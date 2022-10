Chronologie des relations entre Kate Upton et Justin Verlander – Hollywood Life

Voir la galerie





Kate Upton et Justin Verlander sont mariés depuis cinq ans et vont bien. L’adorable duo s’est rencontré en 2012 alors qu’il travaillait sur une publicité pour le jeu vidéo Major League Baseball 2K12. Près d’un an plus tard, ils ont rendu publique leur idylle. Cependant, ils ont connu quelques turbulences et se sont brièvement séparés, permettant à Kate d’avoir une courte romance avec Danser avec les étoiles danseur professionnel Maksim Chmerkovski. Kate, 30 ans, et le joueur de la Ligue majeure de baseball, 39 ans, étaient de retour ensemble au début de 2014 et Justin a proposé au superbe mannequin en 2016.

Parlant de la «grande proposition élaborée» sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon en novembre 2017, Kate a déclaré que ses pensées se déchaînaient lorsque cela se produisait. “Il se met à genoux et ouvre la boîte à bagues, et dans ma tête, je me suis dit : ‘Ne regarde pas la bague. Il va penser que tu es matérialiste. Regarde juste dans ses yeux. Écoutez ce qu’il dit. Ecoutez. Tu n’écoutes pas, Kate ! C’est mon dialogue intérieur », se souvient-elle. “Et puis, finalement, je me suis dit:” Il a arrêté de parler. Dis juste oui!’ Et j’ai dit oui et il s’est levé et il m’a dit : ‘Tu n’aimes pas la bague ? Vous ne l’avez pas regardé une seule fois.

Kate et Justin ont marché dans l’allée en 2017, bien qu’ils aient techniquement raté leur propre mariage ! lisez la suite pour en savoir plus sur Kate et Justin et leur doux mariage.

Qui est le mari de Kate Upton ?

Comme mentionné ci-dessus, Justin est un joueur de la MLB qui lance actuellement pour les Astros de Houston. Il est né à Manakin Sabot, en Virginie, le 20 février 1983 et a joué au ballon à l’Université Old Dominion. Après avoir obtenu son diplôme, il a rejoint la liste des Tigers de Detroit en 2005. Il est resté avec eux jusqu’à son transfert aux Astros en 2017.

Les interviews et les pages de médias sociaux de Justin tournent autour du baseball, mais il publie occasionnellement des articles sur sa femme et lui fait savoir à quel point elle est spéciale. Par exemple, à l’occasion de leur quatrième anniversaire en novembre 2021, il a partagé une photo de lui et Kate se souriant. “Ces 4 dernières années ont été les meilleures grâce à vous… J’ai tellement de chance de vous appeler ma femme”, a-t-il légendé l’adorable image. “Joyeux anniversaire @kateupton ! Je vous aime!”

De plus, après que Kate a publié un instantané sexy sur Instagram en mai 2022, il lui a fait savoir qu’elle avait son attention. Il a aimé le message et a commenté en dessous avec un visage souriant aux yeux de cœur et des émoticônes de feu.

Qui est la femme de Justin Verlander ?

Kate est une mannequin et actrice qui a fait la couverture de Sports illustrés trois fois. Elle est née le 10 juin 1992 dans le Michigan, mais a grandi en Floride. Elle a d’abord commencé à travailler avec Sports illustrés en 2011 et a remporté le prix de recrue de l’année, selon elle SI profil. L’année suivante, elle décroche sa première couverture à seulement 19 ans. «Cela signifie tellement pour moi personnellement. Cela a toujours été mon rêve », a-t-elle déclaré. PERSONNES à l’époque. À ce moment-là, elle avait déjà modelé pour Victoria’s Secret et Guess. Kate est de nouveau apparue sur la couverture de SI en 2014 et pour la troisième fois en 2017.

La couverture de 2017 prônait la diversité corporelle et l’inclusion, ce qui passionnait Kate depuis des années. «Pour SI, mettre l’accent sur chaque type de parfait est vraiment inspirant. Ce sont les campagnes que je veux faire et la carrière que je veux avoir – inspirer les femmes à s’aimer », a déclaré à Sports illustrés.

Elle a également parlé de la façon dont son propre état d’esprit concernant la beauté extérieure et la forme physique a évolué depuis son premier SI couverture. “Cette année, j’avais un état d’esprit complètement différent à propos de mon corps et au lieu de toujours essayer de m’adapter à une certaine taille d’échantillon, je voulais être forte et en bonne santé”, a-t-elle expliqué. “Modifier mon entraînement et me concentrer sur la musculation m’a aidé à le faire. Cela m’a aidé à considérer mon corps comme une machine et moins quelque chose sur quoi les gens peuvent me juger. ”

Kate a toujours été honnête sur le fait d’aimer ses courbes et a déclaré qu’elle préférerait de loin les avoir plutôt que d’avoir le type de corps de modèle stéréotypé. “Quand j’ai commencé le mannequinat, j’étais un modèle de catalogue normal”, se souvient-elle. Elle Royaume-Uni en 2014. “Ensuite, je suis devenue une femme et j’étais vraiment excitée à l’idée de devenir une femme. Parce que je viens de Floride, il s’agit d’être en maillot de bain. C’est une vision différente de la beauté là-bas. Vous êtes moche si vous n’avez pas de corps rond. Et je n’en avais pas, puis j’en ai eu un, et j’ai pensé: ‘Ouisss!’

