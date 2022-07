Chronologie des relations entre Julie Rose et Jake Paul – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : FANTÔME/Shutterstock

Jacques Paul25 et Julia Rose, 28 ans, est entré en scène pour la première fois en 2020. Mais depuis lors, leur relation a été difficile, c’est le moins qu’on puisse dire. Le mannequin Instagram et le YouTuber devenu boxeur se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage d’un clip vidéo, et apparemment la romance s’est rapidement épanouie après cela, devenant une liaison assez passionnée. Et bien que le couple se soit séparé depuis et se soit remis ensemble, il semble qu’après plus de deux ans, ils aient un sérieux pouvoir de célébrité.

L’intérêt pour le couple augmente alors que Paul se prépare à réintégrer le ring de boxe professionnelle le 6 août au Madison Square Garden. Jake affrontera Hasim Rahman Jr. après rival Tommy fureur reculé d’un combat programmé. Il avait déjà été vu en train d’embrasser Julia après une victoire à élimination directe en décembre 2021 sur le champion de l’UFC Tyron Woodley.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la relation entre Jake Paul et Julia Rose, et leurs hauts et leurs bas en cours de route.

Chronologie de Jake Paul et Julia Rose

Ils se sont rencontrés sur le tournage d’une vidéo en 2019.

La star des médias sociaux Jake Paul et sa petite amie Julia Rose se seraient rencontrés en 2019 sur le tournage du clip de Jake pour sa chanson “These Days”. Julia a joué sa petite amie dans la vidéo torride du single de Jake Paul qui préfigurait de manière intéressante leur romance qui dure maintenant depuis des années. Selon une interview de décembre 2021 avec Graham Bensinger, C’était un coup de foudre. “Je lui ai dit que je l’aimais le premier jour de notre rencontre”, a déclaré Paul dans l’interview YouTube. « Je n’ai jamais fait ça. Je n’aime pas les gens comme ça. Paul a dit qu’il était sérieux au sujet du modèle en quelques heures. “C’était comme si nous avions passé six heures ensemble”, a-t-il déclaré. “Et donc je lui ai littéralement dit:” Je t’aime “.”

Paul et Julia ont commencé à se fréquenter en 2020

Le duo de haut niveau a commencé à se fréquenter au début de 2020, juste un mois après que Jake se soit séparé de Tana Mongeau. Ils sont devenus officiels d’Insta en février 2020, avec Jake publiant une photo du Es-tu l’élu? star pose un PDA sur son nouveau petit ami. En mars 2020, Jake a officiellement présenté son nouvel amant sexy à ses abonnés via un vlog YouTube. “Nous nous sommes rencontrés sur un tournage du clip vidéo, puis nous sommes tombés amoureux”, a-t-il déclaré dans la vidéo. “Tout a progressé et nous avons continué à tomber amoureux très rapidement.” Rose a ajouté: «Il est fou. Il est psychopathe, mais j’aime ça.

Les rumeurs de rupture ont commencé en février 2022

Par Page 6, le couple semblait avoir rompu au début de 2022 lorsque Jake a tweeté : « Alexa, joue « I’m Single » de Jake Paul. Mais selon une source du point de vente, il est “dévasté”, mais a toujours “passé à autre chose avec d’autres filles”. Cela s’est avéré être vrai, car Jake a été vu en train d’embrasser le modèle Instagram Ciel Bri sur la plage dans un repos torride de ses histoires, par Dexterto.

Les retombées ont été brutales – après que Jake ait complimenté un post de mars sur l’Instagram de Julia, elle a applaudi. “Mon Dieu, honnêtement, tu es tellement sexy que c’est ridicule”, a réagi Jake à la photo. Julia a répondu: “@realskybri @emilysalch l’un de vous veut-il venir le réclamer puisque vous êtes si impatient de le poster?” elle a écrit. “Le meilleur exemple de la raison pour laquelle j’ai rompu avec lui. N’hésitez pas à publier plus de conneries pour que je me sente mieux dans ma décision.

Ils s’étaient réunis en avril 2022

Dans une interview d’avril 2022 avec The Poste de New York, Jake a indiqué que le couple redevenait fort. Lorsqu’on lui a demandé par le point de vente s’il “avait du temps” pour une relation, le boxeur aurait confirmé qu’il l’avait fait et qu’il donnait l’interview depuis la maison de Julia. “Bien, Julia”, a-t-il dit au point de vente. « Je ne sais pas si elle est là. Mais oui, c’est une grande partie de ma vie.

Il a en outre confirmé la réconciliation avec une collection torride de photos de Julia en juin 2022. “Ceci est un message d’appréciation pour Julia Rose et sa beauté toute naturelle”, a-t-il tweeté. “Les filles passent sous le bistouri et ne peuvent toujours pas concourir.”

Qui est Jacques Paul ?

Jake est le frère cadet de YouTuber Logan Paul. Mais il s’est également soigneusement taillé un espace controversé sur la plate-forme, parallèlement à sa carrière de boxeur professionnel. Comme mentionné ci-dessus, il se prépare à un retour imminent au sport. “Août, je suis de retour bébé”, a déclaré Paul via une vidéo Instagram le 25 mars. “6-0 arrive bientôt”, a-t-il ajouté dans la légende de la vidéo.

Jake a acquis une notoriété en 2019 avec un cascadeur de relations publiques de «mariage fictif» avec Tana. Leur “mariage” du 28 juillet 2019 à Las Vegas aurait été juste pour le “contenu”, car le couple n’a jamais obtenu de licence de mariage, par En contact. MTV a tout dévoilé quand ils ont abandonné l’émission YouTube de Tana Tana a 21 ans. Elle a dit au cours de l’épisode qu’ils n’étaient pas “officiellement exclusifs” et a suggéré que tout le “mariage” était “pour le contenu”.