoluer pour devenir un leader plus complet. Il ne s’agit pas d’une équipe désespérée d’objectifs, attachant ses voiles à un pirate qui peut les rançonner : Haaland a autant besoin de City que City a besoin de lui. Il semble que le joueur lui-même le reconnaisse.

Et il est sûr de dire que l’expérience fonctionne dans l’ensemble. Les Citizens ont peut-être deux points de retard sur la saison dernière, mais ils ont cinq buts d’avance. Haaland a 21 buts et trois passes décisives en seulement 16 matchs, livrant à un rythme que même Ibra ou Ronaldo ne pourraient offrir en échange d’un style de jeu unidimensionnel.

Manchester City est toujours bon avec Haaland (évidemment) et toujours bon sans Haaland (évidemment aussi)

Pas de Haaland, pas de problème (Crédit image : Manchester City FC via Getty Images)

Considérez à quel point Kevin De Bruyne était important pour Manchester City lorsqu’ils ont accumulé 100 points en 2017/18. Considérez maintenant qu’ils ont réussi 98 points un an plus tard, presque entièrement sans KDB et Bernardo Silva à sa place. La vérité est que City manque rarement quelqu’un – aussi bon soit-il – et que Haaland n’est pas tant une partie intégrante d’un système qu’une des nombreuses armes d’un couteau suisse.

Manchester City s’est aligné contre Chelsea en Premier League avec ce qui ressemblait à un trois arrière en possession, Rodri tombant dans la ligne de fond : cela a été changé à la mi-temps, facilement. Ils peuvent déplacer Joao Cancelo d’un côté à l’autre, la plupart de leurs défenseurs centraux peuvent jouer à l’arrière, Rodri et Kalvin Phillips peuvent jouer en défense, Phil Foden peut passer au milieu de terrain et, plus célèbre encore, n’importe lequel de leurs milieux de terrain peut jouer. comme de faux neufs.

La politique de recrutement de City est presque unique car plutôt que de rechercher des joueurs capables de remplir les rôles spécifiques de leur formation, ils ont tendance à signer des joueurs avec les attributs techniques et physiques pour se tourner vers n’importe quel rôle sur le terrain. Guardiola a appris de Johan Cruyff, après tout – et il est peu probable qu’Erling Haaland aurait même été envisagé s’il y avait des réserves quant à sa capacité à s’intégrer dans cette équipe.

Haaland livre certainement pour City. City peut toujours faire le travail sans Haaland. Peut-être que l’inquiétude pour tout le monde devrait être de savoir comment gérer Erling Haaland lorsque City commence à jouer de manière aussi fluide avec lui.