Chronologie: tout ce que Boris Johnson et Priti Patel ont dit sur le genou

Le gouvernement de Boris Johnson est mêlé à sa gestion du racisme après que des joueurs anglais aient été maltraités après la défaite de dimanche soir contre l’Italie lors de la finale de l’Euro à Wembley.

Le Premier ministre et Priti Patel, le ministre de l’Intérieur, ont tous deux condamné le comportement criminel, mais les critiques les ont accusés d’alimenter les abus, ce que Downing Street nie fermement.

M. Johnson a d’abord refusé d’appeler les fans anglais qui ont hué les joueurs « en prenant le genou » pour s’opposer au racisme, tandis que Priti Patel a qualifié l’acte de « politique gestuelle ».

La ministre de l’Intérieur, qui a publié plusieurs photos d’elle dans un maillot anglais ces derniers jours, a déclaré que c’était un choix pour les fans qu’ils se huent ou non et a refusé de dire si elle ferait de même, ajoutant: « Je ne suis jamais allé à un match de football pour même envisager cela. »

Après que Mme Patel ait condamné les abus des joueurs anglais Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho, leur coéquipier Tyrone Mings a déclaré : Politique », puis faire semblant d’être dégoûté lorsque la chose même contre laquelle nous militons se produit.

Prendre le genou est devenu un symbole important dans le sport et lors des manifestations antiracistes ces dernières années, et les joueurs anglais ont choisi d’adopter la position pour montrer leur soutien à la question.

Un certain nombre de députés conservateurs ont critiqué cette décision car ils la considèrent comme une déclaration politique liée au mouvement Black Lives Matter.

Mais le manager anglais Gareth Southgate, ses joueurs et la Football Association ont clairement indiqué que l’équipe avait décidé de se mettre à genoux « l’un pour l’autre » plutôt que d’exprimer son soutien à une organisation politique ou à une idéologie.

Une dispute a éclaté en juin après que l’Angleterre a joué un match amical avant le début de l’Euro, lorsque les fans ont hué les joueurs qui se sont mis à genoux.

Puis, le 3 juillet, interrogé sur la question, M. Johnson a déclaré à la radio LBC : « Je ne crois pas aux gestes, je crois à la substance. »

Quatre jours plus tard, M. Johnson n’a pas appelé ceux qui critiquaient les joueurs anglais. Un porte-parole du Premier ministre a déclaré à l’époque qu’il respectait « le droit de ceux qui choisissent de manifester pacifiquement et de faire connaître leurs sentiments », ajoutant: « En prenant le genou, en particulier, le Premier ministre est plus concentré sur l’action que sur les gestes . Nous avons pris des mesures avec des choses comme la Commission sur les disparités raciales et ethniques et c’est ce sur quoi il s’est concentré.

Quelques jours seulement après ces commentaires, le Premier ministre a changé de tactique en disant qu’il soutenait les joueurs qui se mettaient à genoux et avait dit aux fans de ne pas huer. Un porte-parole a déclaré: « Oui. Le Premier ministre respecte le droit de tous à manifester pacifiquement et à faire connaître leurs sentiments face aux injustices. Le Premier ministre veut voir tout le monde se ranger derrière l’équipe pour les encourager, pas huer. »

Quant au ministre de l’Intérieur, dans une interview accordée à GB News en juin, Mme Patel a déclaré que les fans de football avaient le droit de huer l’équipe d’Angleterre pour avoir « mis le genou » en signe de protestation contre le racisme.

Elle a déclaré que la manifestation contre le racisme associée au mouvement Black Lives Matter équivalait à une «politique des gestes» et a esquivé la question de savoir si elle se huerait.

« Je ne soutiens tout simplement pas les personnes qui participent à ce type de politique gestuelle », a-t-elle ajouté.

Puis, lundi, elle a tweeté : « Je suis dégoûtée que les joueurs d’@England qui ont tant donné pour notre pays cet été aient fait l’objet d’abus racistes ignobles sur les réseaux sociaux.

« Cela n’a pas sa place dans notre pays et je soutiens la police pour demander des comptes aux responsables. »