Chronologie des événements menant à la perquisition du FBI au domicile de Trump

WASHINGTON (AP) – La recherche du FBI sur le domaine de Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump a déjà envoyé des réverbérations à travers le pays, alors même que de nouveaux détails émergent sur ce que les agents recherchaient dans l’enquête pour savoir s’il avait pris des dossiers classifiés du White House à sa résidence en Floride.

Voici un aperçu du déroulement de l’enquête de plusieurs mois et du rythme rapide de ce qui s’est passé depuis :

Mi-janvier 2022 : Quinze cartons de dossiers présidentiels sont récupérés à Mar-a-Lago par la National Archives and Records Administration. Le transfert est intervenu après qu’un représentant de Trump a déclaré à l’agence en décembre 2021 qu’il y avait des enregistrements en Floride près d’un an après son départ de ses fonctions. L’agence affirme qu’en vertu de la loi fédérale, tous les dossiers doivent être conservés, un processus qui est “essentiel pour notre démocratie”.

Trump qualifie les discussions de “collaboratives et respectueuses” et dit que ce fut un “grand honneur” de travailler avec les Archives nationales. Ses représentants ont dit à l’agence qu’ils continueraient à chercher d’autres dossiers présidentiels.

31 janvier 2022: L’agence déclare dans un communiqué que certains documents papier de l’époque où Trump était au pouvoir avaient été déchirés par Trump. Au cours de son mandat, les responsables de la gestion des archives de la Maison Blanche avaient récupéré et enregistré certains des dossiers présidentiels déchirés et les avaient remis aux archives lorsqu’il quittait ses fonctions, ainsi que d’autres dossiers déchirés qui n’avaient pas été reconstitués.

18 février 2022: Des informations classifiées ont été trouvées dans les 15 boîtes de documents de la Maison Blanche qui avaient été stockées à Mar-a-Lago, selon la National Archives and Records Administration. La révélation est venue dans une lettre répondant à un comité de surveillance du Congrès. Il a également confirmé que l’affaire avait été transmise au ministère de la Justice.

La loi fédérale interdit de retirer des documents classifiés vers des emplacements non autorisés, bien que Trump puisse affirmer qu’en tant que président, il était l’autorité ultime pour savoir si les documents étaient classifiés.

Trump, pour sa part, affirme que les Archives nationales ont reçu les dossiers présidentiels demandés « dans le cadre d’un processus ordinaire et routinier ».

25 février: Le comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme demande des documents supplémentaires aux Archives nationales dans le cadre de son enquête sur le traitement par Trump des dossiers de la Maison Blanche.

Le comité présidé par la représentante démocrate Carolyn Maloney de New York a présenté une série de documents dont il avait besoin pour déterminer si l’ancien président avait violé les lois fédérales sur les archives lorsqu’il avait emmené les boîtes en Floride.

Printemps 2022 : Des enquêteurs du ministère de la Justice et du FBI se rendent à Mar-a-Lago pour obtenir plus d’informations sur les documents classifiés emportés en Floride, selon une source proche du dossier. Les fonctionnaires fédéraux ont également signifié une assignation à comparaître pour certains documents qui se trouveraient dans la succession.

5 août : Le juge magistrat américain Bruce Reinhart du sud de la Floride approuve une demande de mandat de perquisition, concluant que le FBI avait des raisons probables de fouiller Mar-a-Lago. Le mandat de perquisition est scellé, comme c’est le cas pour toute enquête en cours. Le procureur général Merrick Garland a déclaré plus tard qu’il avait personnellement approuvé la décision de demander le mandat de perquisition.

8 août: Le FBI exécute la perquisition à Mar-a-Lago dans une escalade sans précédent du contrôle des forces de l’ordre sur l’ancien président. Trump n’était pas au domaine à l’époque, qui a été fermé pour la saison, mais a révélé la recherche dans une déclaration publique enflammée. Il a affirmé que des agents avaient ouvert un coffre-fort à son domicile lors de ce qu’il a appelé un “raid inopiné” qu’il a comparé à une “inconduite du procureur”.

Trump et ses alliés ont présenté la recherche comme une militarisation du système de justice pénale visant à l’empêcher de remporter un autre mandat s’il décidait officiellement de se présenter à la présidence en 2024. La Maison Blanche du président Joe Biden a déclaré qu’elle n’avait aucune connaissance préalable de la recherche, et l’actuel directeur du FBI a été initialement nommé par Trump.

10 août : Le directeur du FBI dénonce une prolifération de menaces et d’appels aux armes dans les coins d’Internet favorisés par les extrémistes de droite à la suite de la perquisition. S’exprimant lors d’une visite précédemment prévue au bureau extérieur du FBI à Omaha, Nebraska, Christopher Wray a déclaré que la rhétorique ciblant les agents fédéraux et le ministère de la Justice est “déplorable et dangereuse” et “la violence contre les forces de l’ordre n’est pas la réponse, peu importe qui vous Je suis fâché avec.

11 août : Après des jours de silence public, Garland tient une brève conférence de presse où il fait une annonce majeure : il demandera au tribunal de desceller le mandat de perquisition, une étape frappante et inhabituelle pour une enquête en cours. Garland a déclaré que le public avait le droit de savoir ce qui avait motivé la perquisition extraordinaire au domicile d’un ancien président.

Trump répond par une déclaration appelant à la libération “immédiate” du mandat. Ses avocats ne rendent pas immédiatement publics les documents dont ils disposent et que le gouvernement a cherché à desceller.

Pendant ce temps, dans l’Ohio, un homme armé portant un gilet pare-balles tente de pénétrer dans une zone de contrôle de sécurité d’un bureau extérieur du FBI. Il s’est enfui et a ensuite été tué à la suite d’un affrontement avec la police. Un responsable de l’application des lois informé de l’affaire l’a identifié comme étant Ricky Shiffer et a déclaré qu’il se serait trouvé à Washington juste avant l’attaque du Capitole et qu’il y aurait peut-être été le 6 janvier.

12 août: Le juge Reinhart devrait rendre la décision finale du tribunal sur l’opportunité de desceller le mandat autorisant le FBI à fouiller Mar-a-Lago.

L’écrivain de l’Associated Press Eric Tucker a contribué à cette histoire.

Lindsay Whitehurst, Associated Press