Chronologie des relations entre Jennifer Lopez et Ben Affleck – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont l’un des couples de célébrités les plus emblématiques de ces 20 dernières années. Près de 2 décennies après avoir fait la une des journaux et gagné le surnom de “Bennifer”, le couple l’a officialisé en se mariant à Las Vegas ! Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Bennifer, de leur première romance à leur union en 2022 ici!

Plus à propos Jennifer Lopez

Comment Ben et J.Lo se sont-ils rencontrés ?

La romance de Ben et Jennifer a commencé alors qu’ils travaillaient tous les deux sur le film Gigli en 2002. Alors que la comédie romantique de 2003 était loin d’être un succès, cela a conduit les protagonistes à nouer une romance sur le plateau, ce qui a conduit le couple à faire ses débuts en 2002. «Nous nous sommes rencontrés lors de quelques soirées. Nous avons à peine prêté attention l’un à l’autre », a déclaré Jennifer lors d’une conférence de presse en 2003. Date limite interview pour le film. “Nous sommes d’abord devenus amis.”

Gigli n’était pas le seul film que le couple a fait ensemble ! Le couple a également partagé la vedette dans le film de 2004 Fille de Jersey, qui était un autre flop au box-office. Le film n’est sorti qu’en mars 2004, quelques mois après la séparation officielle du couple.

Les meilleures photos PDA de Ben Affleck et Jennifer Lopez : s’embrasser, se tenir la main et plus

Leur premier engagement

Lors de la première fois que Bennifer était en couple, ils étaient instantanément les chouchous des médias ! Ils se sont fiancés à la fin de 2002, Ben posant la question avec une bague ROSE, d’une valeur de 2,5 millions de dollars. Leur relation a continué d’être un intérêt public majeur, le couple apparaissant régulièrement dans les tabloïds. Ben a été présenté dans la vidéo de J.Lo pour “Jenny From The Block”, et son C’est moi… alors Le disque comportait un certain nombre de chansons inspirées par son fiancé, dont “Dear Ben”.

La rupture

Alors que le couple s’apprêtait à se marier en septembre 2003, ils ont décidé de suspendre le mariage. “En raison de l’attention excessive des médias autour de notre mariage, nous avons décidé de reporter la date”, a déclaré le couple. Personnes dans une déclaration commune. Le couple s’est officiellement séparé quelques mois plus tard en janvier 2004.

Lien connexe Lié: Ana De Armas: l’ex de Ben Affleck jouant Marilyn Monroe dans le film Netflix NC-17

Mariages et relations

Après leur séparation, Ben et Jennifer sont passés à des relations différentes. Leurs deux mariages après avoir annulé leurs fiançailles seraient durables pour les deux stars ! J.Lo marié Marc Anthony en juin 2004. Jennifer et Marc ont eu des jumeaux Max et Emme, tous deux âgés de 14 ans en 2008. Le chanteur de “I’m Real” a fini par se séparer de Marc en 2014. Ben a commencé à sortir avec Jennifer Garnier en août 2004, et le couple s’est marié en 2005. Ils partagent trois enfants : Violet, 16, Séraphine, 13, et Samuel, 10. Ben et le 13 Continuer 30 star a fini par se séparer en 2018.

Après que Ben et sa femme se soient séparés, il a eu une poignée de romances de courte durée avec le producteur Lindsay Shookus, maquette Shauna Sexton et actrice Ana de Armas. J.Lo a également eu une paire de relations après sa séparation de Marc. Elle a eu une romance intermittente avec son danseur de secours Caspar Smart, et elle s’est même fiancée à la star de la MLB Alex Rodríguez, mais la paire n’est jamais arrivée à l’autel !

Même si la relation de Ben et J.Lo n’a pas fonctionné la première fois, ils sont restés amis. « Je suis périodiquement en contact avec elle et j’ai beaucoup de respect pour elle. À quel point est-ce génial qu’elle ait eu son plus grand succès à 50 ans ? C’est f ** king baller », a-t-il déclaré dans un 2020 New York Times profil. Les ex restés amis auraient pu être ce qui a conduit à leur éventuelle réunion !

