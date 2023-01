Chuba Akpom de Middlesbrough et Vincent Kompany de Burnley remportent les prix de décembre du championnat Sky Bet | Nouvelles du football

L’attaquant de Middlesbrough, Chuba Akpom, a été nommé joueur du championnat Sky Bet du mois de décembre.

Ayant gagné en confiance tout en jouant dans un rôle plus en retrait, Akpom a poursuivi sa belle forme avec quatre buts en autant de matchs – tous débauchés alors qu’il menait la ligne. Son tour du chapeau à Wigan a montré ses pieds ultra-rapides.

Le manager de Middlesbrough, Michael Carrick, a déclaré : “Je suis ravi pour Chuba. Il joue très bien et je suis sûr qu’il serait le premier à reconnaître le rôle de ses coéquipiers dans la pose des fondations. Les récompenses individuelles sont toujours bonnes parce que dans l’ensemble, cela signifie que vous vous débrouillez bien en équipe.”

Akpom a déclaré: “Je suis reconnaissant et humble, et c’est incroyable de recevoir ce prix. Je veux juste pouvoir continuer ma forme et aider l’équipe à atteindre nos objectifs.

“Nous allons bien et la saison a été bonne jusqu’à présent. Mais nous avons encore beaucoup de football à jouer.”

Le spécialiste de l’EFL de Sky Sports, Don Goodman, a déclaré: “Ce fut une course serrée avec un certain nombre d’excellentes performances en décembre, mais il est difficile d’ignorer l’impact de Chuba Akpom.

“Sa forme brûlante a conduit à quatre buts en quatre et sa production a été vitale pour la magnifique ascension de Middlesbrough au classement du championnat sous Michael Carrick.”

Le manager de Burnley, Vincent Kompany, a été nommé manager du championnat Sky Bet du mois de décembre.

Les dirigeants de Kompany ont répondu à toutes les questions qui leur étaient posées, remportant des victoires 3-0 contre QPR et Birmingham, venant de l’arrière pour battre Middlesbrough et remportant une affaire serrée à Stoke pour 12 points et 10 buts en quatre matchs.

Kompany a déclaré: “Je suis ravi de remporter à nouveau ce prix, nominé avec des managers fantastiques dans cette ligue. Ce fut une période chargée pour nous à Noël, mais tout le monde a joué son rôle et cela a porté ses fruits.

“Je tiens à remercier tous les joueurs et le personnel impliqués ; les entraîneurs, les kinés, les médecins, les scientifiques du sport, les analystes, le personnel du kit, le personnel du terrain et tous ceux qui ont joué un rôle.”

Le spécialiste de l’EFL de Sky Sports, Don Goodman, a déclaré: “Les Burnley de Vincent Kompany volaient en décembre, se dirigeant vers la nouvelle année avec les 12 points complets en quatre matchs.

“Les dessus de table semblent dominants sous la direction de Kompany et ce ne sera pas le dernier morceau d’argenterie qu’il ramassera cette saison si cette excellente forme continue.”

Sky Bet Ligue 1

Joueur : Conor Chaplin, Ipswich

L’attaquant d’Ipswich Town, Conor Chaplin, a été nommé joueur du mois de décembre de la Sky Bet League One.

Jouer en tant qu’attaquant légèrement en retrait fait ressortir le meilleur astucieux de Chaplin, dont les quatre buts et une passe décisive en cinq matchs comprenaient une tête éblouissante, deux finitions assurées et un égaliseur tardif essentiel à Portsmouth.

Le manager d’Ipswich, Kieran McKenna, a déclaré: “Conor est l’un des rares individus qui se développe vraiment. Il a passé 12 mois très forts à se développer en tant que footballeur et en tant qu’homme.

“Il a eu quelques clubs différents et joué dans quelques positions différentes et il se retrouve vraiment en tant que joueur et comprend comment il peut avoir un impact sur les jeux dans différents rôles et styles.

“Il est également une référence culturelle très importante pour nous sur le terrain d’entraînement, car il est l’un des apprenants les plus passionnés par son développement. Il a un amour absolu du jeu que vous n’obtenez pas avec tous les joueurs. C’est une joie de travailler avec.”

Chaplin a déclaré: “C’est une belle reconnaissance pour un bon mois, probablement d’un point de vue d’équipe plus que d’un point de vue personnel.

“Je suis dans une très bonne équipe. J’en suis pleinement conscient, donc c’est beaucoup plus facile d’être performant et de marquer des buts. Vous devez avoir des occasions de la part de vos coéquipiers et, à mon avis, nous sommes la meilleure équipe de la division.”

Le spécialiste de l’EFL de Sky Sports, Don Goodman, a déclaré: “Conor Chaplin obtient le feu vert pour le mois de décembre après une fantastique série de formes et de production pour Ipswich.

