7 octobre (Reuters) – Le mouvement islamiste palestinien Hamas a lancé samedi sa plus grande attaque contre Israël depuis des années, tirant un barrage de roquettes depuis Gaza et envoyant des combattants à travers la frontière.

Israël a déclaré qu’il était sur le pied de guerre et a lancé ses propres frappes contre des cibles du Hamas à Gaza, les médias israéliens faisant état de combats armés entre des bandes de combattants palestiniens et les forces de sécurité dans le sud d’Israël.

La chronologie suivante, qui commence avec le retrait israélien de la bande de Gaza en 2005, détaille les principales flambées du conflit entre Israël et les groupes palestiniens dans l’enclave côtière surpeuplée, qui abrite 2,3 millions de personnes.

Août 2005 – Les forces israéliennes se retirent unilatéralement de Gaza 38 ans après l’avoir prise à l’Égypte lors de la guerre du Moyen-Orient, abandonnant les colonies et laissant l’enclave sous le contrôle de l’Autorité palestinienne.

25 janvier 2006 – Le groupe islamiste Hamas remporte la majorité des sièges aux élections législatives palestiniennes. Israël et les États-Unis ont interrompu leur aide aux Palestiniens parce que le Hamas refuse de renoncer à la violence et de reconnaître Israël.

25 juin 2006 – Des militants du Hamas capturent Gilad Shalit, un conscrit de l’armée israélienne, lors d’un raid transfrontalier depuis Gaza, provoquant des frappes aériennes et des incursions israéliennes. Shalit est finalement libéré plus de cinq ans plus tard lors d’un échange de prisonniers.

14 juin 2007 – Le Hamas prend le contrôle de Gaza dans une brève guerre civile, chassant les forces du Fatah fidèles au président palestinien Mahmoud Abbas, basé en Cisjordanie.

27 décembre 2008 – Israël lance une offensive militaire de 22 jours à Gaza après que les Palestiniens ont tiré des roquettes sur la ville de Sderot, dans le sud d’Israël. Environ 1 400 Palestiniens et 13 Israéliens auraient été tués avant qu’un cessez-le-feu ne soit conclu.

14 novembre 2012 – Israël tue le chef d’état-major militaire du Hamas, Ahmad Jabari. S’ensuivent huit jours de tirs de roquettes de militants palestiniens et de frappes aériennes israéliennes.

Juillet-août 2014 – L’enlèvement et le meurtre de trois adolescents israéliens par le Hamas entraînent une guerre de sept semaines au cours de laquelle plus de 2 100 Palestiniens seraient tués à Gaza et 73 Israéliens seraient morts, dont 67 militaires.

Mars 2018 – Début des manifestations palestiniennes à la frontière clôturée entre Gaza et Israël. Les troupes israéliennes ouvrent le feu pour repousser les manifestants. Plus de 170 Palestiniens auraient été tués au cours de plusieurs mois de manifestations, qui ont également déclenché des combats entre le Hamas et les forces israéliennes.

Mai 2021 – Après des semaines de tension pendant le mois de jeûne musulman du Ramadan, des centaines de Palestiniens sont blessés lors d’affrontements avec les forces de sécurité israéliennes dans le complexe d’Al Aqsa à Jérusalem, le troisième lieu saint de l’Islam.

Après avoir demandé à Israël de retirer ses forces de sécurité du complexe, le Hamas déclenche un barrage de roquettes depuis Gaza vers Israël. Israël riposte avec des frappes aériennes sur Gaza. Les combats durent 11 jours, tuant au moins 250 personnes à Gaza et 13 en Israël.

Août 2022 – Au moins 44 personnes, dont 15 enfants, sont tuées au cours de trois jours de violences qui ont commencé lorsque les frappes aériennes israéliennes ont touché un haut commandant du Jihad islamique.

Israël affirme que ces frappes étaient une opération préventive contre une attaque imminente du mouvement militant soutenu par l’Iran, visant les commandants et les dépôts d’armes. En réponse, le Jihad islamique tire plus de 1 000 roquettes vers Israël. Le système de défense aérienne israélien Iron Dome évite tout dommage ou perte grave.

Janvier 2023 – Le Jihad islamique à Gaza tire deux roquettes vers Israël après que les troupes israéliennes ont attaqué un camp de réfugiés et tué sept hommes armés palestiniens et deux civils. Les roquettes ont déclenché l’alarme dans les communautés israéliennes proches de la frontière mais n’ont fait aucune victime. Israël répond par des frappes aériennes sur Gaza.

Octobre 2023 – Le Hamas lance la plus grande attaque contre Israël depuis des années depuis la bande de Gaza, avec une attaque surprise combinant des hommes armés traversant la frontière avec un puissant barrage de roquettes. Le Jihad islamique affirme que ses combattants ont rejoint l’attaque.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle était sur le pied de guerre, ajoutant qu’elle avait mené des frappes contre le Hamas à Gaza et avait appelé des réservistes.

