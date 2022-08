Chrystia Freeland: le Premier ministre appelle à l’unité contre l’intimidation

Dimanche, le premier ministre Justin Trudeau a appelé les dirigeants politiques à adopter une position unie contre les menaces de violence et d’intimidation, quelques jours après que son adjointe a été confrontée en Alberta à un homme qui lui a crié des blasphèmes à plusieurs reprises et l’a traitée de traître.

Une vidéo circulant en ligne au cours du week-end montre la ministre des Finances Chrystia Freeland arrivant vendredi à l’hôtel de ville de Grande Prairie, en Alberta, puis confrontée à l’homme alors qu’elle s’approchait et entrait dans un ascenseur.

Trudeau a abordé l’incident lors d’une annonce à Ottawa sur le financement d’un plan d’action pour soutenir les communautés LGBTQ. Il a déclaré que ce à quoi Freeland était confronté n’était pas isolé et était de plus en plus souvent vu par des personnes de la vie publique, en particulier des femmes et des minorités.

“Les menaces, la violence, l’intimidation de toutes sortes sont toujours inacceptables et ce genre de comportement lâche menace et sape notre démocratie et nos valeurs, ainsi que l’ouverture et le respect sur lesquels le Canada a été bâti”, a déclaré Trudeau.

L’incident a incité des politiciens actuels et anciens de tous horizons à dénoncer l’incident et à dénoncer le harcèlement auquel sont confrontées des personnalités publiques.

L’identité de l’homme dans la vidéo a largement circulé en ligne, mais les efforts de La Presse canadienne pour le joindre ont été infructueux jusqu’à présent.

Trudeau a qualifié la confrontation de « contrecoup » d’un type qui se développe sur les réseaux sociaux depuis de nombreuses années, où chaque fois qu’une femme prend la parole sur les réseaux sociaux, elle devient victime de harcèlement et de toxicité qui atteint un point où sa voix et son droit à la liberté d’expression sont diminués.

“En tant que dirigeants, nous devons dénoncer cela et adopter une position unie contre cela, car peu importe qui vous êtes, qui vous aimez, la couleur de votre peau, votre façon de prier, d’où vous venez, votre sexe, vous méritez respecter », a-t-il dit. “Vous méritez de vivre en paix sans crainte de menaces de violence.”

Le maire de Calgary, Jyoti Gondek, a convenu que ce qui est arrivé à Freeland n’est pas isolé. Dans une série de publications sur Twitter dimanche, elle a raconté de nombreux incidents au cours desquels elle a dit qu’elle avait peur.

Lors d’un incident lors d’une campagne en 2017, elle a déclaré avoir reçu un appel téléphonique d’un homme qui lui a dit qu’il savait où elle habitait et qu’elle devait “faire attention”.

“Il m’a ensuite confronté en personne lors d’un débat public. Il mesurait environ 6’2″ et 200 livres”, a écrit Gondek.

“Dans un espace ouvert rempli de monde, il s’est penché sur moi pour me siffler qu’il avait passé cet appel et qu’il s’assurerait que je perde les élections. Il s’est ensuite assis au premier rang en me lorgnant pendant tout l’événement.”

Gondek a également déclaré que des manifestants étaient venus chez elle en janvier pour exprimer leurs doléances concernant les mesures de santé publique liées à la pandémie de COVID-19. Elle a dit qu’ils se tenaient dans son allée, mais elle ne s’est pas rendu compte qu’ils étaient là jusqu’à ce qu’elle ouvre la porte du garage, les envoyant se précipiter dans la rue.

Gondek a déclaré que sa mère était avec elle à ce moment-là, ajoutant qu’ils ont rapidement fermé la porte et sont retournés à l’intérieur.

“Ma mère regarde toujours nerveusement l’allée chaque fois que nous devons conduire quelque part”, a écrit Gondek.

Le maire de Grande Prairie, Jackie Clayton, a déclaré dans une vidéo publiée en ligne samedi que l’incident avec Freeland était “une manifestation dégoûtante de haine et d’abus”. Elle a exprimé sa gratitude au personnel municipal qui “a calmement désamorcé la situation et agi de manière très professionnelle malgré les circonstances stressantes”.

“La confrontation à l’hôtel de ville capturée sur vidéo ne reflète pas l’esprit d’accueil pour lequel notre région est connue. Nous n’avons pas besoin de nous mettre d’accord sur chaque question pour nous traiter avec un respect fondamental”, a déclaré Clayton.

“Personne ne devrait être soumis à un comportement abusif.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 août 2022.