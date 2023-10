Chronologie des plus grands moments jusqu’à présent

Les avocats de Bankman-Fried affirment qu’il n’a fraudé personne, que les startups comme FTX sont complexes et échouent souvent, et que le gouvernement recherche un responsable des pertes des clients.

Les procureurs l’ont appelé pour représenter des investisseurs typiques qui, selon le gouvernement, ont perdu de l’argent parce que Bankman-Fried et ses collègues ont trompé ces investisseurs et ont donné leur argent aux prêteurs d’Alameda ou l’ont dépensé pour eux-mêmes.

Julliard a déclaré qu’il avait décidé d’acheter des monnaies numériques pour diversifier ses investissements, et qu’il avait acheté via FTX parce que cela avait attiré une grande couverture médiatique et en raison des célébrités et des fonds d’investissement impliqués dans l’entreprise. Il a déclaré qu’il n’avait effectué aucune transaction risquée, mais qu’il avait perdu la quasi-totalité de son investissement lorsque FTX a échoué.

Le gouvernement a commencé son dossier non pas avec un initié de FTX, mais avec un courtier en matières premières nommé Marc-Antoine Julliard, qui a déclaré avoir investi 100 000 $ chez FTX.

Même si les subtilités des crypto-monnaies, des transactions sur les marchés financiers et du droit des valeurs mobilières peuvent sembler vertigineuses, les moments les plus marquants des deux premières semaines du procès de Bankman-Fried ont été relativement simples.

Gary Wang et Caroline Ellison ont répondu « Oui ».

Deux des personnes les plus proches de Sam Bankman-Fried se sont vu poser la même question au début de leur témoignage cette semaine : ont-ils commis des crimes financiers alors qu’ils travaillaient chez FTX, la bourse de cryptomonnaie qui s’est effondrée l’automne dernier ?

Bankman-Fried, dont la participation dans FTX et le fonds spéculatif Alameda Research était autrefois estimée à 26 milliards de dollars sur papier, risque sept décennies de prison pour une série d’accusations fédérales liées à la surveillance des entreprises aujourd’hui en faillite.

L’ancien ami

Adam Yedidia était un ami universitaire de Bankman-Fried au MIT et a travaillé comme ingénieur logiciel pour FTX en 2021-2022. Il a déclaré avoir informé Bankman-Fried en juin 2022 qu’il manquait 8 milliards de dollars d’argent liquide aux clients de FTX et qu’ils avaient ensuite discuté de l’argent manquant en personne.

Adam Yedidia quitte la Cour fédérale de Manhattan, à New York, le 4 octobre. Fichier Michael M. Santiago / Getty Images

Il a déclaré que Bankman-Fried semblait inhabituellement nerveux au cours de leur conversation et a reconnu que FTX était vulnérable.

Malgré cela, Yedidia a déclaré qu’il faisait confiance à Bankman-Fried. En novembre 2022, alors que l’entreprise s’effondrait et que les gens partaient, il lui a écrit sur Signal et lui a dit : « Je t’aime Sam. Je ne vais nulle part. »

Yedidia a déclaré que cela avait changé lorsqu’il avait appris que les dépôts des clients de FTX avaient été utilisés pour rembourser des prêts aux créanciers d’Alameda, ce qu’il a qualifié de « manifestement faux ». Après cela, il a démissionné.

On lui a ensuite demandé pourquoi il avait perdu confiance dans l’entreprise et avait démissionné.

« FTX a fraudé tous ses clients », a déclaré Yedidia. La réponse a été rayée du dossier judiciaire.

Le co-fondateur

Bankman-Fried a parfois semblé visiblement bouleversé lors du témoignage du co-fondateur et chef de la technologie de FTX, Gary Wang. Il regardait le sol de temps en temps et une fois, il mettait sa tête dans ses mains pendant que Wang était à la barre.

Gary Wang quitte mardi la Cour fédérale de Manhattan à New York. Michael M.Santiago / Getty Images

Wang a parlé au tribunal des jours précédant la faillite d’Alameda et de FTX. Il a ajouté que les dirigeants de l’entreprise avaient envisagé de fermer Alameda, mais n’y étaient pas parvenus car l’entreprise devait environ 14 milliards de dollars et n’avait aucun moyen de les rembourser.

Interrogé sur un tweet de Bankman-Fried qui disait : « Les actifs vont bien », Wang a répondu : « FTX n’allait pas bien et les actifs n’allaient pas bien ».

