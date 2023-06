Chronologie des rassemblements de verrouillage alors que Boris Johnson fait face à une nouvelle affirmation selon laquelle il a enfreint les règles de Covid

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Malgré Boris Johnson avoir fait face à une inquisition télévisée pour savoir s’il avait menti à députés avec ses dénégations Covid parties enfreignant les règles à Downing Street, des allégations continuent d’émerger à propos de son passage au n ° 10.

Comme l’ancien premier ministre attend le verdict du comité des privilèges, la police évalue environ 12 rassemblements qui auraient eu lieu à Checkers et Downing Street, comme de nouvelles demandes ont continué d’émerger à propos de son ancienne résidence de campagne de grâce et de faveur.

M. Johnson a maintenant été accusé d’avoir hébergé un ami en mai 2021 qui a aidé à planifier leur mariage à Checkers pendant les restrictions de Covid. L’ancien Premier ministre a insisté sur le fait que la visite était « entièrement légale ».

Voici un aperçu des événements qui ont eu lieu et de ce que M. Johnson a dit au Chambre des communes à leur sujet lorsqu’il était premier ministre :

– 15 mai 2020 : Fromage et vin dans le Downing Street jardin

M. Johnson a été photographié assis avec sa femme Carrie et le personnel à une table avec du vin et du fromage dans le jardin n ° 10.

À l’époque, les gens ne pouvaient pas légalement quitter leur domicile sans excuse raisonnable et ne pouvaient rencontrer qu’une seule personne d’un autre ménage.

20 mai 2020 : Apportez votre propre soirée alcoolisée

Les mêmes restrictions s’appliquaient lorsque le personnel du n ° 10 s’est réuni pour un événement «apportez votre propre alcool» dans le jardin de Downing Street.

Le couple a rejeté toute suggestion selon laquelle il aurait enfreint les règles de Covid comme étant « totalement fausse » (PENNSYLVANIE)

Le secrétaire privé principal du Premier ministre, Martin Reynolds, a envoyé un e-mail à environ 200 employés pour les inviter à « prendre un verre à distance sociale dans le jardin ».

Le rapport de Sue Gray a montré que d’autres e-mails ont émis des rappels pour être « conscients » des caméras partant en raison de la conférence de presse de Covid – afin que les gens ne devraient pas « se promener en agitant des bouteilles de vin ». Son rapport indique que M. Johnson a assisté pendant « environ 30 minutes », avec « environ 30 à 40 personnes dans le jardin ».

M. Johnson a admis qu’il était là pendant 25 minutes, mais a déclaré qu’il pensait que c’était un «événement de travail» pour remercier le personnel pour ses efforts pendant la pandémie. La police métropolitaine a émis des amendes liées à cet événement.

18 juin 2020 : Bureau du cabinet laisser faire

Un rassemblement a eu lieu au No 10 puis au 70 Whitehall pour marquer le départ d’une secrétaire particulière du No 10.

Le rapport de Mme Gray a déclaré: «Il y avait une consommation excessive d’alcool chez certaines personnes. Un individu était malade. Il y a eu une altercation mineure entre deux autres individus.

À l’époque, les rassemblements de deux personnes ou plus à l’intérieur et de plus de six à l’extérieur étaient interdits. Des amendes de police ont été émises pour ce rassemblement.

19 juin 2020 : 56e anniversaire de Boris Johnson

Downing Street avait précédemment admis que le personnel s’était « brièvement réuni » dans la salle du Cabinet pour ce qui aurait été une réunion surprise pour M. Johnson organisée par sa désormais épouse Carrie. Un allié de l’ancien Premier ministre, Conor Burns, a déclaré avoir été « pris en embuscade avec un gâteau » lors de l’événement.

M. Johnson, sa femme et alors chancelier Rishi Sunak ont ​​reçu des avis de pénalité fixe de 50 £ de Scotland Yard pour avoir assisté à la fête.

Cependant, le n ° 10 a démenti les informations selon lesquelles, plus tard dans la soirée, la famille et les amis auraient été accueillis à l’étage pour célébrer l’occasion. La loi de l’époque interdisait à deux personnes ou plus de ménages différents d’être à l’intérieur en même temps.

Le rapport de Mme Gray indique que ni M. Johnson ni M. Sunak n’étaient au courant de l’événement à l’avance et que « les personnes présentes ont consommé de la nourriture et des boissons, et certaines ont bu de l’alcool ».

