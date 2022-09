Après une interruption de deux ans en raison de la pandémie, le plus grand salon automobile d’Amérique du Nord redémarre cette semaine à Détroit, donnant aux consommateurs un premier aperçu de ce que l’industrie automobile d’un billion de dollars a dans sa manche.

Le Salon international de l’auto de l’Amérique du Nord se déroule à Motor City, dans le Michigan, mais il y a eu des nouvelles intéressantes pour les Canadiens mercredi alors que Chrysler a annoncé son intention de redémarrer la berline 300, qui sera fabriquée au Canada.

À partir de l’année modèle 2023, Chrysler fabriquera la berline à essence dans son usine de Brampton, en Ontario. Lancé pour la première fois en 2005, le 300 a enregistré de fortes ventes pendant environ une décennie avant que la demande ne commence à diminuer avant même la pandémie de COVID-19, alors que les modèles plus petits et plus économes en carburant devenaient plus populaires. La dernière version du 300 est sortie de la ligne en 2020.

Chrysler, qui fait partie du constructeur automobile multinational Stellantis, fabriquera environ 2 000 voitures pour le marché américain et environ 200 pour le Canada pour un dernier essai, avant d’arrêter définitivement le véhicule. En plus de la 300, l’usine Chrysler de Brampton fabrique également des Dodge Charger et des Dodge Challenger à essence, qui devraient également disparaître après l’année prochaine.

“Il s’agit de la dernière année modèle pour la 300”, a déclaré Christine Feuell, PDG de la marque Chrysler, à CBC News. “Nous voulions vraiment donner à nos 300 passionnés quelque chose à célébrer, alors que nous arrêtons cette version.”

Elle a ajouté: “Nous espérons constituer suffisamment de stocks pour avoir des ventes de stocks pendant un certain temps … jusqu’au lancement du nouveau produit.”

Les voitures électriques à l’honneur

Le nouveau produit que Feuell taquine est principalement de nature électrique, car Chrysler se penche fortement sur les véhicules électriques pour son avenir, tout comme le font de nombreux autres constructeurs automobiles.

Chrysler prévoit de déployer sa première voiture électrique à batterie en 2025, mais le passage à l’électrique va être rapide : d’ici sept ans, la marque prévoit de ne proposer que des véhicules alimentés à l’électricité, fermant le livre sur les moteurs à combustion interne.

“Notre transition commence vraiment dans les deux prochaines années alors que nous migrons vers l’électrification complète”, a déclaré Feuell.

Le président américain Joe Biden, illustré au volant d’une camionnette Ford F-150 entièrement électrique à Dearborn, dans le Michigan, en mai 2021, devrait être au salon de l’auto de Detroit mercredi pour claironner l’engagement de son administration envers les véhicules électriques. (Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)

Alors que les présentoirs du salon de l’auto de Detroit portent les noms de marque familiers auxquels les acheteurs de voitures sont habitués, il y a quelques nouveaux venus à l’événement qui font allusion à l’avenir électrique de l’industrie.

Une startup basée à Detroit appelée Plug Zen est là, montrant sa gamme de bornes de recharge et d’infrastructures. Il en va de même pour Harbinger Motors, un fabricant de fourgons électriques bien nommé dont la gamme de produits est un signal de ce qui est à venir pour les camions de livraison.

L’unité de camions de la marque suédoise Volvo a annoncé des plans pour six nouveaux camions à propulsion électrique, avec l’objectif que la moitié de sa flotte soit électrique d’ici la fin de la décennie.

Le buzz autour de l’électricité est si grand que le président américain Joe Biden devrait faire une apparition à Detroit, claironnant le plan de son administration de dépenser 900 millions de dollars américains pour construire un réseau de bornes de recharge sur 85 300 kilomètres de route à travers 35 États.

Son récent projet de loi sur les infrastructures comprend un nouveau crédit d’impôt fédéral pouvant atteindre 7 500 $ pour quiconque achète un véhicule électrique, à condition qu’il soit construit en Amérique du Nord. Les batteries des véhicules éligibles doivent également être fabriquées en Amérique du Nord, et il existe des exigences pour que les minéraux des batteries soient produits ou recyclés sur le continent.

Le crédit d’impôt vise à créer une chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques aux États-Unis et à mettre fin à la dépendance vis-à-vis d’autres pays, principalement la Chine.