Chrystia Freeland : Le harcèlement condamné par les politiques

Des politiciens de tous bords expriment leur soutien à la vice-première ministre Chrystia Freeland après que des vidéos d’elle se faisant harceler verbalement ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux.

La vidéo, qui a été partagée sur Twitter, montre un homme et deux femmes attendant dans le hall de l’hôtel de ville de Grande Prairie, en Alberta, lorsque Freeland et son personnel entrent dans le bâtiment et s’approchent de l’ascenseur.

« Chrystia ! crie l’homme.

“Oui!” Freeland répond.

Ce qui suit est un déluge d’insultes et de jurons de la part de l’homme, qualifiant Freeland de “traître” et de “f—ing b—-” alors qu’elle entre dans l’ascenseur.

“Sortez le f— de cette province!” l’homme peut être entendu crier, tandis qu’une autre femme lui dit: “Tu n’as pas ta place ici.”

Freeland, qui représente une circonscription du centre-ville de Toronto, est né à Peace River, en Alberta. et a fréquenté l’école secondaire à Edmonton.

Une vidéo plus longue, qui semblait avoir été initialement publiée sur TikTok, montre l’homme ensuite escorté hors du bâtiment.

Selon son itinéraire officiel, Freeland s’était rendue à Grande Prairie vendredi pour rencontrer des agriculteurs locaux et des artisans qualifiés. Elle était à l’hôtel de ville pour rencontrer le maire de la ville, Jackie Clayton.

Les politiciens actuels et anciens de divers partis se sont tournés vers les médias sociaux pour montrer leur soutien à Freeland et dénoncer le harcèlement verbal.



La ministre de l’Emploi Carla Qualtrough a tweeté elle était “dégoûtée par ce que mon brillant collègue @cafreeland a affronté hier”, tandis que La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré elle a été “consternée par les menaces et l’intimidation” dirigées contre Freeland.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a également condamné l’incident.

“Ce type de comportement doit être dénoncé et condamné par tout le monde, quelle que soit son affiliation politique”, il a dit dans un tweet.

De l’autre côté de l’allée, le député conservateur de la Colombie-Britannique Dan Albas a qualifié la vidéo d'”alarmante” et a déclaré que ce type de comportement “n’a pas sa place ici au Canada”. Candidat à la direction conservatrice Jean Charest l’appelait “comportement dangereux” et “intimidation grossière”.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a également qualifié le harcèlement de “répréhensible”.

“Si vous n’êtes pas d’accord avec un politicien, exercez par tous les moyens votre droit de manifester. Mais les cris menaçants et l’intimidation physique franchissent la ligne”, a-t-il ajouté. Kenney a déclaré dans un tweet.

Heather McPhereson, une députée néo-démocrate d’Edmonton, a également a exprimé son soutien à Freelandtweetant, “Je ne suis pas toujours d’accord sur les décisions prises par votre gouvernement, mais au nom de la grande majorité des Albertains qui sont gentils, généreux et décents, vous êtes les bienvenus ici.”

Hormis le premier ministre, les ministres du cabinet fédéral ne reçoivent généralement pas de détails de sécurité, sauf dans de rares circonstances. En 2019, la ministre de l’Environnement de l’époque, Catherine McKenna, a révélé qu’elle devait obtenir des informations de sécurité après avoir reçu des menaces répétées et des messages au vitriol, à la fois en ligne et en personne.

CTVNews.ca a contacté le bureau de Freeland pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse au moment de la publication.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne

Je suis consterné par les menaces et les intimidations dirigées contre mon collègue @cafreeland hier. Ce comportement n’a pas sa place au Canada. Nous nous sommes tous portés candidats pour promouvoir le dialogue sur d’importantes questions de politique publique, et un harcèlement comme celui-ci ne peut être toléré. – Anita Anand (@AnitaAnandMP) 27 août 2022

Il n’y a absolument pas de place dans notre pays pour le harcèlement, l’intimidation et les comportements menaçants qui @cafreeland et son personnel ont subi la nuit dernière. Ce type de comportement doit être dénoncé et condamné par tous, quelle que soit leur affiliation politique. —Marco Mendicino (@marcomendicino) 27 août 2022

Le harcèlement verbal et les menaces à l’encontre du ministre @cafreeland lors de sa visite en Alberta hier étaient répréhensibles. Si vous n’êtes pas d’accord avec un politicien, n’hésitez pas à exercer votre droit de manifester. Mais les cris menaçants et l’intimidation physique franchissent la ligne. — Jason Kenney 🇺🇦 (@jkenney) 27 août 2022

C’est de l’intimidation grossière. Les gens sont en colère. Je comprends. Mais c’est un comportement dangereux. Il ne peut pas être normalisé. Chaque dirigeant politique doit s’exprimer et condamner cela. #cdnpoli https://t.co/azcuUE4vst — Jean Charest (@JeanCharest_) 27 août 2022