Chrystia Freeland: l’ex-députée McKenna réfléchit au harcèlement

Catherine McKenna, une ancienne ministre libérale qui a souvent été la cible de harcèlement pendant son mandat, a répondu dimanche à une vidéo de la vice-première ministre Chrystia Freeland faisant face à des abus verbaux en Alberta, déclarant que l’intimidation et les attaques doivent être combattues.

“Ce n’est pas correct”, a-t-elle déclaré à CTV News Channel, ajoutant que, trop souvent, ce sont les femmes et les politiciens racialisés qui sont confrontés à un vitriol accru.

McKenna elle-même avait déjà reçu le surnom misogyne et condescendant de “Barbie du climat” par les critiques lorsqu’elle était ministre de l’Environnement.

« Je ne veux pas que les femmes, je ne veux pas que les Canadiens racialisés, les membres de la communauté LGBTQ+, les Canadiens autochtones pensent qu’ils ne peuvent pas se lancer en politique parce qu’ils vont devoir s’y opposer.

Vendredi, une vidéo a été partagée sur Twitter, montrant Freeland et plusieurs membres du personnel s’approchant d’un ascenseur dans le hall de l’hôtel de ville de Grande Prairie, en Alberta.

L’homme qui filmait a suivi Freeland jusqu’à l’ascenseur, lançant des insultes et des jurons, tout en lui disant de quitter la province.

“Elle est littéralement coincée dans un ascenseur avec un personnel entièrement féminin, je ne peux même pas imaginer ce qu’ils ressentaient”, a déclaré McKenna.

« Le vice-Premier ministre est dur. Elle peut tenir tête à Poutine. Mais un type costaud pense que c’est hilarant de commencer à lui crier dessus et à intimider physiquement le vice-premier ministre sans sécurité – [it’s] pas bon.”

Dans une déclaration publiée sur Twitter samedi, Freeland, qui est née en Alberta, a condamné les “menaces et intimidations” et a déclaré qu’elle “allait continuer à revenir parce que l’Alberta est chez elle”.

McKenna a déclaré qu’en regardant la vidéo de Freeland face à un déluge d’insultes, elle ne s’en souvenait que trop bien.

“C’est ce sentiment où vous vous retournez – quelqu’un vous appelle, et vous êtes ouvert, alors vous dites, ‘hey’, et puis vous vous faites attaquer”, a-t-elle déclaré.

“C’est pourquoi je parle, parce que je me souviens de ce sentiment d’avoir peur, mais je ne veux pas non plus que d’autres personnes le traversent.”

Au cours de sa carrière politique, McKenna a fréquemment été victime de harcèlement misogyne, à la fois en ligne et en personne, admettant en 2019 qu’elle avait commencé à avoir besoin d’un détail de sécurité à l’occasion – quelque chose dont les ministres ne sont généralement pas équipés.

Une situation similaire à la rencontre de Freeland s’est produite à l’extérieur du bureau de McKenna à Ottawa en 2020, lorsqu’un homme s’est approché du bureau pendant le tournage et a crié des jurons à un membre du personnel qui a répondu, faisant à un moment donné référence à McKenna avec une insulte misogyne.

À d’autres occasions, alors qu’elle était politicienne, McKenna avait peint à la bombe des mots misogynes sur son quartier général de campagne et a été confrontée à des jurons et à des cris en public avec ses enfants.

“Il y a eu des incidents très médiatisés qui étaient vraiment inquiétants, pas seulement pour moi, mais pour ma famille”, a-t-elle déclaré.

« Mais je ne suis pas seul dans ce cas. Les politiciens de haut niveau, en particulier les femmes, surtout s’il vous arrive d’être racialisé, vous êtes attaqué.

McKenna a quitté la politique en 2021 après six ans en tant que députée, déclarant à l’époque qu’elle souhaitait passer plus de temps avec sa famille et se concentrer sur la lutte contre le changement climatique en dehors du gouvernement.

Elle a dit que le harcèlement n’est pas la façon dont nous devrions traiter les opinions contradictoires, déclarant qu’il est clair dans la vidéo complète du harcèlement contre Freeland que la situation était humoristique pour l’homme qui a crié au vice-premier ministre.

“Il pense que c’est vraiment drôle, qu’il a traqué quelqu’un qui est entré en politique, peut avoir une vision différente, mais l’a juste fait parce que [they] veulent faire avancer les choses », a déclaré McKenna.

« Si vous êtes fou et que vous avez une vision différente, faites du bénévolat pour une campagne. Utilisez les urnes, c’est ça la démocratie.

McKenna avait un message pour ses anciens collègues de la Chambre des communes.

“Vous devez l’appeler”, a-t-elle dit. “Nous avons besoin que tous les politiciens de tous les partis disent que ce n’est pas acceptable.”

Le premier ministre Justin Trudeau et de nombreux politiciens se sont prononcés pour condamner le traitement que Freeland a reçu dans la vidéo, y compris plusieurs députés conservateurs comme le candidat à la direction Jean Charest.

«Ce que j’aimerais voir, premièrement, c’est qu’il y ait une conférence de presse avec tous les chefs de parti, ils se lèvent et disent: ‘Ce n’est pas correct. Ce n’est pas acceptable au Canada, nous nous opposons à ce genre d’abus [and] harcèlement, et nous allons renforcer la sécurité des politiciens », a déclaré McKenna.

« Parce que ça devient, très vite, un enjeu politisé. Je me souviens quand j’ai parlé, et certaines personnes disaient, ‘quoi, tu ne peux pas le supporter?’ Ouais, devinez quoi? Je peux le supporter, mais ça ne va pas.

Elle a ajouté que lorsque les politiciens se lancent eux-mêmes dans des attaques personnelles, cela enhardit le comportement montré dans la vidéo avec Freeland.

“Nous pouvons avoir des points de vue différents, mais nous ne pouvons pas faire de la politique comme ça”, a déclaré McKenna.

« Nous avons besoin d’une conversation ici au Canada, et les politiciens, si vous allez faire de la politique, vous devez vous comporter de manière responsable. Parler réellement, ne pas attaquer les gens, mais présenter des idées.