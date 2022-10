Chronologie officielle des relations, détails – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Chasseur Schafer et Dominic Fike sont deux étoiles montantes, et ils forment également l’un des jeunes couples les plus sexy de l’industrie du divertissement ! Hunter, 23 ans, a attiré l’attention du public en 2017 pour ses protestations contre la loi sur la confidentialité et la sécurité des installations publiques de Caroline du Nord, qui empêchait les personnes transgenres qui n’ont pas subi de chirurgie de changement de sexe d’utiliser les salles de bains qui affirment leur sexe. Pour son activisme, le mannequin, qui est transgenre, a été présenté dans Vogue ado, et elle est mannequin pour une variété de marques. Dominic, 26 ans, est devenu célèbre en publiant ses chansons en ligne, et il a été une étoile montante dans l’industrie de la musique, collaborant avec des stars comme Brockhampton. Kévin Résumé et Justin Bieber sur plusieurs pistes. Il a sorti son premier album Qu’est ce qui pourrait aller mal en 2020.

Suite Nouvelles des célébrités

Alors que le couple est à la fois des stars de différents domaines, ils sont aussi tous les deux des stars de la série HBO Euphorie. Hunter joue Jules Vaughn, un étudiant trans à l’école East Highland. Dominic a rejoint le casting dans la saison deux en tant qu’Elliot, qui interfère avec la relation de Jules avec Rue (joué par Zendaya). Maintenant que le couple se fréquente depuis un certain temps, découvrez-en plus sur les deux Euphorie relation des étoiles.

Comment se sont-ils rencontrés?

Bien que Hunter Schafer et Dominic Fike aient pour la plupart gardé leur relation privée, il semble que le couple ne se soit rencontré que lorsque le chanteur est apparu sur Euphorie. Avec la première de la deuxième saison de l’émission en janvier 2022, le couple s’est rencontré sur le plateau de l’émission. Alors que Hunter et Zendaya ont déclaré qu’ils étaient réticents à propos des intrigues qu’Elliot apporterait à l’émission (et des expéditeurs “Rules”), le mannequin a expliqué qu’ils étaient tous les deux satisfaits de ce que Dominic avait apporté dans une interview de janvier 2022 avec Variété. “Au fur et à mesure que nous voyions ce que cela apportait à l’histoire et au scénario, c’est devenu une perspective plus intéressante et excitante, et une fois que Dom est arrivé à bord, il s’est beaucoup amusé”, a-t-elle déclaré.

Dominic a révélé qu’il avait eu une connexion facile avec Hunter dès qu’ils se sont rencontrés lors de ses premiers jours de tournage Euphorie, alors qu’il a dit que certaines de ses autres co-stars étaient “très intimidantes”, dans un GQ profil. Il a expliqué qu’il avait été ému lorsqu’il l’avait vue filmer une scène de pleurs et lui avait demandé de lui apprendre à pleurer sur commande. “Je voulais la serrer dans mes bras. Les larmes ont commencé à couler, elle a dit : ‘D’accord, je suis prête.’ Et puis ils ont fait la scène », a-t-il dit GQ.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





La Ne m’oublie pas Le chanteur a expliqué que travailler sur la série avait aidé leur relation à s’épanouir, et avant qu’ils ne le sachent, ils tombaient amoureux. “Dans ces moments-là, votre relation s’accélère”, a-t-il déclaré GQ. « Tu es si vulnérable avec quelqu’un, immédiatement. Ce qui prend généralement beaucoup de temps. Certaines personnes tombent amoureuses, putain de mois après leur rencontre, ou des années après. Nous avons développé une attraction – elle l’a accélérée si vite. Nous avons vraiment appris à nous connaître si vite.

Alors qu’ils ont fait leur première apparition publique ensemble quelques mois plus tard, le premier des tapis rouges du couple était en fait lorsqu’ils sont apparus lors d’un photocall pour Euphorie en janvier, par Personnes. Avec des photos d’eux avec le casting et seuls, les deux ont souri pour une photo ensemble, mais n’ont montré aucun PDA.

Lien connexe Lié: “Euphoria” Saison 3 : Barbie Ferreira révèle qu’elle ne reviendra pas dans la série

Quand sont-ils devenus officiels ?

Alors que le couple a pour la plupart gardé leur relation privée, la spéculation selon laquelle les deux étaient un élément a commencé peu de temps après la deuxième saison (qui les comprenait en train de se bécoter à l’écran). Ils ont été vus se tenir la main lors de soirées de rendez-vous à Hollywood en janvier, et Dominic a même partagé une photo de Hunter qu’il a prise dans les coulisses lorsqu’elle est apparue sur Jimmy Kimmel en direct en janvier, par Dix-sept. Malgré les spéculations, le couple a semblé confirmer leur romance lorsque Dominic a publié une photo d’eux s’embrassant sur son histoire Instagram en février 2022. Alors que le couple se serrait les lèvres, le chanteur a écrit “Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire” sur la photo.

Quelques jours seulement après la mise en ligne de la photo, on a demandé à Hunter quelle serait sa «programmation de festival de rêve» dans une vidéo pour Magazine de New York. Elle a répertorié le musicien vénézuélien Arca, défunt pionnier de l’électronique Sophie “si elle était encore là”, rappeur Quai Dashet Tyler le créateur. Bien qu’elle n’ait rien dit de plus, elle a évidemment inclus son petit ami dans sa programmation fantastique. Plus tard dans le clip, l’intervieweur a également demandé “Pourquoi les imbéciles tombent-ils amoureux?” Hunter a répondu en riant. “Je suis un imbécile. S ** t est stupide », a-t-elle déclaré.

Dominic est clairement éperdument amoureux de Hunter. Il a révélé qu’il s’était rendu au magasin Prada de SoHo huit fois en quatre jours, principalement pour regarder des photos de sa petite amie dans les affichages publicitaires, alors qu’elle était hors de la ville. Il a appelé les photos d’elle “la meilleure partie”.

Près d’un mois après être devenu public sur Instagram, le couple a partagé quelques clichés de vacances tropicales qu’ils ont prises ensemble sur l’histoire Instagram de Dominic. Il a posté une photo de Hunter ainsi que l’un d’eux ensemble au bord de l’eau, via Crave pop. Peu de temps après, Hunter et Dominic ont fait leurs débuts sur le tapis rouge au Salon de la vanité Soirée des Oscars le 27 mars 2022. Hunter était stupéfait dans une longue robe grise, tandis que le chanteur arborait une tenue entièrement noire, avec des paillettes sur son blazer.

Statut actuel de la relation

Bien que le couple ait pour la plupart gardé leur relation privée, le couple semble toujours aussi fort, des mois après avoir rendu leur romance publique pour la première fois.

Ils ont été repérés à quelques reprises et ils se sont parfois montrés amoureux sur les réseaux sociaux. Malgré certaines rumeurs selon lesquelles le couple s’était séparé (via Dix-sept), les fans ont repéré le couple se tenant la main en se promenant au festival de musique Outside Lands en août et ont partagé la vidéo sur Twitter. À la fin de l’été 2022, Hunter a inclus une photo d’elle et de Dominic se rassemblant dans un cliché photo sur son Instagram. Elle a également commenté un cœur sur l’un des messages de septembre de Dominic.