Chronologie des relations de Taylor Swift et John Mayer – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/John Salangsang/Shutterstock

Il est bien connu que Taylor SwiftL’écriture de chansons primée de s’est inspirée de sa propre vie et de ses relations. Cela ne doit pas l’emporter sur le fait qu’elle écrit souvent sur les expériences de vie des autres et crée également des mondes complexes et des scénarios fantastiques dans sa tête, mais pour le bien de cette chronologie, nous pouvons nous concentrer sur la première moitié. On sait également que ses fans, affectueusement appelés Swifites, peuvent souvent enquêter et découvrir de qui parle une chanson en un rien de temps. Les 10 albums studio de Taylor ont été écrits au cours de près de 20 ans, ce qui a inévitablement amené les fans à travers plusieurs de ses relations, de Joe Jonas pour Joe Alwyn et au-delà.

Une relation, cependant, a une emprise sur Swifties: la romance de 19 ans de Taylor avec un collègue musicien John Mayer, qui avait 32 ans quand ils étaient ensemble. On pense que la romance a influencé plusieurs chansons de son album de 2010 Parlez maintenantdont le pendant réenregistré, Parlez maintenant (version de Taylor), sort le 7 juillet. Les fans pensent qu’un morceau en particulier, « Dear John », parle du regret de Taylor d’avoir fréquenté le talentueux guitariste. Dans la chanson, elle se lamente sur les « jeux sombres et tordus » de son ex plus âgé et qu’elle « aurait dû savoir » mieux que de jouer avec lui.

En l’honneur de la sortie de l’emblématique Parlez maintenant (version de Taylor)plongeons dans la chronologie des relations entre Taylor Swift et John Mayer.

John tweete qu’il veut collaborer avec Taylor

John a fait le premier pas – même si cela semblait platonique. En mars 2009, il tweeté qu’il aimerait collaborer avec le hitmaker « Love Story » après avoir eu une idée de chanson coincée dans sa tête. « Je me réveille avec cette idée de chanson qui ne me quitte pas la tête. 3 jours d’affilée maintenant. Cela signifie que c’est assez bon pour finir. Ça s’appelle Half of My Heart, et je veux le chanter avec Taylor Swift », a-t-il tweeté, par Distraire. « Elle ferait un tueur Stevie Nicks contrairement à mon Tom Petit d’une chanson », a-t-il ajouté.

Taylor invite John sur scène lors de sa tournée sans peur

Taylor a eu vent de l’admiration de John pour elle en tant qu’artiste et l’a invité sur scène lors de sa tournée Fearless deux mois plus tard. Le spectacle de Los Angeles a marqué leur première performance ensemble. Ils ont chanté deux chansons : « White Horse » de Taylor et « Your Body Is a Wonderland » de John, selon PERSONNES.

Taylor dit qu’elle est une « grande » fan de John

En juin 2009, l’adolescente Taylor a déclaré que John était en tête de sa liste d’artistes avec lesquels elle aimerait collaborer en studio. « Il a tweeté l’autre jour qu’il avait écrit une chanson et qu’il voulait en faire un duo avec moi. J’ai paniqué quand j’ai entendu, parce que je suis une si grande fan de John depuis si longtemps », a-t-elle déclaré. Elle. « Je suis vraiment excité à l’idée qu’il me mentionne même sur son Twitter ! »

La collaboration de Taylor et John est née

Les rêves de Taylor et John se sont réalisés lorsqu’ils ont officiellement collaboré sur « Half of My Heart », ce qui a fait de lui Études de bataille album. L’album est sorti le 19 novembre 2009. Lors de la promotion de l’album, le chanteur de « New Light » s’est réjoui de travailler avec la star montante de la country. « Taylor est la plus grande star du monde qui ne sait pas qu’elle est une star. Ce que je trouve totalement adorable. C’est presque comme si Taylor Swift était un personnage dans un film sur une fille d’une petite ville qui réalise ses rêves et [does] ce que ferait n’importe quelle fille d’une petite ville quand ses rêves deviendraient réalité, c’est-à-dire paniquer », a-t-il dit Accéder à Hollywood. « Et j’aime toujours qu’elle panique, mais bientôt elle va devoir arrêter parce que c’est un peu comme, ‘Tu es si bon. Tu es si bon. Vous devrez peut-être suivre une thérapie et demander à quelqu’un d’autre de vous le dire.

Il a ajouté: « Je la considère comme une amie. Je pense que c’est une personne vraiment remarquable et ce serait bien d’avoir son nom sur mon dossier.

Quelques semaines après la sortie de son album, il a de nouveau parlé de Taylor lors d’une apparition sur Le spectacle d’Ellen DeGeneres. « Je suis un grand fan, et je pense qu’elle a une très belle voix », a-t-il noté. « Elle est l’une des personnes les plus intelligentes et les plus talentueuses du moment. … Je pense qu’elle est si authentique.

Taylor et John interprètent « La moitié de mon cœur »

Taylor et John sont montés sur scène ensemble au Z100 Jingle Ball en décembre 2009, où ils ont interprété leur collaboration. Ce même mois, Taylor et Crépuscule acteur Taylor Lautner avaient suivi des chemins séparés. Le mois suivant, Tay et John ont été aperçus en train de dîner avec des amis à Nashville.

