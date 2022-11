Chronologie Twitter-Elon Musk : Musk cherche des moyens de réduire les coûts, une action en justice est intentée avant les licenciements

Le nouveau propriétaire et PDG de Twitter, Elon Musk, n’a pas perdu de temps à mettre son empreinte sur l’influent réseau social.

Immédiatement après que Musk a acheté Twitter le 27 octobre, le milliardaire s’est mis au travail pour apporter des modifications à la plate-forme. Du licenciement de cadres à la proposition d’un nouveau conseil de modération de contenu, beaucoup de choses se sont déroulées avec Musk à la barre.

Mais la saga de Twitter avec Musk était chaotique avant même qu’il ne prenne le contrôle. Les deux parties ont conclu un pacte pour qu’il achète la société en avril, mais Musk a ensuite tenté de se retirer de l’accord, ce qui a conduit Twitter à le poursuivre en justice. Après des mois d’escarmouches préliminaires désordonnées, le leader de SpaceX et de Tesla a finalement clôturé son acquisition de la société juste avant une date limite qui l’aurait contraint à affronter Twitter devant les tribunaux.

“L’oiseau est libéré”, a déclaré Musk, qui compte plus de 112 millions de followers sur Twitter, tweeté la nuit où il a finalisé son achat de 44 milliards de dollars.

Voici les dernières nouvelles concernant le rachat de Twitter par Musk :

3 novembre: Musk cherche des moyens de réduire les coûts, une action en justice est déposée

Musk veut réduire les coûts et rendre Twitter moins dépendant de la publicité.

Reutercitant deux sources proches du dossier et un message interne de Slack, a rapporté que Musk avait demandé à l’équipe de Twitter de trouver plus d’un milliard de dollars d’économies sur les coûts d’infrastructure.

L’entreprise cherche d’autres moyens de gagner de l’argent en dehors de la publicité, y compris les vidéos “paywallées” et les messages directs payants, Le New York Times rapporté, citant deux personnes connaissant le dossier et des documents internes.

Musk apporte déjà des changements à la culture de travail de Twitter. Bloomberg a rapporté que Musk avait supprimé les “jours de repos” des calendriers des employés de Twitter et prévoyait d’annuler la politique de travail à distance de l’entreprise. Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Une action en justice demandant le statut de recours collectif, déposée jeudi, a accusé Twitter d’avoir enfreint la loi fédérale sur l’adaptation et la reconversion des travailleurs (WARN)qui oblige les grandes entreprises à donner un préavis d’au moins 60 jours avant les licenciements massifs, comme l’avait précédemment rapporté Bloomberg.

2 novembre : Musk aurait l’intention de supprimer la moitié des effectifs de Twitter

Musk prévoit de supprimer environ 3 700 emplois chez Twitter, soit la moitié des effectifs de la société de médias sociaux, Bloomberg signalé. Les membres du personnel concernés doivent être informés de leur sort d’ici vendredi, ont indiqué des sources au média.

Musk prévoit également d’annuler la politique actuelle de l’entreprise en matière de travail depuis n’importe où, obligeant les employés restants à se présenter à un bureau, ont indiqué des sources non identifiées.

Dans un scénario de réduction des effectifs de Twitter envisagé, les travailleurs licenciés se verront offrir 60 jours d’indemnité de départ. Les utilisateurs de Twitter se préparent à des licenciements depuis que Musk a annoncé son offre pour Twitter en avril. Un rapport indiquait que Musk prévoyait de supprimer 75% des emplois sur Twitter.

1er novembre : Musk suggère de facturer la vérification

Dans une série de tweets, Musk a lancé l’idée que Twitter facturer 8 $ par mois pour une coche bleue vérifiée dans le cadre de son plan d’abonnement. Le service d’abonnement de la société, connu sous le nom de Twitter Blue, coûte actuellement 5 $ par mois, mais n’inclut pas la vérification comme avantage.

