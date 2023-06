CHRONOLOGIE | La recherche de 40 jours dans la jungle colombienne pour quatre enfants disparus

Pendant 40 jours après l’écrasement de leur avion, quatre enfants autochtones ont été perdus dans la forêt amazonienne colombienne.

Une importante opération de recherche, les sauveteurs trouvant une série d’indices sur leur sort, s’est terminée vendredi avec la découverte des enfants vivants.

Ils ont été transportés par avion vers la capitale Bogota tôt samedi, où les attendaient des ambulances. L’AFP se penche sur la chronologie des événements.

Vol condamné

Le matin du 1er mai, un avion Cessna 206 de la compagnie Avianline Charters a quitté une zone de jungle connue sous le nom d’Araracuara pour se diriger vers San Jose del Guaviare, l’une des principales villes de l’Amazonie colombienne.

À bord se trouvaient le pilote, un leader indigène de la communauté Huitoto, ainsi que Magdalena Mucutui Valencia et ses quatre enfants – âgés de 13, 9, 4 et 11 mois.

Quelques minutes après le début du vol de 350 km au-dessus de la jungle, le pilote a signalé des problèmes de moteur et l’avion a disparu du radar.

Selon des responsables, les quatre frères et sœurs Huitoto sont montés à bord de l’avion avec leur mère pour fuir les menaces des membres d’un groupe armé.

Les signes de vie

Entre le 15 et le 16 mai, des militaires ont retrouvé les corps du pilote et des deux adultes dans la zone de Caqueta. L’avion était coincé verticalement dans une épaisse végétation, le nez détruit.

Ils n’ont pas localisé les enfants.

Un chien renifleur a trouvé le biberon du bébé dans un endroit isolé près du site de l’accident.

Plus de 100 militaires ont été déployés dans la région, soupçonnant qu’il y avait au moins un survivant.

La recherche a été rejointe par des dizaines d’Autochtones des villages voisins qui ont l’habitude de voyager à travers l’Amazonie – qui abrite des jaguars, des serpents et d’autres prédateurs, ainsi que des groupes armés de trafiquants de drogue.

Des avions militaires ont largué 10 000 dépliants dans la forêt avec des conseils de survie et des instructions en espagnol et dans la langue autochtone des enfants.

Un hélicoptère de l’armée de l’air a également diffusé un enregistrement audio de la grand-mère des enfants, les exhortant à rester sur place.

Des chaussures, des vêtements et des fruits à moitié mangés ont été retrouvés parmi les arbres.

À environ 2,5 km du site du crash, les soldats ont également trouvé un camp abandonné par les guérilleros.

Annonce prématurée

De fortes pluies et des arbres géants pouvant atteindre 40 m de haut ont rendu la recherche de « l’Opération Espoir » difficile.

Trois semaines après l’accident, les soldats ont trouvé des couches et des chaussures et ont affirmé qu’ils étaient passés à moins de 100 m des enfants. La recherche a été réduite à une section de jungle de 20 kilomètres carrés.

Le 17 mai, des soldats sont tombés sur un abri de fortune, construit avec des bâtons et des branchages. Un chien a également trouvé des ciseaux et des élastiques à cheveux.

Le même jour, le président Gustavo Petro a annoncé que les enfants avaient été retrouvés vivants. Mais il est revenu sur sa déclaration un jour plus tard, affirmant qu’il avait reçu de fausses informations.

Le 26 mai, les militaires ont organisé une fête symbolique pour le bébé, qui a eu un an ce jour-là, après avoir passé près d’un mois perdu dans la jungle.

Finalement trouvé

Le 9 juin, Petro a annoncé que les enfants avaient été retrouvés vivants et a publié une photo les montrant entourés de soldats et d’indigènes qui ont participé à la recherche. Les enfants semblent minces et n’ont pas de chaussures.

« Ils étaient seuls, ils ont réussi par eux-mêmes. Un exemple de survie absolue qui restera dans l’histoire », a déclaré le président.

Selon l’armée, les sauveteurs ont retrouvé les enfants à environ 5 km à l’ouest du site de l’accident.

Les sauveteurs de l’armée ont « immédiatement pris en charge et stabilisé » les quatre frères et sœurs, qui ont été transférés à San José del Guaviare, selon le ministre de la Défense.

Ils sont arrivés à un aéroport militaire de Bogota tôt le 10 juin, avec des ambulances qui les attendaient pour les emmener à l’hôpital.