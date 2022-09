Chrysler fabrique actuellement deux véhicules : la berline 300 et la fourgonnette Pacifica. Au Salon de l’auto de Detroit 2022 la semaine prochaine, il semble que le premier gagnera en puissance alors que sa plate-forme sous-jacente se prépare à la retraite.

Chrysler a taquiné ce qui semble être une version performante de la berline 300, qui fera ses débuts le 13 septembre, juste avant la journée médiatique du Salon de l’auto de Detroit. L’image est apparue pour la première fois dans un e-mail de Chrysler, promettant “l’un des véhicules en édition spéciale les plus luxueux et les plus puissants de la marque Chrysler à ce jour”. Chrysler a également publié l’image sur son site Web, avec un nom de fichier faisant référence à la 300.

La photo montre une jante en alliage et un étrier de frein Brembo rouge derrière. Il ne ressemble pas aux étriers à six pistons des modèles Hellcat de Dodge, il est donc peu probable que cette édition spéciale 300 enfonce simplement une transmission Hellcat sous la carrosserie. Cependant, Chrysler a utilisé des freins Brembo à quatre pistons plus petits sur sa variante SRT8, que le constructeur automobile a abandonnée en 2014.

Lorsqu’elle était neuve, la 300C SRT8 utilisait un V8 de 6,4 litres développant 470 chevaux. Depuis lors, ce moteur se trouve le plus souvent sous le capot des modèles Challenger et Charger Scat Pack de Dodge, où il produit 485 ch et 475 lb-pi de couple. Cela semble être le candidat le plus probable pour la prochaine variante 300, mais nous le saurons avec certitude dans quelques jours.