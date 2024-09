Chronologie des événements survenus le jour de la fusillade dans une école de Géorgie

ATLANTA — De nombreuses questions concernant la fusillade survenue la semaine dernière dans une école de Géorgie restent encore sans réponse, notamment comment le suspect a amené un fusil d’assaut semi-automatique sur le campus du lycée d’Apalachee et ce qui a pu motiver la violence.

La fusillade survenue mercredi à Winder, au nord-est d’Atlanta, a fait deux morts parmi les enseignants et deux élèves. Un autre enseignant et huit autres élèves ont été blessés, dont sept ont été touchés par balle.

Colt Gray, 14 ans, est accusé de quatre chefs d’accusation de meurtre en tant qu’adulte, et le procureur de district Brad Smith a déclaré que d’autres accusations seraient probablement portées contre lui en lien avec les blessés. Les autorités ont également inculpé son père, Colin Gray, alléguant qu’il avait donné à son fils accès à l’arme alors qu’il savait ou aurait dû savoir que l’adolescent représentait un danger pour lui-même et pour les autres.

En attendant, les proches pleurent les victimes, notamment les enseignants Richard Aspinwall, 39 ans, et Cristina Irimie, 53 ans, et les étudiants Mason Schermerhorn et Christian Angulo, tous deux âgés de 14 ans.

Les 13 000 élèves des autres écoles du comté de Barrow sont censés retourner en classe mardi. Les autorités n’ont pas annoncé de date de reprise pour les 1 900 élèves qui fréquentent Apalachee.

Le surintendant Dallas LeDuff, dans un message vidéo dimanche, a déclaré que les adjoints du shérif et les policiers de l’État assureront une sécurité supplémentaire lorsque les écoles rouvriront mardi, avec des conseils supplémentaires disponibles sur tous les campus.

Voici une chronologie de ce qui s’est passé le jour de l’attaque, basée sur les déclarations des autorités et sur les reportages de l’Associated Press et d’autres médias :

8h15 — Début de la première période. Les responsables n’ont pas précisé à quel cours Colt Gray était inscrit, ni s’il y était présent. On ne sait pas non plus comment Gray est arrivé à l’école ce matin-là ou s’il portait le fusil avec lui.

9h38 — Fin de la première période. Les élèves ont sept minutes pour passer à la classe suivante.

9h45 — Début de la deuxième période. Lyela Sayarath, une étudiante, a déclaré avoir brièvement vu Gray dans le cours d’algèbre où les deux étaient assis l’un à côté de l’autre. Mais Gray a quitté la salle. Sayarath a déclaré qu’elle supposait que Gray séchait les cours, mais on ne sait pas exactement où il aurait pu aller.

9h50 — Marcee Gray, la mère de Colt, appelle le lycée de Fitzgerald, en Géorgie, à 320 kilomètres de là, pour prévenir que son fils est dans une « situation d’extrême urgence », selon les journaux d’appels, les SMS et une interview de la tante de Gray, Annie Brown, avec le Washington Post. Brown a ensuite confirmé le récit à l’AP mais a refusé de commenter davantage.

Brown a déclaré que la mère lui avait envoyé un SMS disant qu’elle avait parlé avec un conseiller scolaire et les avait exhortés à trouver « immédiatement » son fils pour vérifier son état. Les journaux d’appels montrent que l’appel a duré jusqu’à 10 heures du matin. Les proches de Marcee Gray ont déclaré à plusieurs médias qu’elle avait reçu un SMS de son fils ce matin-là disant qu’il était désolé, sans dire pourquoi il s’excusait.

9 h 45 à 10 h 20 — Une administratrice se rend dans la classe d’algèbre à la recherche d’un élève portant le même nom de famille et un prénom similaire à celui de Colt Gray, a déclaré Sayarath. L’autre élève est aux toilettes, a-t-elle dit, mais l’administratrice prend le sac de l’autre élève. Lorsque l’autre élève revient, il dit à Sayarath que l’administratrice cherchait en fait Colt Gray. Pendant ce temps, l’enseignant est appelé à l’interphone, a déclaré Sayarath.

Vers 10 h 20, Colt Gray s’approche de la porte de la salle d’algèbre. Alors que l’interphone sonne à nouveau, l’enseignant répond : « Oh, il est là », en voyant Gray à l’extérieur de la salle de classe, a déclaré Sayarath. Lorsque les élèves vont ouvrir la porte, qui se verrouille automatiquement de l’intérieur lorsqu’elle est fermée, Sayarath dit qu’ils reculent. Elle dit avoir vu Colt Gray se détourner par la fenêtre de la porte, puis avoir entendu 10 ou 15 coups de feu consécutifs. Des personnes sont abattues dans le couloir et à l’intérieur d’au moins une salle de classe, tandis que d’autres personnes dans les couloirs se précipitent pour se mettre en sécurité. Selon certains élèves, les trois enseignants sont abattus alors qu’ils essayaient de protéger les élèves.

10h23 — Après que plusieurs employés ont appuyé sur des boutons d’alerte sans fil intégrés à leurs badges, l’école est mise en quarantaine et une intervention massive des forces de l’ordre commence. Les élèves des autres classes qui entendent les coups de feu commencent à envoyer des SMS et à appeler leurs parents et d’autres personnes.

10h26 — Les deux agents des ressources scolaires affectés à l’Apalachee High School s’approchent de Gray dans le couloir, selon le directeur du GBI, Chris Hosey. Gray se rend immédiatement et est placé en garde à vue.

Vers 11 heures, les forces de l’ordre commencent à fouiller la maison de Colin et Colt Gray à l’est de Winder. À l’école, les policiers vont de classe en classe, à la recherche d’autres personnes blessées ou d’autres tireurs. Plus tard, les policiers évacuent les élèves vers le terrain de football tandis que des centaines de parents se précipitent vers le campus.

Vers 13 heures — L’école commence à libérer les élèves et les confie à leurs parents pour qu’ils les ramènent chez eux.