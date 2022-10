Chronologie : Moments clés des débuts mouvementés de Liz Truss dans le poste le plus élevé

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un peu plus de six semaines après avoir pris les rênes du n ° 10, Liz Truss a démissionné de son poste de Premier ministre.

Voici les moments clés du règne le plus court à Downing Street alors que le Premier ministre a perdu deux membres du cabinet, a vu sa stratégie économique partir en fumée et a finalement succombé à une mutinerie de ses propres députés.

– 5 septembre : Liz Truss est la gagnante de la course à la direction des conservateurs et deviendra la prochaine première ministre du pays. Elle promet un « plan audacieux » pour réduire les impôts, faire croître l’économie et « faire face à la crise énergétique ».

– 6 septembre : Mme Truss devient Premier ministre après avoir été invitée à former un nouveau gouvernement par la reine à Balmoral. Plus tard dans l’après-midi, dans son premier discours à Downing Street, elle se dit honorée d’assumer ce rôle “à un moment vital pour notre pays”. Kwasi Kwarteng est nommé chancelier de l’Échiquier.

– 7 septembre : Mme Truss utilise ses premières questions au premier ministre pour promettre de travailler avec les députés de toute la Chambre pour relever «les défis auxquels nous sommes confrontés» à un «moment vital pour notre pays». Elle confirme qu’elle présentera son programme de soutien pour faire face à la flambée des factures d’énergie le lendemain.

– 8 septembre : Au Parlement peu avant midi, le Premier ministre annonce une nouvelle garantie des prix de l’énergie et promet un soutien aux entreprises aux prises avec des factures pendant six mois, avec une aide ciblée pour les entreprises vulnérables au-delà. Elle le décrit comme “le moment d’être audacieux”, ajoutant : “Nous sommes confrontés à une crise énergétique mondiale et il n’y a pas d’options gratuites”.

Peu de temps après ses annonces économiques aux Communes, le palais de Buckingham publie une déclaration disant que les médecins s’inquiétaient pour la santé de la reine et que le chef de l’État était sous surveillance médicale.

Une déclaration du palais est publiée à 18h30, disant: “La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi.”

– 9 septembre : Le roi tient sa première audience en personne avec Mme Truss au palais de Buckingham. La politique s’arrête alors que le pays observe une période de deuil national.

– 19 septembre : Les funérailles de la reine ont lieu à l’abbaye de Westminster à Londres.

– 23 septembre : M. Kwarteng annonce la plus importante série de réductions d’impôts depuis un demi-siècle. Utilisant plus de 70 milliards de livres sterling d’emprunts supplémentaires, il propose un ensemble de mesures comprenant la suppression du taux maximal d’impôt sur le revenu pour les plus hauts revenus et la suppression du plafond des bonus des banquiers tout en ajoutant des restrictions au système de protection sociale.

La livre tombe à un nouveau plus bas depuis 37 ans alors que les commerçants «effrayés» avalent le coût de la frénésie.

Interrogé par des journalistes plus tard dans la soirée, le chancelier insiste sur le fait que son plan encouragera les investissements au Royaume-Uni et rejette la suggestion que son annonce économique était “un pari”.

– 29 septembre : Près d’une semaine plus tard, le Premier ministre insiste sur le fait que le gouvernement devait “prendre des mesures urgentes pour faire croître l’économie” dans ses premiers commentaires publics depuis la tourmente du marché du mini-budget.

(PA)

– 2 octobre : Mme Truss reconnaît les erreurs concernant le mini-budget, mais affirme qu’elle maintient son plan de réduction des impôts car elle refuse d’exclure les réductions des dépenses publiques.

Le Premier ministre admet qu’elle aurait pu faire plus pour préparer le terrain pour les états financiers de M. Kwarteng, et elle fait face à des accusations d’avoir jeté son chancelier “sous le bus” en disant que l’abolition du taux d’imposition maximal de 45p a été faite par lui, et non discutée avec le Cabinet.

– 3 octobre : Dans un revirement dramatique, Mme Truss et M. Kwarteng abandonnent leur projet d’abolir le taux d’impôt sur le revenu de 45 pence pour les hauts revenus.

“Nous comprenons et nous avons écouté”, a déclaré la chancelière, dans un langage repris dans un tweet du Premier ministre moins de 24 heures après avoir déclaré qu’elle restait absolument attachée à la réduction.

De manière quelque peu embarrassante, Mme Truss défendait toujours le taux d’imposition de 45p dans une interview télévisée filmée quelques heures seulement avant le demi-tour.

