Chubb court pour 2 touchés, Browns souffle Burrow, Bengals 32-13

CLEVELAND (AP) – Nick Chubb s’est précipité pour deux touchés et la défense de Myles Garrett et Cleveland a frustré Joe Burrow alors que les Browns battaient Cincinnati 32-13 lundi soir, gardant le quart-arrière vedette des Bengals sans victoire contre eux.

Garrett, qui est venu au FirstEnergy Stadium vêtu d’un costume d’Halloween, a mené une défense effrayante qui a limogé Burrow cinq fois et a maintenu les Bengals (4-4) à 229 verges au total – 100 en première mi-temps.

Burrow a déjà participé au Super Bowl en seulement trois saisons dans la NFL. Cependant, le natif de l’Ohio n’a pas encore battu Cleveland, tombant à 0-4 en quatre départs en carrière contre le rival de l’AFC North de Cincinnati.

Les Browns (3-5) ont mis fin à une séquence de quatre défaites consécutives et, ce faisant, ont évité à leur saison de s’éclipser alors qu’ils tentaient de rester compétitifs en attendant le retour du quart Deshaun Watson après une suspension de 11 matchs.

Jacoby Brissett a couru pour un TD et en a passé un autre, menant Cleveland à sa cinquième victoire consécutive sur Cincinnati. Il a complété 17 des 22 pour 278 verges et une note de 133,7 tout en battant Burrow.

Chubb a marqué sur des courses de 3 et 11 verges, et Brissett a ajouté une course de TD de 3 verges et s’est connecté avec Amari Cooper sur une passe de 4 verges en seconde période alors que les Browns ont construit une avance de 25-0 tout en jouant leur meilleur tout autour match en 2022.

Dirigée par Garrett, la défense de Cleveland, qui a lutté pendant la majeure partie de la saison, a exercé une pression incessante sur Burrow, qui était privé du meilleur receveur Ja’Marr Chase en raison d’une blessure à la hanche.

Cependant, même un Chase en bonne santé n’a peut-être pas suffi à aider Burrow. Il a terminé 25 sur 35 pour 232 verges avec deux touchés et une interception.

Burrow s’est connecté sur des passes marquantes au quatrième quart à Tyler Boyd et Tee Higgins, mais cela ne l’a aidé qu’à gonfler ses statistiques et à atténuer le tableau de bord.

Garrett a donné le ton à une performance effrayante pour les Browns en se déguisant en Vecna, le sinistre personnage extraterrestre de la série télévisée “Stranger Things”. Ce fut en effet une soirée étrange car les Browns ressemblaient finalement à une équipe compétente et enregistraient une victoire déséquilibrée après tant de défaites serrées.

BENGALES CASSÉS

Cincinnati n’a pas accordé de touché en seconde période lors de ses sept premiers matchs avant que les Browns ne marquent trois touchés après la mi-temps.

DISCUSSION COMMERCIALE

Avec la date limite des échanges mardi, le porteur de ballon des Browns Kareem Hunt est impliqué dans des rumeurs depuis des semaines. Les discussions sur son avenir ont commencé lorsqu’il a demandé à être traité en août après que l’équipe ne lui ait pas proposé de prolongation de contrat.

Hunt a parcouru 42 verges en 11 courses.

HADEN HONORÉ

L’ancien demi de coin des Browns, Joe Haden, a été capitaine honoraire du match. Il a signé un contrat d’un jour pour prendre officiellement sa retraite avec Cleveland, qui l’a repêché au premier tour en 2010. Haden a été deux fois Pro Bowler pendant sept saisons avec les Browns avant de jouer pour son rival Pittsburgh.

BLESSURES :

Bengals: CB Chidobe Awuzie est sorti avec une blessure au genou droit au deuxième quart et n’est pas revenu. … CB Tre Flowers (ischio-jambiers) est sorti en troisième.

Browns: RT Jack Conklin est allé au vestiaire à la fin de la première mi-temps avec une blessure non divulguée, mais est revenu après la mi-temps.

SUIVANT

Bengals : Accueillez les Panthers de la Caroline dimanche.

Browns: Au revoir une semaine avant de se rendre à Miami le 13 novembre, le premier de quatre matchs sur la route en cinq semaines.

Tom Withers, l’Associated Press