Chronologie : L’ascension et le règne du dirigeant chinois Xi Jinping

BEIJING (AP) – Le président chinois Xi Jinping, fils d’un leader révolutionnaire communiste, a été victime de la Révolution culturelle et d’un chef de province qui a promu la croissance économique avant d’accéder au sommet il y a dix ans.

Dimanche, le dirigeant chinois de 69 ans a obtenu un troisième mandat largement attendu en tant que secrétaire général du Parti communiste au pouvoir, lui ouvrant la voie pour rester au pouvoir pendant au moins cinq ans de plus – et peut-être plus.

Au cours de sa première décennie au pouvoir, il a renforcé le contrôle de l’État sur l’économie et la société et promu une politique étrangère et de défense plus musclée, tout en s’imposant comme l’un des dirigeants les plus puissants de l’histoire moderne de la Chine.

PREMIÈRES ANNÉES

15 juin 1953 : Né à Pékin, fils de Xi Zhongxun, un haut responsable du Parti communiste et ancien commandant de la guérilla pendant la guerre civile qui a amené les communistes au pouvoir en 1949.

1969-75 : À l’âge de 15 ans, Xi fait partie des nombreux jeunes urbains éduqués envoyés vivre et travailler dans des villages ruraux pauvres pendant la Révolution culturelle, une période de bouleversements sociaux lancée par Mao Zedong, alors dirigeant.

1975-79 : Retourne à Pékin pour étudier le génie chimique à la prestigieuse université Tsinghua.

1979-82 : rejoint l’armée en tant qu’assistant à la Commission militaire centrale et au ministère de la Défense.

CHEF RÉGIONAL

1982-85 : Nommé député puis chef du Parti communiste dans le comté de Zhengding, au sud de Pékin dans la province du Hebei.

1985 : Commence un séjour de 17 ans dans la province côtière du Fujian, un centre manufacturier, en tant que vice-maire de la ville de Xiamen.

1987 : épouse Peng Liyuan, une chanteuse populaire de la troupe de chant et de danse de l’Armée populaire de libération. Ils ont une fille. Un mariage antérieur pour Xi s’est effondré après trois ans.

2000-2002 : Gouverneur de la province du Fujian.

2002 : Muté dans la province voisine du Zhejiang, où il est nommé chef du parti, un poste qui surclasse celui de gouverneur dans le système chinois.

Mars 2007 : Nommé chef du parti de Shanghai mais ne reste que quelques mois.

Octobre 2007 : Rejoint la direction nationale en tant que l’un des neuf membres du Comité permanent du Politburo, la haute direction du Parti communiste.

Mars 2008 : Nommé vice-président de la Chine.

Août 2011 : Xi accueille le vice-président de l’époque, Joe Biden, lors de la visite de ce dernier en Chine, près d’une décennie avant que Biden ne devienne président des États-Unis.

CHEF NATIONAL

Novembre 2012 : Remplace le président chinois Hu Jintao au poste de secrétaire général du Parti communiste, poste de tête du parti.

Mars 2013 : Début du premier mandat de cinq ans en tant que président de la Chine.

2013-2014 : La Chine commence à récupérer des terres dans la mer de Chine méridionale pour construire des îles, certaines avec des pistes et d’autres infrastructures, poussant ses revendications territoriales dans des zones contestées de la voie navigable vitale.

2017 : La Chine lance une répression sévère contre les Ouïghours et d’autres groupes ethniques à prédominance musulmane dans la région du Xinjiang après des attaques extrémistes. Les détentions massives et les violations des droits de l’homme entraînent une condamnation internationale et des accusations de génocide.

Octobre 2017 : Le parti inscrit son idéologie, connue sous le nom de “Pensée de Xi Jinping”, dans sa constitution alors qu’il entame un deuxième mandat de cinq ans à la tête du parti. Cela l’élève symboliquement au niveau de Mao en tant que leader dont l’idéologie est identifiée par son nom.

Mars 2018 : Le législateur chinois abolit la limite de deux mandats à la présidence, signalant la volonté de Xi de rester au pouvoir pendant plus de 10 ans.

Juillet 2018 : Les États-Unis, sous le président Donald Trump, imposent des droits de douane sur les importations chinoises, déclenchant une guerre commerciale. La Chine riposte avec des droits de douane sur les produits américains.

Juin-novembre 2019 : Des manifestations massives réclamant une plus grande démocratie paralysent Hong Kong. Le gouvernement de Xi répond en imposant une loi sur la sécurité nationale à la mi-2020 qui annule la dissidence dans la ville.

Janvier 2020 : La Chine verrouille la ville de Wuhan alors qu’un nouveau virus déclenche ce qui deviendra la pandémie de COVID-19.

Septembre 2020 : Xi annonce dans un discours vidéo à l’Assemblée générale des Nations Unies que la Chine vise à atteindre un pic d’émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et à atteindre la neutralité carbone avant 2060.

Décembre 2020 : Les autorités annoncent une enquête anti-monopole sur le géant du commerce électronique Alibaba, le début d’une répression contre les entreprises technologiques chinoises de haut vol.

Août 2022 : La Chine lance des missiles et déploie des navires de guerre et des avions de combat lors d’exercices militaires majeurs autour de Taïwan à la suite de la visite d’une députée américaine de haut rang, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, sur l’île autonome que la Chine revendique comme son territoire.

Octobre 2022 : Xi entame un troisième mandat de cinq ans à la tête du Parti communiste, rompant avec le récent précédent qui limitait les dirigeants à deux mandats.