Le mariage de Kate et Justin

Kate était une femme fiancée alors qu’elle la tournait en 2017 SI couverture. Elle et Justin ont planifié leurs noces pour le 4 novembre 2017 en Toscane, en Italie, au complexe Rosewood Castiglion Del Bosco, et tout se passait bien – jusqu’à ce que Justin soit échangé aux Astros à la mi-saison. Justin et Kate ont longuement débattu de cette décision, mais finalement, ils ont décidé qu’il valait mieux pour la carrière de Justin de faire partie d’une équipe ayant une chance d’entrer dans les World Series. Eh bien, non seulement Houston s’est rendu aux World Series; ils l’ont remporté, ce qui en fait la première victoire de l’histoire de la franchise. Alors pourquoi est-ce une arme à double tranchant ? Les World Series ont eu lieu lorsque Justin et Kate avaient prévu un événement avant le mariage !

“Nous avons eu un événement ce soir-là et tout le monde nous envoie des textos, du genre : ‘Votre mariage est si joli. J’aurais aimé que tu sois là », a déclaré Kate alors qu’elle s’asseyait à côté de son mari sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon deux semaines après avoir noué le nœud. Heureusement, ils sont arrivés en Italie le 4 novembre et ils ont pu rejoindre leurs amis et leur famille qui attendaient déjà leur arrivée.

“C’était un moment très spécial. C’était un joli livre d’histoires », se souvient Justin à PERSONNES en mars 2018. « Au moment où les portes se sont ouvertes et que je l’ai vue marcher dans l’allée, j’ai perdu la tête. Elle était si belle et j’attendais ce jour avec impatience depuis longtemps. Toutes les émotions me sont venues, et c’était tout ce que j’avais imaginé que ce serait et plus encore.

Il s’est également rappelé l’avoir vue dans sa robe transparente sexy dans laquelle elle s’était changée plus tard dans la soirée. “Je savais qu’elle faisait un changement, mais je ne savais pas ce que c’était”, a-t-il dit Nous hebdomadaire en mars 2018. “La seconde où je l’ai vue là-dedans, je me suis dit:” OK, il est temps d’y aller. Sortons d’ici. Mariage terminé !

L’heureux couple est resté en Italie après leur magnifique cérémonie pour leur lune de miel. “Kate et moi sommes des faiseurs, nous voulons découvrir les villes et les villages où que nous soyons. Nous avons loué une voiture et sommes allés dans de petites villes », a déclaré Justin à la publication.« Nous avons appris l’histoire et expérimenté la nourriture. C’était très amusant.”

Kate et Justin ont-ils des enfants ?

En juillet 2018, Kate s’est rendue sur Instagram pour annoncer qu’elle attendait son premier enfant avec Justin. Le 7 novembre, ils ont accueilli leur petite fille, prénommée Geneviève, dans le monde. “Bienvenue dans le monde Genevieve Upton Verlander”, a écrit le mannequin sur Instagram à côté d’une photo de son nouveau-né en train de dormir.

En mai de l’année suivante, Kate a fait le point sur sa petite fille tout en discutant avec PERSONNES et a révélé qu’elle “riait et souriait” fréquemment. « Elle me fait fondre le cœur. Je suis tellement obsédée par elle », a-t-elle ajouté.

Quelques mois plus tard, en août, Kate a expliqué ce que c’était que de retourner au gymnase après l’accouchement et a admis que ce n’était pas facile. “C’était en fait la chose la plus difficile pour moi – passer d’être extrêmement forte à ne même pas vraiment pouvoir faire une fente”, a-t-elle déclaré. Santé magazine. “Je suis plus de huit mois après l’accouchement et je ne suis toujours pas aussi forte que j’étais.”

Kate a également parlé de sa décision de ne pas laisser ses photos du tournage être retouchées. “Quand on y pense, nous avons des retouches partout maintenant – et nous ne le savons même pas. Les gens mettent en scène des photos Instagram et retouchent ces photos. C’est la nouvelle norme. Et puis nous pensons que c’est ainsi que les gens ressemblent réellement, et nous pensons que nous devrions aussi ressembler à cela », a-t-elle expliqué. “Donc, pour moi, faire un tournage non retouché est une étape vers la vraie vie”, a-t-elle ajouté. “L’objectif devrait être d’être le meilleur possible – ne pas essayer de ressembler à quelqu’un d’autre.”

Indépendamment de sa force physique, Justin a dit Nous hebdomadaire en mars 2019 qu’il est plus que fier de Kate et de sa transition vers la maternité. “Elle a été la femme et la mère la plus incroyable. Je savais qu’elle donnerait un excellent exemple à notre fille, quoi qu’il arrive. C’est la personne qu’elle est, c’est la personne que j’ai épousée. Je l’ai toujours appréciée pour sa force », s’est-il exclamé.

“Mais le simple fait de la voir interagir, toute l’éducation et tout ce qui se passe avec le fait d’être mère, c’est formidable à regarder”, a-t-il poursuivi. “Je sais que ce n’est pas facile pour elle non plus, mais c’est tout un lien qu’ils ont, et c’est vraiment spécial pour moi de pouvoir en être témoin et d’en faire partie.”