Rishi Sunak se bat actuellement avec le président de l’enquête Covid sur la publication des WhatsApps de Boris Johnson (AFP/Getty)

13 novembre 2020 : Downing Street flat do

Carrie Johnson aurait organisé des fêtes dans l’appartement officiel au-dessus du n ° 11 où elle et son mari vivaient, dont un événement le 13 novembre, la nuit du départ acrimonieux de Dominic Cummings.

Un porte-parole de l’épouse du Premier ministre a qualifié cette affirmation de « non-sens total ».

Mais des rapports ont suggéré plus tard que M. Johnson avait été vu se diriger vers l’appartement la nuit en question, et des chansons d’Abba, dont The Winner Takes It All, ont été entendues venant de la résidence.

Un deuxième verrouillage national pour l’Angleterre a commencé le 5 novembre.

Les gens ont reçu l’ordre de rester chez eux pendant cette période et différents ménages ont été interdits de se mélanger à l’intérieur ou dans des jardins privés, sauf dans une bulle de soutien.

Le rapport de Mme Gray indique qu’à la suite de la conclusion de l’enquête de la Met Police, elle a décidé qu’il n’était « pas approprié ni proportionné » de poursuivre une enquête sur les événements.

13 novembre 2020 : Fête de départ pour l’aide principal

Les images publiées dans le rapport de Mme Gray montrent M. Johnson levant un verre entouré de collègues et de bouteilles de vin.

Quelques jours après avoir ordonné le deuxième verrouillage national de l’Angleterre, les images montraient le Premier ministre de l’époque portant un toast au chef des communications sortant Lee Cain le 13 novembre 2020.

Les anciens conseillers de Downing Street Dominic Cummings et Lee Cain sont tous deux mentionnés dans le témoignage de Boris Johnson aux députés (Adrian Dennis/PA)

La police métropolitaine a émis des avis de pénalité fixes pour l’événement. À l’époque, les organisateurs de grands rassemblements de plus de 30 personnes auraient pu être condamnés à une amende de 10 000 £.

13 novembre 2020 : Encore un départ

Le rapport de Mme Gray a indiqué que jusqu’à 20 personnes se sont rassemblées dans la zone du bureau de presse n ° 10 pour dire au revoir à un conseiller spécial, M. Johnson venant.

15 décembre 2020 : Quiz de Noël en ligne dans le n°10

Des photographies montraient M. Johnson aux côtés d’une bouteille ouverte de vin mousseux alors qu’il participait à un quiz de Noël virtuel pour le personnel du numéro 10.

17 décembre 2020: Cabinet Office ‘Fête de Noël’

Le secrétaire du Cabinet, Simon Case, s’est retiré de l’enquête sur les partis de Whitehall, pour être remplacé par Mme Gray, après que des informations aient fait état d’un rassemblement au Cabinet Office.

Il a été rapporté que la fête avait été organisée par un secrétaire privé de l’équipe de M. Case, et qu’elle était notée dans les calendriers numériques comme « fête de Noël! » et inclus un quiz en ligne.

Le Cabinet Office a déclaré que M. Case n’avait joué aucun rôle dans l’événement « mais avait traversé le bureau de l’équipe pour se rendre au sien ».

Quelques jours avant l’événement, Londres est passée au niveau 3 du système de restrictions alors en place en Angleterre, ce qui signifie que le secteur de l’hôtellerie a dû fermer, sauf pour les plats à emporter, et que des groupes de six personnes ne pouvaient se réunir que dans des espaces publics extérieurs.

Le rapport de Mme Gray a déclaré: «Un quiz virtuel a eu lieu dans le bureau privé du secrétaire du Cabinet pour le personnel qui était au bureau et travaillait à domicile ce jour-là.

« De l’alcool et de la nourriture ont été consommés pendant le quiz qui a duré environ 90 minutes au total. »

Le Met a infligé des amendes pour ce rassemblement.

17 décembre 2020 : Deux départs n° 10

Des événements ont eu lieu pour deux officiels n ° 10 partants le même jour. L’ancienne directrice générale du groupe de travail Covid du gouvernement, Kate Josephs, a déclaré qu’elle était « vraiment désolée » d’avoir laissé des boissons au Cabinet Office.

Le rapport de Mme Gray indique que M. Johnson a assisté pendant environ 15 minutes pour prononcer un discours les remerciant.

