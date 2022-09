Chrystia Freeland a une «chance légitime» pour le poste le plus élevé de l’OTAN, selon un expert

C’est le jeu de société préféré de la Cité parlementaire — prédire quelle figure puissante va où et pourquoi. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, se retrouve désormais au centre des spéculations, alors que les discussions sur sa possible nomination au plus haut poste de l’OTAN se multiplient.

Le buzz était suffisamment fort pour qu’un journaliste interroge directement Freeland à ce sujet mercredi, alors que les ministres du cabinet libéral se réunissaient sur la côte ouest pour élaborer une stratégie pour la session d’automne du Parlement.

Comme on pouvait s’y attendre, la vice-première ministre n’a pas mordu et a expliqué qu’elle avait déjà “deux emplois occupés” – une référence à son portefeuille principal en tant que ministre des Finances.

Au moins quatre sources différentes – à Ottawa, Washington et Bruxelles, où se trouve le siège de l’OTAN – affirment que le nom de Freeland est agité depuis plusieurs mois dans les cercles internationaux de défense et de sécurité en tant que successeur potentiel de l’actuel secrétaire général, l’ancien Premier ministre norvégien Jens Stoltenberg. , en poste depuis 2014.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, s’exprime lors d’une conférence de presse avant un sommet de l’OTAN au siège de l’OTAN à Bruxelles, le mercredi 23 mars 2022. (Olivier Matthys/Associated Press)

Le jeu de société se joue également dans d’autres capitales.

Et tandis que la plupart des spéculations – rapportées pour la première fois publiquement par le journaliste Paul Wells dans sa chronique en ligne – tournent autour des effets politiques nationaux d’une éventuelle candidature de Freeland, les bavardages dans les cercles internationaux tournent sur un axe différent.

“Il y a plusieurs femmes très qualifiées qui seraient de très bonnes candidates”, a déclaré un haut responsable de l’OTAN qui s’est entretenu avec CBC News le mois dernier. (La source a parlé à CBC News de manière confidentielle car elle n’est pas autorisée à parler publiquement de la question.)

“Il semble qu’il y ait un certain élan pour qu’une femme soit la prochaine [secretary general].”

Le mandat de Stoltenberg devait se terminer ce mois-ci, mais les dirigeants de l’OTAN, sous le choc de l’invasion russe de l’Ukraine, ont prolongé ce mandat jusqu’en 2023.

La plupart des gens à qui vous parlez dans les halls d’acier et de verre du siège de l’OTAN répéteront le même mantra – que l’alliance militaire vieille de sept décennies cherche à acquérir la nouvelle perspective qu’une femme apporterait au poste de secrétaire général, et qu’ils ‘ Je recherche quelqu’un avec du courage et des relations internationales.

Ils sont également circonspects quant aux chances de Freeland, suggérant qu’elle se situe “au milieu du peloton” de femmes qui feraient des candidates solides et qualifiées.

“Avoir un Canadien [secretary general] pourrait être la bienvenue en termes de renforcement de la participation du Canada à l’alliance », a déclaré Chris Skaluba du groupe de réflexion basé à Washington, l’Atlantic Council.

“Elle est largement bien considérée dans les cercles de sécurité européens et transatlantiques. Je pense que cela lui donne une chance légitime.”

Skaluba a déclaré que “le moulin à rumeurs est assez répandu” et que des sources de haut niveau au sein de l’OTAN n’ont pas tardé à atténuer les spéculations.

Stoltenberg a “plus d’un an dans son mandat actuel, il y aura donc beaucoup de temps pour que les noms se répandent”, a déclaré une deuxième source, qui a parlé à CBC News le mois dernier.

Les manœuvres pour un remplaçant se poursuivaient sérieusement au début de 2020, bien avant la date limite initiale pour remplacer Stoltenberg.

Il a atteint son paroxysme à l’été 2021 lorsque Politico, basé aux États-Unis, a écrit sur des spéculations à Bruxelles selon lesquelles trois anciens présidents de pays de l’OTAN – Kolinda Grabar-Kitarović de Croatie, Dalia Grybauskaitė de Lituanie et Kersti Kaljulaid d’Estonie – étaient parmi les meilleurs prétendants .

Le premier ministre Justin Trudeau, à gauche, s’entretient avec la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarović lors d’une séance de travail au sommet de l’OTAN à Varsovie, en Pologne, le 9 juillet 2016. (Czarek Sokolowski/Associated Press)

Des sources à Bruxelles ont déclaré que le nom de Freeland avait fait surface l’automne dernier.

La question à laquelle on n’a pas tout à fait répondu mercredi était de savoir si Freeland pourrait être intéressé par le poste.

En tant que personne ancrée dans la politique et l’histoire de l’Europe de l’Est, quelqu’un qui peut parler anglais, ukrainien, russe, polonais, français, espagnol et italien, Freeland serait probablement considéré comme un atout majeur à un moment où l’alliance essaie de se maintenir dans le face à une guerre régionale majeure. Sa connaissance de la Russie et des rouages ​​du Kremlin serait un autre atout majeur.

Mais pour garantir sa candidature, son premier ministre Justin Trudeau devrait travailler sur le circuit diplomatique international – probablement dans les coulisses – et dépenser du capital politique.

“Le processus informel est probablement le plus important”, a déclaré Skaluba, qui a passé 15 ans au Pentagone et en tant que liaison avec l’OTAN.

Le lobbying et la torsion des bras se produisent dans les principales capitales de l’OTAN – Washington, Londres, Paris et Berlin.

Au moment où il y aura un vote formel, a déclaré Skaluba, “il n’y aura pas de drame”.