“Bien qu’il ne soit pas un attaquant pur et dur, Chaplin s’est bien impliqué, marquant en moyenne un but sur les cinq matchs de son équipe, avec quatre buts et une passe décisive.”

Entraîneur : Michael Duff, Barnsley

Le manager de Barnsley, Michael Duff, a été nommé Sky Bet League One Manager du mois de décembre, remportant la distinction pour le deuxième mois consécutif.

Les victoires sur Peterborough, Burton et Fleetwood ont aidé Duff à poursuivre l’élan établi par son équipe en novembre avec un autre mois sans défaite au cours duquel ils ont récolté 10 points en quatre matchs pour se classer quatrième du classement de la Ligue 1.

Duff a déclaré: “C’est bien d’être à nouveau reconnu en remportant ce prix. C’est représentatif du travail acharné et du dévouement dont mes joueurs et mon personnel ont fait preuve.

“Ce fut une grande réussite de passer deux mois complets sans défaite dans la ligue et nous continuons à travailler jour après jour pour nous améliorer. Merci à mes joueurs et à mon personnel. Ce sont eux qui rendent cela possible.”

Le spécialiste de l’EFL de Sky Sports, Don Goodman, a déclaré: “Ce sont des prix consécutifs pour Michael Duff et ils ont été largement mérités. Deux mois sans défaite ont placé Barnsley dans une position enviable et ils seront désireux de continuer cette course dans le Nouvelle année.”

Sky Bet Ligue Deux

Joueur : Kyle Wootton, Stockport

L’attaquant du comté de Stockport, Kyle Wootton, a été nommé joueur du mois de décembre de la Sky Bet League Two.

Le joueur de 26 ans a dû parcourir le long chemin pour devenir un partant de l’EFL, mais tire la récompense de sa persévérance et de sa patience. Il a pris vie en décembre avec des bretelles à Hartlepool et Walsall, une partie de ses quatre buts en trois matchs.

Le manager de Stockport, Dave Challinor, a déclaré: “C’est formidable pour Wootts d’être reconnu pour sa forme ces dernières semaines.

“J’en ai parlé plusieurs fois auparavant, mais une grande partie de ce qu’il apporte à l’équipe passe souvent sous le radar, en termes de travail hors du ballon et de capacité à amener d’autres personnes à jouer – il est une poignée pour tout défense à n’importe quel niveau avec ces attributs.

“Parfois, au début de la saison, il était presque trop altruiste à cet égard, et une chose sur laquelle nous avons travaillé dur avec lui est d’entrer plus régulièrement dans les bons domaines.

“Il a été récompensé pour ce dernier mois avec quatre buts vraiment bien marqués, en deux victoires à l’extérieur très importantes pour l’équipe.”

Wootton a déclaré: “Je suis vraiment ravi de recevoir ce prix, pour couronner ce qui a été un excellent mois pour nous en tant que club – gagner tous nos matchs de championnat et se qualifier pour la FA Cup.

“Je voudrais dire un grand merci à mes coéquipiers ainsi qu’au manager et au staff technique. C’est un cliché, mais nous sommes vraiment une équipe ici et il ne serait pas possible d’y parvenir sans eux.”

Le spécialiste de l’EFL de Sky Sports, Don Goodman, a déclaré: “Décembre a été fantastique pour Stockport et Kyle Wootton était au cœur des choses.

“Le joueur de 26 ans n’a pas eu le chemin le plus facile, mais il a été fantastique pour son équipe au cours du mois et son total de quatre buts en trois matchs témoigne de ses efforts.”

Entraîneur : Dave Challinor, Stockport

Le manager du comté de Stockport, Dave Challinor, a été nommé manager du mois de décembre de la Sky Bet League Two.

Si Stockport s’est lentement adapté à la vie dans le Sky Bet EFL à l’automne, leur poussée hivernale a été imparable sous la direction calme de Challinor. Neuf points et un différentiel de buts de 9-0 en trois matchs ont fait de décembre un mois parfait.

Challinor a déclaré: “Décembre a été un très bon mois pour nous en championnat et en coupe, culminant sans doute avec notre performance la plus complète de la saison lorsque nous sommes allés dans une équipe de Walsall en forme et avons gagné à juste titre 2-0.

“Nous n’avons pas eu le début de saison que nous voulions lors des 10 premiers matchs, mais notre forme depuis lors a été bien meilleure, nous avons bien fait les bases et nous nous ressemblons beaucoup plus.

“Gagner chaque match en décembre nous a fourni une véritable plate-forme pour démarrer en 2023 et pousser à la promotion, ce qui est l’ambition et l’objectif de tout le monde au club de football.”

Le spécialiste de l’EFL de Sky Sports, Don Goodman, a déclaré: “Ce fut un mois parfait pour Stockport, remportant trois victoires sur trois sans concéder un seul but, et Dave Challinor doit être félicité pour la façon dont il a stabilisé le navire après un démarrage lent. saison.”