L’autre responsable sortant aurait été le capitaine Steve Higham, l’un des secrétaires privés de M. Johnson.

18 décembre 2020 : Fête de Noël à Downing Street

Des fonctionnaires et des conseillers auraient prononcé des discours, dégusté un plateau de fromages, bu ensemble et échangé des cadeaux secrets du Père Noël. Le premier ministre n’était pas présent.

La porte-parole de M. Johnson, Allegra Stratton, a démissionné après la diffusion d’une vidéo d’elle plaisantant sur une « fête fictive » lors d’une conférence de presse fictive.

Le rapport de Mme Gray indique qu’un rassemblement dans le bureau de presse n ° 10 a duré « plusieurs heures ». Entre 20 et 45 personnes ont assisté au cours de la soirée, a-t-il précisé. Elle a également déclaré que « certains membres du personnel buvaient excessivement » et que des nettoyeurs ont ensuite trouvé du « vin rouge renversé » sur un mur.

À l’époque, les rassemblements intérieurs de deux personnes ou plus de ménages différents étaient interdits. Des amendes de police ont été émises pour l’événement.

Sanglotant Allegra Stratton démissionne sur la vidéo du parti No 10

14 janvier 2021 : Plus de Downing Street laissant des boissons

Un rassemblement a eu lieu au n ° 10 pour marquer le départ de deux secrétaires privés, M. Johnson étant brièvement présent pour prononcer un discours.

Le troisième verrouillage national a commencé le 6 janvier, ce qui signifie que les gens ont de nouveau été invités à rester chez eux.

16 avril 2021 : Deux départs à la veille des funérailles du duc d’Édimbourg

La veille au soir où la reine s’est assise seule aux funérailles de son mari de plus de 70 ans, conformément aux règles de Covid à l’époque, deux dos de départ auraient été détenus au n ° 10.

Downing Street a présenté ses excuses au palais de Buckingham après que des détails soient apparus sur des soirées arrosées, dont une pour le directeur des communications sortant James Slack.

Socialiser à l’intérieur avec des personnes d’autres ménages n’était pas autorisé et rencontrer d’autres personnes à l’extérieur était limité à des groupes de six personnes ou deux ménages.

Le rapport de Mme Gray fait référence à «deux événements de départ distincts» – un pour M. Slack et un autre pour un responsable n ° 10 anonyme. « L’alcool était disponible lors des deux événements et il y avait des discours », a-t-elle déclaré. «Des hauts fonctionnaires étaient présents. Les deux groupes se sont rencontrés dans le jardin n ° 10 plus tard dans la soirée. Les événements ont duré plusieurs heures. Le Premier ministre n’était pas en résidence.

La police a infligé des amendes pour l’événement.

7 mai 2021

Boris et Carrie Johnson auraient accueilli un ami proche et organisateur d’événements d’entreprise Dixie Maloney à Checkers alors que certaines restrictions étaient toujours en place, a-t-on rapporté.

À l’époque, les rassemblements intérieurs entre différents ménages étaient interdits sauf lorsqu’ils étaient «raisonnablement nécessaires» pour des raisons telles que le travail ou la garde d’enfants ou pour fournir des soins ou une assistance à une personne vulnérable, y compris une personne enceinte.

Le Gardien a rapporté qu’elle avait aidé de manière informelle à planifier le mariage des couples, qui a eu lieu à Downing Street trois semaines plus tard, mais le couple et Mme Maloney ont contesté toute suggestion selon laquelle ils auraient enfreint la loi, des sources disant au journal qu’elle était là pour des raisons de garde d’enfants comme Mme Johnson était enceinte.

Checkers est au centre de plusieurs allégations (Jacob King/AP)

novembre 2021

Les premiers rapports des partis ont émergé, suivis d’une série de démentis de M. Johnson, de Downing Street et des ministres du Cabinet.

12 avril 2022

Une porte-parole du n ° 10 a confirmé que M. Johnson et M. Sunak se verraient infliger des amendes pour violation de la réglementation Covid-19 à la suite d’allégations de fêtes de verrouillage à Downing Street et Whitehall.

M. Johnson, sa femme et le chancelier de l’époque se sont tous excusés et ont confirmé qu’ils avaient payé les amendes imposées pour une fête organisée le 19 juin 2020 pour marquer le 56e anniversaire de M. Johnson.