Le témoin vedette

Caroline Ellison, PDG d’Alameda et ex-petite amie de Bankman-Fried, a déclaré qu’il lui avait demandé de voler quelque 10 milliards de dollars aux clients de FTX et de les utiliser pour rembourser les entreprises qui avaient prêté de l’argent à Alameda.

« Sam m’a ordonné de commettre ces crimes », a déclaré Ellison au début de plusieurs jours de témoignage.

Caroline Ellison arrive jeudi au tribunal de New York. Stéphanie Keith / Bloomberg via Getty Images

Elle a également témoigné que Bankman-Fried lui avait demandé d’induire les prêteurs en erreur pour que les finances de l’entreprise paraissent meilleures qu’elles ne l’étaient en réalité – un moyen d’empêcher ces prêteurs de devenir nerveux et de demander leur remboursement.

La relation personnelle d’Ellison avec Bankman-Fried a été évoquée à plusieurs reprises au cours de son témoignage. Alors qu’Ellison était à la barre pendant trois jours complets, les deux hommes ont semblé éviter de se regarder tout au long.

Ellison a fondu en larmes après que les procureurs ont partagé des messages dans lesquels elle a dit à Bankman-Fried qu’elle était soulagée de découvrir la vérité sur FTX et qu’Alameda sortait enfin.

Ellison, comme Wang et un autre haut dirigeant de FTX, Nishad Singh, ont plaidé coupable à une série d’accusations criminelles liées à la fraude et coopèrent avec les poursuites engagées par le gouvernement contre Bankman-Fried dans l’espoir d’obtenir une réduction de leurs propres peines de prison.

Les derniers jours de FTX et Alameda Research

Christian Drappi, ancien ingénieur logiciel chez Alameda, a témoigné sur les derniers jours précédant l’échec de FTX et d’Alameda. Il a déclaré qu’Ellison lui avait dit que FTX avait un « manque » de fonds d’utilisateurs parce qu’Alameda les avait empruntés. Il s’est dit choqué d’apprendre cela.

Pendant que Drappi était à la barre, l’accusation a diffusé un enregistrement d’une réunion d’entreprise dirigée par Ellison. Il a été secrètement enregistré par un autre employé qui l’a donné à Drappi.

Recommandé

Dans l’enregistrement, Ellison dit aux employés que FTX n’a ​​pas assez de fonds pour rendre leur argent à tous ses utilisateurs et essaie de collecter des fonds. Drappi se dit surpris car une entreprise collecte généralement des fonds pour financer ses opérations, et non pour « combler un trou dans le bilan d’une entreprise ».

Il demande ensuite à Ellison si le prêt était garanti de manière standard. Elle dit que non.

« Cela semble plutôt mauvais », dit-il.

Drappi a démissionné d’Alameda le lendemain.

L’ex-PDG

Le dernier témoin de la semaine était Zac Prince. Il est également PDG d’une société de cryptographie qui a fait faillite – pas une bourse comme FTX, où sont négociées des monnaies numériques comme Bitcoin, mais une société qui prêtait à d’autres entreprises du secteur.

La société de Prince, BlockFi, a prêté plus d’un milliard de dollars à Alameda Research sur quelques années, et il a déclaré que la société effectuait toujours ses paiements à temps. Il a également examiné les bilans d’Alameda chaque trimestre et, sur cette base, il a estimé que l’entreprise était en très bonne forme.

Il a déclaré qu’il ne savait pas qu’Alameda recevait de l’argent de FTX, ni des prêts qu’elle accordait à des initiés comme Bankman-Fried, et qu’il n’aurait pas prêté à Alameda s’il avait connu le véritable état de ses finances.

Lorsque le marché de la cryptographie a fortement chuté à la mi-2022, BlockFi a également été durement touché. Il a conclu un accord avec FTX dans lequel il a emprunté à BlockFi et avait également la possibilité de l’acheter. Elle a également accordé davantage de prêts à Alameda.

Prince a déclaré que BlockFi disposait de 350 millions de dollars sur FTX fin 2022. Il a déclaré qu’il avait finalement perdu 1 milliard de dollars lorsque Alameda et FTX avaient déposé leur bilan, et a déclaré que cela ne serait pas arrivé si Alameda avait été en mesure de rembourser ses prêts.