Chronologie des scènes clés du témoignage de Cassidy Hutchinson le 6 janvier

Après le retour de Mme Hutchinson à la Maison Blanche après le rassemblement, a-t-elle déclaré, M. Ornato et le chef du service de sécurité de M. Trump, Bobby Engel, lui ont décrit une scène choquante qui s’était déroulée à l’intérieur du véhicule du président.

Averti après son discours qu’il ne pouvait pas aller au Capitole pour des raisons de sécurité, M. Trump est devenu “irrité” et a dit “quelque chose du genre, ‘Je suis le f-ing président, emmène-moi au Capitole maintenant ” », a déclaré Mme Hutchinson dans son témoignage.

Lorsque M. Engel a répondu qu’ils devaient retourner à la Maison Blanche, M. Trump “a tendu la main vers l’avant du véhicule pour saisir le volant” et s’est jeté sur lui, a déclaré Mme Hutchinson.

Vers 14h00 à 14h05

L’avocat de la Maison Blanche avertit Meadows: “Quelque chose doit être fait ou des gens vont mourir.”

Mme Hutchinson a témoigné que, alors qu’elle et d’autres assistants de la Maison Blanche étaient collés à la télévision, regardant la scène au Capitole devenir de plus en plus violente, Pat Cipollone, l’avocat de la Maison Blanche, a fait irruption dans le bureau de M. Meadows et a dit quelque chose à l’effet de , « Les émeutiers sont arrivés au Capitole, Mark. Nous devons descendre et voir le président maintenant.

Mme Hutchinson a témoigné que M. Meadows a levé les yeux vers M. Cipollone et a dit : « Il ne veut rien faire, Pat.