Chronologie d’un cuisinier de Thanksgiving – The New York Times

Mon frère nous accueille pour Thanksgiving à Los Angeles, juste au bord des montagnes de San Gabriel, et ce sera un travail d’équipe, mais je m’occupe de la cuisine. Cela signifie que je ne peux plus tarder : il est temps de réfléchir et de vraiment s’organiser !

Je compte définitivement sur Eric Kim comme mon autorité en matière de farce cette année – après avoir cuisiné 20 recettes de farce, il a développé la sienne à partir d’un mélange de pain blanc croustillant et de pain de maïs, superposé aux saveurs de feuilles de sauge et de graines de fenouil. Et Claire Saffitz a deux nouvelles recettes de pommes de terre végétariennes : Est-ce que je veux troquer mon gratin de pommes de terre au fromage habituel pour ses pommes de terre au four ou sa purée de pommes de terre à l’ail ? Peut-être!

Voici mon (gros) plan

Dimanche:

Choisissez un menu. Sérieusement.

Finir les courses

Faire et congeler un lot double (ou triple !) de pâte à tarte

Faire et congeler la sauce Mercredi, après le travail :

Couper et griller le pain pour la farce

Préparer et réfrigérer le mélange de lait pour la farce

Préparez et réfrigérez les garnitures de tarte à la citrouille, aux pacanes et aux canneberges

Faire de la sauce aux canneberges Jeudi matin:

Assembler et cuire les tartes

Préparer les pommes de terre

Préparer les légumes racines

Assembler et cuire la farce

Préparer les agrumes et la vinaigrette

Cela m’amène à peu près là ! Lorsque je prépare un gros repas comme celui-ci, je trouve utile de réfléchir aux méthodes de cuisson requises pour chaque plat afin de pouvoir tracer un calendrier approximatif pour le four et la cuisinière. Tout ne peut pas aller au four en même temps, donc c’est toujours super d’avoir un plat que je n’ai pas vraiment à cuisiner, comme une grande salade lumineuse, que je peux garder prête à aller sur le comptoir, puis mélanger à la dernière minute. C’est aussi bon pour équilibrer les textures, les saveurs et les couleurs sur la table.