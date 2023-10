Chubb embauche Gordon Mackechnie comme nouveau directeur de la technologie

Le géant de l’assurance IARD Chubb a nommé Gordon Mackechnie au poste de nouveau directeur de la technologie.

Leader technologique chevronné, Mackechnie rejoint Chubb après un mandat de sept ans chez Banque Allemande.

Dans son rôle le plus récent au sein de l’entreprise, il a occupé le poste de directeur de la technologie.

Avant cela, il a travaillé pendant un peu moins de cinq ans en tant que responsable de l’infrastructure technologique du groupe.

Julie Dillman, vice-présidente exécutive de la transformation du groupe Chubb et responsable mondiale des opérations et de la technologie, a déclaré : « Gordon a passé sa carrière à favoriser l’excellence en ingénierie et à aligner l’ingénierie sur les résultats commerciaux. Il nous mettra au défi de faire davantage pour créer un meilleur avenir numérique pour notre entreprise.

Dans le même ordre d’idées, Chubb a récemment entamé une collaboration avec SentinelOne dans le cadre d’une démarche stratégique visant à renforcer les pratiques de cybersécurité des entreprises américaines.

En août, Chubb a également nommé Janice (Jae-Kyung)Mo au poste de président national des activités d’assurance de dommages de la société en Corée.