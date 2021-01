Chronologie du déroulement des événements à Washington

Alors qu’une nation choquée regardait sur Twitter et à la télévision, une foule pro-Trump s’est battue contre la police, a fait irruption dans le Capitole américain et a envoyé des membres du Congrès en fuite alors que les législateurs comptaient les votes du collège électoral pour confirmer la victoire présidentielle du démocrate Joe Biden.

De nombreux émeutiers venaient directement du «Save America Rally» du président Donald Trump qui avait débuté quelques heures plus tôt sur l’Ellipse, un parc près de la Maison Blanche. Trump leur a parlé pendant plus d’une heure, insistant, sans preuves, sur le fait que l’élection avait été volée.

«Notre pays en a assez», a déclaré Trump. «Nous ne le prendrons plus et c’est de cela qu’il s’agit. Pour utiliser un terme préféré que vous avez tous vraiment inventé, nous arrêterons le vol. » Lorsqu’il eut terminé, les partisans se dirigèrent vers le bâtiment du Capitole.

Voici comment les événements se sont déroulés. Les temps sont des estimations.

Des foules de partisans de Trump, estimées à des milliers, se préparent à un rassemblement pro-Trump près de l’Ellipse. Beaucoup ont commencé à se rassembler la nuit précédente. Atout tweeté à propos du rassemblement du 19 décembre en disant: « Grande manifestation à Washington le 6 janvier. Soyez là, soyez sauvage! »

De Trump «Save America Rally» commence d’abord par les fils du président, Eric et Donald Trump Jr., puis son avocat, Rudy Guiliani. Le président Trump commence à parler peu avant midi vers 11h50 et dit: «Et après cela, nous allons marcher là-bas, et je serai là avec vous, nous allons descendre … le Capitole et nous allons encourager nos courageux sénateurs et membres du Congrès. Trump parle pendant plus d’une heure. À la fin, des milliers de personnes marchent vers le Capitole.

Les législateurs se réunissent pour une session conjointe dans la chambre de la Chambre des représentants pour compter les votes du collège électoral.

Les émeutiers commencent à se débattre avec la police sur les marches du Capitole.

La police du Capitole ordonne l’évacuation de la Bibliothèque du Congrès, du Madison Building et du Cannon House Office Building (sur Independence Avenue en face du Capitole).

C-SPAN rapporte que des émeutiers ont traversé Statuary Hall, la chambre qui sépare la Chambre et le Sénat, se dirigeant vers la Chambre et le Sénat.

Le maire de DC, Muriel Bowser, ordonne un couvre-feu dans toute la ville à partir de 18 h mercredi et se terminant à 6 h jeudi. CNN rapporte que la police du district demande plus d’application de la loi.

Rép. Elaine Luria, D-Va., tweets elle est évacuée après avoir signalé une bombe artisanale à l’extérieur. «Les partisans du président essaient de se frayer un chemin dans le Capitole et j’entends ce qui ressemble à de multiples coups de feu.»

Des émeutiers enfreignent les lignes de police du côté ouest du Capitole.

Quelques instants plus tard, des émeutiers escaladent les murs.

Les rapports indiquent que le vice-président Mike Pence a été escorté hors de la salle du Sénat.

Atout tweets, «Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution, donnant aux États une chance de certifier un ensemble de faits corrigés, et non les faits frauduleux ou inexacts qu’on leur a demandé de certifier auparavant. . Les USA exigent la vérité! »

Atout tweets, « S’il vous plaît, soutenez notre police du Capitole et nos forces de l’ordre. Ils sont vraiment du côté de notre pays. Restez en paix! »

Les émeutiers sont photographiés brisant les fenêtres du Capitole.

Des coups de feu auraient été tirés dans la chambre de la Chambre.

Journaliste du Huffington Post tweets image des émeutiers à l’estrade. «Ils sont dans la chambre.

Représentant Alex Mooney, R-WV, tweets il a été déplacé en toute sécurité de la chambre de la Chambre. Il dit que lui et d’autres ont reçu une cagoule d’évacuation, une cagoule respiratoire et un masque pour se protéger en cas d’incendie ou d’accident chimique.

Le représentant Tim Burchett, R-Knoxville, envoie des SMS «coups de feu».

Les émeutiers sont photographiés sur le sol du Sénat.

Atout tweets «Je demande à tout le monde au Capitole américain de rester pacifique. Pas de violence! N’oubliez pas que NOUS sommes le Parti de la loi et de l’ordre – respectez la loi et nos grands hommes et femmes en bleu. Je vous remercie! »

CBS rapporte qu’une femme est dans un état critique après avoir reçu une balle dans le cou à l’intérieur du Capitole. La police a rapporté plus tard que la femme était décédée.

La Garde nationale du district de Columbia, environ 1 100 soldats, est mobilisée pour soutenir les forces de l’ordre locales.

Un correspondant du Congrès tweets que les dirigeants du Congrès sont évacués du Capitole.

Dans un tweet vidéo pendant un peu plus d’une minute, Trump dit, en partie: «Je connais votre douleur. Je sais que tu es blessé. Nous avons eu une élection qui nous a été volée. Ce fut une élection écrasante et tout le monde le sait, en particulier de l’autre côté. Mais tu dois rentrer chez toi maintenant. Nous devons avoir la paix. Nous devons avoir la loi et l’ordre. … Alors rentrez chez vous. Nous vous aimons, vous êtes très spécial. … Je sais ce que tu ressens. Mais rentrez chez vous et rentrez chez vous en paix.

Certains des tweets de Trump sur l’émeute ont été supprimés. Twitter interdit au président de tweeter pendant 12 heures. Twitter a d’abord gelé les tweets et n’a pas permis les commentaires ou les retweets, puis l’interdiction a été imposée.

Le Congrès se réunit de nouveau pour reprendre le décompte des votes du Collège électoral.

LA SOURCE Rapports et recherches du réseau USA TODAY; Associated Press; plusieurs rapports médiatiques

CRÉDIT PHOTO AP Photo / J. Scott Applewhite; Photo par Win McNamee / Getty Images; Photo AP / Andrew Harnik

Will Carless a contribué avec des rapports du Capitole à Washington DC

Carlie Procell, Sean Dougherty, Rachel Stassen-Berger, Dinah Pulver et Shawn Sullivan ont également contribué à ce rapport.