John présente Taylor avec un prix

John et Taylor ont gardé leur relation secrète. Le chanteur de « Karma » a été aperçu lors d’un enregistrement pour CMT Carrefourqui a vu John jouer, mais ils n’ont pas été revus jusqu’à ce que John honore Taylor lors de la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs en juin 2010. « Vous pourriez la mettre dans une machine à voyager dans le temps à n’importe quelle époque et elle aurait un record », a-t-il déclaré dans son discours, qui s’est terminé par la remise du Hal David Starlight Award, par PERSONNES. « Ne confondez pas tout le monde qui aime une chose avec du battage médiatique. Parfois, tout le monde s’accorde à dire que c’est fabuleux.

Montrant le plus de PDA de leur relation, Taylor a gentiment embrassé John sur la joue et l’a serré dans ses bras alors qu’elle acceptait son prix. C’était la dernière fois que la paire serait vue en bons termes.

Taylor Swift sort « Cher John »

Le troisième album studio de Taylor, Parlez maintenant, a fait ses débuts le 25 octobre 2010. Le cinquième morceau de l’album, « Dear John », faisait référence à une chute quand elle avait 19 ans – l’âge auquel elle est sortie avec le guitariste de Dead & Company. « Ne penses-tu pas que dix-neuf ans, c’est trop jeune / Pour être joué par tes jeux sombres et tordus / Quand je t’aimais tant? » elle a chanté.

John répond à « Cher John »

Les fans ont supposé – et le font toujours – que « Dear John » parle de John Mayer, et lui aussi. En 2012, il a déclaré que la chanson le faisait se sentir « terrible » en parlant à Pierre roulante. «Je suis assez bon pour prendre des responsabilités maintenant, et je n’ai jamais rien fait pour mériter cela. C’était une chose vraiment moche à faire pour elle », s’est-il plaint.

John a également déclaré qu’il n’était pas content du manque d’avertissement qu’il avait reçu à propos de la chanson qui le concernait potentiellement. « Je n’ai jamais reçu de mail. Je n’ai jamais reçu d’appel téléphonique. J’ai été vraiment pris au dépourvu, et ça m’a vraiment humilié à un moment où j’étais déjà déguisé », a-t-il poursuivi. « Je veux dire, comment vous sentiriez-vous si, au plus bas que vous ayez jamais été, quelqu’un vous donnait un coup de pied encore plus bas? »

« Je sais qu’elle est la plus grande chose au monde, et je n’essaie pas de couler le navire de qui que ce soit, mais je pense que c’est abuser de votre talent de vous frotter les mains et de dire: » Attendez qu’il en reçoive une charge! ajoutée.

Taylor appelle John « présomptueux »

« Comme c’est présomptueux », a déclaré Taylor à Charme en septembre 2012 après les commentaires de John à Pierre roulante ont été évoqués. « Je ne divulgue jamais de qui parlent mes chansons. » Elle a également affirmé qu’elle n’avait pas lu exactement ce qu’il avait dit à son sujet. « Je sais que ce n’était pas bon, donc je ne veux pas savoir », a-t-elle noté. « Je mets une grande priorité à rester heureux, et je sais ce que je ne peux pas gérer. »

« Ce n’est pas que je sois aussi égoïste et je ne veux rien entendre de négatif, car je me contrôle », a expliqué le natif de Pennsylvanie. « Mais je n’ai jamais développé une peau aussi épaisse. Donc je vis juste une vie, et je laisse tous les commérages vivre ailleurs. Si vous allez trop loin dans le terrier du lapin de ce que les gens pensent de vous, cela peut tout changer sur qui vous êtes.

Taylor avait déjà dit qu’elle ne révélerait jamais la personne derrière une chanson dans une interview de 2010 avec PERSONNES. « Souvent, lorsque les relations des gens se terminent, ils écrivent un e-mail à cette personne et disent tout ce qu’ils auraient aimé dire », a déclaré le gagnant du Grammy. « Souvent, ils ne poussent pas envoyer. » Taylor a déclaré que l’ajout de la chanson à l’album était sa version de « pousser l’envoi ».

Taylor demande aux fans d’être gentils avec John sans le nommer

Taylor Swift à la sortie de ‘Speak Now’ TV avant d’interpréter ‘Dear John’ : « J’ai 33 ans, je me fiche de tout ce qui m’est arrivé quand j’avais 19 ans… Je ne sors pas cet album pour que tu puisses aller sur internet et me défendre contre quelqu’un dont tu penses que j’ai écrit une chanson … pic.twitter.com/cFQbKQk8vD — Base pop (@PopBase) 25 juin 2023

Lors de son arrêt à Minneapolis Eras Tour, Taylor a demandé aux fans d’être gentils avec tous ceux dont ils pensaient que ses chansons pouvaient parler avant de chanter « Dear John » comme chanson surprise. C’était notamment la première fois qu’elle interprétait la chanson en direct depuis 2012. « J’ai 33 ans. Je me fiche de tout ce qui m’est arrivé quand j’avais 19 ans », a-t-elle noté, comme on le voit dans la vidéo ci-dessus. « Je ne mets pas [Speak Now (Taylor’s Version)] pour que vous puissiez y aller et que vous ressentiez le besoin de me défendre sur Internet contre quelqu’un dont vous pensez que j’aurais pu écrire une chanson il y a environ 14 milliards d’années.

