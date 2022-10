Chrystia Freeland et Melanie Joly parmi les signataires d’une lettre sur les droits des femmes iraniennes – Kelowna Capital News

La vice-première ministre Chrystia Freeland et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly sont parmi les principaux signataires d’une lettre ouverte dénonçant le bilan de l’Iran en matière de droits des femmes.

La lettre, publiée dimanche dans le New York Times, condamne la violente répression de l’Iran contre les récentes manifestations et demande que le pays soit retiré de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme.

L’ancienne première ministre Kim Campbell et la militante des droits de l’homme et auteure Nazanin Afshin-Jam sont les autres Canadiens sur une liste de «signatures clés» de la lettre.

L’Iran a entamé un mandat de quatre ans au sein de la commission de l’ONU sur le statut des femmes plus tôt cette année.

La lettre indique que l’Iran aurait dû être disqualifié pour son oppression systémique de longue date des femmes, ainsi que sa brutalité récente envers les manifestants des droits de l’homme.

Six semaines de manifestations en Iran ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans qui a été arrêtée pour avoir prétendument omis de se couvrir correctement les cheveux et est décédée en garde à vue.

Pour chaque jour où l’Iran reste membre de la commission de l’ONU, dit la lettre, l’organisme perd de sa crédibilité.

Les autres États membres de la commission ont le devoir de « respecter son mandat et de défendre les valeurs mêmes qu’ils prétendent soutenir », dit-il.

Le Canada n’est pas actuellement membre de la commission, mais les États-Unis l’est.

Parmi les plus grands noms à avoir apporté leur soutien figurent l’ancienne candidate à la présidentielle américaine Hillary Clinton, les anciennes épouses présidentielles Michelle Obama et Laura Bush, l’auteur Gloria Steinam, la philanthrope Oprah Winfrey et la militante pakistanaise Malala Yousafzai.

Freeland et Joly ne sont pas les seuls politiciens actuels à se joindre à l’appel.

Le Premier ministre néo-zélandais, Jacinda Ardern, est signataire, bien que son pays ne soit pas actuellement membre de la commission.

La liste comprend également la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, l’ex-Premier ministre australienne Julia Gillard et les anciens présidents du Libéria et de la Lituanie.

« Les manifestations dirigées par des femmes à travers l’Iran se sont heurtées à une violence extrême. Et pourtant, les femmes et les filles iraniennes et leurs alliés persistent courageusement. Nous soutenons leur lutte pour les libertés fondamentales et appelons à la fin immédiate de la violence de l’État et à la libération en toute sécurité de milliers de citoyens détenus », indique la lettre.

“Il s’agit d’un moment critique pour les dirigeants de la communauté internationale pour manifester avec voix et sans équivoque leur soutien aux droits des femmes en se montrant solidaires des femmes et des filles iraniennes.”

La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

L’Iran