– 4 octobre : M. Kwarteng a déclaré que la mort de la reine avait ajouté à l’environnement “à haute pression” autour de la préparation du mini-budget. Dans une interview avec GB News, il dit qu’il est important de placer le soi-disant événement fiscal dans le “contexte” de la mort et des funérailles de la reine.

– 5 octobre : Mme Truss promet qu’elle “nous fera traverser la tempête” et “fera bouger la Grande-Bretagne” alors qu’elle prononce son premier discours de conférence conservateur en tant que chef du parti.

– 8 octobre : Quatre ministres du Cabinet exhortent leurs collègues à se rallier à Mme Truss alors que le Premier ministre se bat pour stabiliser le navire conservateur après une semaine gâchée par des luttes intestines.

– 10 octobre : M. Kwarteng cède aux pressions pour avancer la publication de sa stratégie financière et de prévisions économiques indépendantes. Accomplissant un autre demi-tour, il accepte de présenter son plan budgétaire à moyen terme parallèlement aux prévisions de l’Office for Budget Responsibility (OBR) le 31 octobre.

– 11 octobre : Au retour du Parlement, le chancelier est averti, lors d’une session de questions sur le Trésor, que la crédibilité économique du gouvernement serait encore plus déchiquetée s’il tentait de faire passer les politiques sans le soutien des députés conservateurs.

– 12 octobre : Mme Truss insiste sur le fait qu’elle ne réduira pas les dépenses pour équilibrer les comptes, malgré le fait que les économistes et les marchés financiers continuent de remettre en question ses plans.

Elle dit qu’elle ne prévoit « absolument » pas de réduction des dépenses publiques, mais insiste sur le fait que l’argent des contribuables sera bien utilisé.

– 13 octobre : M. Kwarteng dit que son “objectif total est de respecter le mini-budget” en réponse aux spéculations sur un revirement des mesures.

Ce graphique montre comment le parti travailliste a élargi son avantage électoral sur les conservateurs (Images de l’Association de presse)

– 14 octobre : M. Kwarteng est limogé, étant revenu tôt des pourparlers du Fonds monétaire international à Washington. Il dit qu’il a accepté la demande de Mme Truss de “se retirer” en tant que chancelier.

Le Premier ministre remplace son âme sœur idéologique au Trésor par Jeremy Hunt, l’ancien ministre des Affaires étrangères qui a soutenu son rival Rishi Sunak dans la course à la direction des conservateurs.

Mme Truss rejette les appels à sa démission lors d’une conférence de presse de huit minutes organisée à la hâte à Downing Street, au cours de laquelle elle ne répond qu’à quatre questions de journalistes.

Elle annonce qu’elle abandonne l’engagement de M. Kwarteng de faire passer la hausse prévue de l’impôt sur les sociétés de 19 % à 25 % – même s’il s’agissait d’un élément central de sa campagne à la direction – permettant au Trésor public d’économiser 18 milliards de livres sterling par an.

Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, parle à M. Hunt après sa nomination.

– 15 octobre : Le nouveau chancelier indique que le plan économique immédiat du Premier ministre est désormais largement caduque dans une série d’entretiens diffusés.

M. Hunt critique les “erreurs” de l’administration Truss et met en garde contre les “décisions difficiles” à venir en matière d’impôts et de dépenses.

Dans une intervention inhabituelle, le président américain Joe Biden semble se joindre à la critique du plan initial de Mme Truss, déclarant aux journalistes “je n’étais pas le seul à penser que c’était une erreur” et qualifiant le résultat de “prévisible”.

– 16 octobre : L’ancien ministre Crispin Blunt devient le premier député conservateur à demander publiquement à Mme Truss de démissionner, affirmant que “le jeu est terminé” pour le Premier ministre.

Il est suivi par Andrew Bridgen et Jamie Wallis, tandis que d’autres personnalités du parti parlementaire expriment un profond malaise face à la direction du Premier ministre, mais s’abstiennent de l’appeler à partir.

Les travaillistes exhortent Mme Truss à se présenter devant le Parlement pour affronter les députés.

(Reuters)

– 17 octobre : M. Hunt abandonne l’essentiel de la stratégie économique du Premier ministre dans une déclaration d’urgence destinée à calmer les marchés.

Le chancelier réduit le paquet de soutien à l’énergie et supprime “presque toutes” les baisses d’impôts annoncées par son prédécesseur.

Il abandonne son projet de réduire de 1 pence le taux de base de l’impôt sur le revenu – qui devait être avancé à avril – affirmant qu’il restera à 20 pence dans la livre jusqu’à ce que le pays puisse se permettre de le réduire.

La réduction de l’impôt sur les dividendes promise par M. Kwarteng est également supprimée dans le feu de joie politique, ainsi que les achats hors TVA pour les touristes étrangers, le gel des droits sur l’alcool et l’assouplissement des règles IR35 pour les travailleurs indépendants.

