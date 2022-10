Chronologie du déploiement de One UI 5 révélée : les modèles Galaxy S et Z seront disponibles d’ici la fin de l’année

La série Samsung Galaxy S22 est devenue la première à recevoir la version stable de One UI 5, de nombreux autres modèles Galaxy quitteront bientôt la phase bêta et seront également mis à jour vers Android 13. Voici la chronologie de ces mises à jour – pratiquement tous les appareils Galaxy S et Z éligibles (téléphones et tablettes) seront mis à jour d’ici la fin de cette année, de même qu’un bon nombre d’appareils Galaxy A.







Calendrier de mise à jour de Samsung One UI 5

Cela laissera certaines ardoises Tab A, modèles Galaxy A bas de gamme et certains appareils robustes à mettre à jour au cours des deux premiers mois de 2023. Notez que cette chronologie provient de Corée du Sud, le moment exact des sorties dans d’autres régions pourrait différer.

La liste complète est ci-dessous, ventilée par mois:

Un téléphone est visiblement absent et c’est le Galaxy S21 FE. En voyant comment le S20 FE est sur la liste, cela ne devrait être qu’une question de temps avant qu’il n’obtienne également One UI 5.

Notez que la source originale de Corée ne clarifie pas tout à fait la situation pour certains modèles qui ont à la fois des variétés 4G et 5G, mais cela est dû à la disponibilité régionale – par exemple, le Galaxy A23 5G n’est pas disponible dans le pays, seul le modèle 4G est . De plus, les versions des opérateurs des appareils peuvent être retardées dans l’obtention d’Android 13.

Pourtant, Samsung mérite une tape dans le dos – Google a terminé Android 13 à la mi-août et un peu plus de deux mois plus tard, certains Galaxy font déjà le saut. Le temps de mise à jour a vraiment diminué au cours des deux dernières années.

La source (en coréen) | Passant par