Actuellement, Twitter ne facture pas la vérification des comptes avec une coche bleue, et le badge est censé être attribué aux comptes que l’entreprise détermine comme “notables, authentiques et actifs”. La coche bleue est destinée à aider les utilisateurs à déterminer si le compte d’une célébrité, d’un journaliste ou d’une autre personnalité publique est faux ou non.

Musk a tweeté que le prix serait ajusté par pays et que l’abonnement inclurait “la priorité dans les réponses, les mentions et la recherche, ce qui est essentiel pour vaincre les spams/arnaques”, ainsi que la “possibilité de publier de longues vidéos et audio”. Il a également déclaré que les utilisateurs verraient “moitié moins de publicités”.

Plus tôt dans la journée, le Wall Street Journal a rapporté que les abonnés de Twitter Blue perdre l’accès aux articles sans publicité des éditeurs comme Vox, le Los Angeles Times et Insider. Il y a eu divers rapports de prix différents pour un abonnement Twitter Blue, la société aurait également envisagé d’augmenter le prix de l’abonnement à 20 $ par mois.

Les tweets de Musk ne permettent pas de savoir si les utilisateurs vérifiés devraient payer un abonnement ou perdre leur coche bleue. Musk a tweeté qu’il y aurait “une étiquette secondaire” pour les personnalités publiques, comme celle actuellement utilisée pour les politiciens.

La directrice de la clientèle de l’entreprise, Sarah Personette, a également révélé dans un tweet qu’elle a démissionné vendredi.

Salut les gens, je voulais partager que j’ai démissionné vendredi de Twitter et que mon accès au travail a été officiellement coupé la nuit dernière. – Sarah Personette (@SEP) 1 novembre 2022

Entre-temps, Twitter a déclaré avoir supprimé 1 500 comptes depuis samedi pour avoir publié du contenu haineux.

31 octobre: ​​PDG officiel, conseil d’administration dissous, plans de licenciement, pas encore de décision Trump, modération du contenu limitée

Quelques jours après s’être nommé “Chief Twit” sur son profil Twitter, Musk a confirmé qu’il est le PDG de l’entreprise à travers un dépôt de titres. D’autres changements à la direction de Twitter sont également en cours. Un connexe dépôt de titres montre que le conseil d’administration de Twitter a été dissous le jour où Musk a pris le relais et a identifié Musk comme le “directeur unique” de la société.

Il aurait également l’intention de licencier 25 % des L’effectif de Twitter, Le Washington Post rapporté, citant des sources anonymes.

Musk, qui a précédemment déclaré qu’il annulerait l’interdiction permanente de Twitter de l’ancien président américain Donald Trump, se demande toujours s’il donnera suite à cela. Twitter a expulsé Trump de sa plate-forme en 2021 à la suite de l’émeute meurtrière du Capitole américain, craignant que ses remarques n’incitent à plus de violence.

“Si j’avais un dollar à chaque fois que quelqu’un me demandait si Trump revenait sur cette plateforme, Twitter toucherait de l’argent !” Musk a tweeté.

Twitter aussi limité l’accès de certains employés de Trust and Safety aux outils internesa rapporté Bloomberg, limitant leur capacité à modérer le contenu et à lutter contre la désinformation avant les élections américaines de la semaine prochaine. Ils peuvent apparemment toujours modifier ou supprimer des messages qui pourraient entraîner des dommages réels.

“C’est exactement ce que nous (ou n’importe quelle entreprise) devrions faire au milieu d’une transition d’entreprise pour réduire les opportunités de risques internes. Nous appliquons toujours nos règles à grande échelle”, a déclaré Yoel Roth, responsable de la sécurité et de l’intégrité de Twitter, tweeté en réponse à l’histoire de Bloomberg.

30 octobre: ​​Jouets Musk avec changements de coche et renaissance de Vine, tweets de désinformation

Musk a été occupé à suggérer des changements à Twitter. Il a tweeté un sondage pour savoir si Twitter devrait ramener Vine, une application vidéo courte que Twitter a fermée en 2017.