Mme Truss est assise silencieusement aux Communes pendant environ 30 minutes alors que son chancelier informe les députés du changement de direction, regardant droit devant lui alors qu’il jette d’énormes morceaux de son plan.

Le Premier ministre admet lors d’une réunion du groupe One Nation de députés conservateurs que “nous avons essayé d’en faire trop trop vite”, alors qu’elle cherche à renforcer le soutien à son poste de premier ministre.

Dans une interview avec Chris Mason de la BBC, elle s’excuse pour ses “erreurs” et s’engage à mener les conservateurs aux prochaines élections générales.

– 18 octobre : Mme Truss survit à une réunion du Cabinet sans qu’aucun ministre ne lui demande de démissionner, tandis que M. Hunt dit à ses collègues qu’ils doivent revoir les budgets des ministères pour trouver des moyens d’économiser l’argent des contribuables.

Downing Street déclenche une réaction violente en indiquant que les ministres pourraient abandonner leur engagement envers le triple verrouillage des retraites.

La Première ministre s’adresse aux députés conservateurs du Groupe de recherche européen (ERG), leur disant qu’elle a trouvé la suppression de son programme de réduction des impôts “douloureuse” et qu’elle l’a fait “parce qu’elle le devait”.

M. Hunt rencontre Sir Graham Brady, président du puissant comité de 1922 des conservateurs d’arrière-ban.

– 19 octobre : Le Premier ministre déclare qu’elle est une “combattante, pas une lâcheuse” et insiste sur le fait qu’elle est “complètement engagée” dans le triple verrouillage des pensions d’État dans les logements familiaux.

On dit aux députés conservateurs qu’un vote travailliste à la Chambre des communes visant à interdire la fracturation hydraulique est traité comme une “motion de confiance” dans le gouvernement assiégé de Mme Truss.

Le whip en chef adjoint Craig Whittaker avertit ses collègues que le vote est un whip à trois lignes “100% dur”, indiquant que des dizaines de conservateurs qui s’opposent à la méthode controversée d’extraction du gaz risquent d’être expulsés du parti parlementaire s’ils ne suivent pas les ordres dans le lobbies.

Mais la confusion s’ensuit lorsque le ministre du climat, Graham Stuart, déclare aux Communes : “Il est clair qu’il ne s’agit pas d’un vote de confiance”.

Cela conduit à des scènes laides à Westminster, avec les ministres du Cabinet Therese Coffey et Jacob Rees-Mogg parmi un groupe de hauts conservateurs accusés d’avoir fait pression sur leurs collègues pour qu’ils entrent dans le lobby du “non”.

L’ancien ministre travailliste Chris Bryant affirme que certains députés ont été “malmenés physiquement”.

(Getty Images)

Pendant ce temps, Suella Braverman quitte dramatiquement son poste de ministre de l’Intérieur, invoquant une “infraction technique” aux règles ministérielles et critiquant le poste de premier ministre “tumultueux” de Mme Truss.

La motion du parti travailliste est rejetée par 230 voix contre 326, majorité 96, mais il y a des spéculations selon lesquelles le whip en chef Wendy Morton et son adjoint, Craig Whittaker, ont démissionné dans la fureur de la gestion de l’affaire.

À 21h49 – plus de deux heures après le vote – le n° 10 publie une déclaration indiquant que les deux restent en poste.

Du jour au lendemain, Downing Street a déclaré que M. Stuart avait été “par erreur” informé de dire qu’il ne s’agissait pas d’une motion de confiance, ajoutant que les députés conservateurs étaient “pleinement conscients” qu’il était soumis à un whip à trois lignes.

Un porte-parole a déclaré que les whips parleront aux conservateurs qui n’ont pas soutenu le gouvernement, et ceux qui n’ont pas d'”excuse raisonnable” feront face à des “mesures disciplinaires proportionnées”.

– 20 octobre : La ministre du Cabinet Anne-Marie Trevelyan dit qu’elle pense que “pour le moment”, c’est “toujours le cas”. Mme Truss se battra lors des prochaines élections en tant que Premier ministre.

Mais la pression sur le Premier ministre continue de monter, de plus en plus de députés d’arrière-ban ajoutant leurs noms à la liste croissante de députés conservateurs exigeant publiquement sa démission.

À 13 h 30, Mme Truss fait une déclaration devant Downing Street annonçant sa démission en tant que Premier ministre.

Elle a dit qu’elle reconnaissait qu’elle “ne peut pas remplir le mandat sur lequel [she] a été élu par le Parti conservateur ».