Raviver leur étincelle

Près de deux décennies après avoir annulé leurs fiançailles, Ben et J.Lo ont commencé à passer beaucoup de temps ensemble en avril 2021. Le couple a été vu pour la première fois peu de temps après le Hustlers La star s’est séparée d’A-Rod, et les fans ont immédiatement commencé à se demander si le couple s’était remis ensemble tout ce temps plus tard !

Après quelques mois de sorties et d’escapades romantiques, la romance du couple a été confirmée pour la première fois lorsque des photos du couple s’embrassant ont été prises en juin 2021. Le couple est devenu officiel sur Instagram en juillet, lorsque Jennifer a publié une photo torride d’eux en train de s’embrasser lors de son 52e anniversaire. célébrations. Le couple a montré qu’ils étaient de retour et meilleurs que jamais en recréant certains de leurs moments les plus emblématiques de leur première fois ensemble pendant la fête, notamment en faisant la fête sur “Jenny From The Block”, et Ben a même attrapé les fesses de sa petite amie, juste comme la vidéo!

La réunion du couple a donné aux fans de nombreux moments super mignons (comme J.Lo portant un collier “Ben” pendant ses vacances d’anniversaire) et des sorties romantiques (avec beaucoup de PDA) à apprécier, mais évidemment, les choses étaient un peu différentes cette fois-ci , maintenant que les deux stars sont plus âgées et ont leur propre famille. Le couple a fusionné leurs familles et passé du temps avec les enfants de l’autre tout au long de leur amour ravivé ! Après s’être fiancée, Jennifer a parlé de son désir de “construire” une famille avec Ben dans une interview de juin avec Bonjour Amérique.

Avec Bennifer 2.0 en plein effet, le couple a également fait l’éloge l’un de l’autre et de leur amour retrouvé dans les interviews. La Fille disparue La star a rendu un incroyable hommage à son futur fiancé dans sa première interview où il l’a mentionnée dans une interview avec Semaine publicitaire. “Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’ai vu de mes propres yeux la différence que fait la représentation parce que j’ai vu, encore et encore et encore et encore, des femmes de couleur approcher Jennifer et lui dire quel est son exemple en tant que femme forte et femme qui réussit et exige. sa juste part dans le monde des affaires signifie pour eux », a-t-il déclaré. “Je suis impressionné par l’effet de Jennifer sur le monde.” Jennifer a qualifié leur deuxième rencontre de “belle histoire d’amour” dans une interview de février 2022 avec Personnes.

Engagement

Environ un an après s’être remis ensemble, le couple a décidé de donner une seconde chance à leurs fiançailles ! La popstar «Let’s Get Loud» a révélé que Ben avait posé la question avec une bague de fiançailles en diamant vert, d’une valeur estimée à 5 millions de dollars, en avril 2022. Bien qu’il ne soit pas clair quand Bennifer deviendra officiellement mari et femme, une source proche de la couple révélé à HollywoodLa Vie exclusivement qu’ils prévoient de tout mettre en œuvre pour la cérémonie. “Ben et Jen veulent avoir un mariage élaboré et grandiose et aucune dépense ne sera épargnée”, ont-ils déclaré. “Même s’ils devaient le rendre privé, entre leurs familles et leurs enfants, ce serait un énorme mariage, qu’ils le veuillent ou non.”

En plus de se fiancer, Ben et J.Lo ont franchi d’autres étapes importantes dans leur relation et leur avenir en tant que mari et femme. Le couple a été vu en train de chercher une maison ensemble, et il semble qu’ils soient ravis de commencer à vivre ensemble. Des camions de déménagement ont même été vus devant la maison de Ben à Los Angeles début juin 2022.

S’atteler

Selon la licence de mariage obtenue par HollywoodLa Vie (ci-dessus), le couple emblématique l’a officialisé dans le comté de Clark, NV, le samedi 16 juillet. HollywoodLife a contacté les représentants des deux stars pour obtenir des commentaires. Le duo se serait marié à Las Vegas après avoir reçu la licence de mariage.