Twitter aurait également prévu de facturer 20 $ par mois pour son service d’abonnement Twitter Blue, et les utilisateurs vérifiés perdraient leur coche bleue s’ils ne le faisaient pas dans les 90 jours, Le bord rapporté, citant des sources anonymes. Casey Newton du plateformeur a signalé que Twitter envisageait de facturer 5 $ par mois aux utilisateurs vérifiés s’ils souhaitaient conserver leurs coches bleues.

Musk a également tweeté puis supprimé un lien vers un article contenant une théorie du complot sans fondement sur l’attaque de la semaine dernière contre Paul Pelosi, le mari de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à San Francisco. L’article provient d’un site Web appelé Santa Monica Observer. Site Web de vérification des faits Biais des médias/vérification des faits a noté que le point de vente publie des informations erronées de droite.

29 octobre : Twitter lutte contre une vague d’insultes racistes

Twitter tente de lutter contre les comptes anonymes qui ont commencé à tweeter des insultes racistes quelques heures après que Musk a pris le contrôle de Twitter.

Le responsable de la sécurité et de l’intégrité de Twitter, Yoel Roth, a tweeté que la société avait “vu un petit nombre de comptes publier une tonne de tweets contenant des insultes et d’autres termes désobligeants”. Il a ajouté que “plus de 50 000 tweets utilisant à plusieurs reprises une insulte particulière provenaient de seulement 300 comptes”.

“En conclusion : les politiques de Twitter n’ont pas changé. Les conduites haineuses n’ont pas leur place ici. Et nous prenons des mesures pour mettre un terme à un effort organisé pour faire croire aux gens que nous avons”, a-t-il déclaré. tweeté.

Parlons un instant des insultes, des conduites haineuses et des campagnes de pêche à la traîne. En résumé : les politiques de Twitter n’ont pas changé. La conduite haineuse n’a pas sa place ici. Et nous prenons des mesures pour mettre un terme à un effort organisé pour faire croire aux gens que nous l’avons fait. – Yoel Roth (@yoyoel) 30 octobre 2022

28 octobre : Twitter va former un conseil de modération de contenu

Des groupes de défense ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que le contrôle de Musk sur Twitter permettrait à davantage de discours de haine et de désinformation de faire surface sur la plate-forme. Musk a juré publiquement qu’il ne voulait pas que Twitter devienne un “paysage infernal gratuit”, mais a également déclaré qu’il était “contre la censure qui va bien au-delà de la loi”.

Musk a déclaré que la société formerait un conseil de modération de contenu avec “des points de vue très divers”. La société ne prendra aucune décision majeure en matière de contenu ou de rétablissement de compte avant la réunion du conseil, a-t-il tweeté.

Twitter formera un conseil de modération de contenu avec des points de vue très divers. Aucune décision majeure de contenu ou de rétablissement de compte ne sera prise avant la réunion de ce conseil. – Elon Musk (@elonmusk) 28 octobre 2022

UN dépôt de titres le 28 octobre, a également noté que les actions de Twitter étaient radiées de la Bourse de New York. Twitter, une société cotée en bourse, est devenue une société privée.

27 octobre : Musk prend le contrôle de Twitter et licencie des dirigeants

Musk est devenu le nouveau propriétaire de Twitter et aurait licencié des dirigeants clés de l’entreprise, dont le PDG de Twitter Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal et Vijaya Gadde, responsable de la politique juridique, de la confiance et de la sécurité de Twitter.

Plus tôt dans la journée, Musk a tweeté une lettre aux annonceurs. Le milliardaire, qui avait autrefois tweeté qu’il détestait la publicité, a maintenant posté que “la publicité, lorsqu’elle est bien faite, peut vous ravir, vous divertir et vous informer”.

Musk a rencontré des employés tout au long de la semaine, a emporté un évier au siège de Twitter en tant que séance photo et a changé son profil en “Chief Twit” avant que la nouvelle ne soit annoncée que l’accord avait été conclu.