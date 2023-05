Chronologie des événements menant à la destitution du procureur général républicain du Texas, Ken Paxton

AUSTIN, Texas (AP) – Une chronologie des événements qui ont conduit à la destitution samedi du procureur général républicain du Texas, Ken Paxton, 60 ans, pour trois mandats. Le vote de la Chambre des représentants du Texas contrôlée par le GOP signifie également que Paxton est immédiatement suspendu de ses fonctions.

2015

Paxton prend ses fonctions de procureur général après plus d’une décennie à l’Assemblée législative du Texas. Il est inculpé de crime par un grand jury dans sa ville natale près de Dallas, accusé d’avoir dupé des investisseurs dans une startup technologique. Il plaide non coupable de deux chefs d’accusation, mais il n’y a toujours pas eu de procès. Paxton ouvre un fonds de défense juridique et accepte 100 000 $ d’un dirigeant dont l’entreprise faisait l’objet d’une enquête par son bureau pour fraude à Medicaid. Un retraité de l’Arizona fait un don de 50 000 $ au fonds, et Paxton embauche plus tard le fils du donateur pour un poste de haut rang qui se termine par son licenciement après que l’homme a montré de la pornographie juvénile lors d’une réunion.

2020

Plusieurs des principaux assistants de Paxton font part au FBI de leurs inquiétudes selon lesquelles le procureur général abusait des pouvoirs de son bureau pour aider le riche donateur et promoteur immobilier d’Austin Nate Paul avec un empire immobilier en difficulté. Le FBI ouvre une enquête et perquisitionne le domicile de Paul, mais il n’a pas été inculpé. Paxton et ses avocats ont nié tout acte répréhensible. Paxton, qui est marié à un sénateur de l’État et a acquis un profil national en tant que croisé pour des causes juridiques chrétiennes conservatrices, dit aux membres du personnel qu’il a eu une liaison avec une femme qui, il est apparu plus tard, travaillait pour Paul. Dans une déposition, Paul dit qu’il a embauché la femme sur la recommandation de Paxton. Les huit assistants qui ont signalé Paxton au FBI sont licenciés ou démissionnent, et quatre plus tard intentent une action en justice en vertu de la loi du Texas sur les dénonciateurs.

FÉVRIER 2023

Paxton accepte de régler le procès du lanceur d’alerte pour 3,3 millions de dollars de l’argent des contribuables, ce qui nécessite l’approbation législative. Les responsables du ministère de la Justice à Washington prennent en charge l’enquête sur la corruption, retirant l’affaire aux procureurs fédéraux du Texas.

23 MAI 2023

Les membres d’un comité de la Chambre dirigé par les républicains sur les enquêtes générales révèlent qu’une enquête sur la corruption de Paxton se déroule tranquillement depuis des mois.

24 MAI 2023

L’enquête du comité accuse Paxton d’avoir commis plusieurs crimes au pouvoir, y compris des crimes. Les accusations couvrent une myriade d’accusations liées à ses relations avec Paul, y compris des tentatives présumées d’ingérence dans des poursuites en forclusion et l’émission abusive d’avis juridiques au profit de Paul, et le licenciement, le harcèlement et l’interférence avec le personnel qui a signalé ce qui se passait. Les accusations de corruption découlent du fait que Paul aurait employé la femme avec qui Paxton avait eu une liaison en échange d’une aide juridique, et que Paul aurait payé des rénovations coûteuses au domicile de Paxton. Paxton nie globalement tout acte répréhensible. Le comité a mis fin à l’audience de mercredi sans donner suite aux conclusions et sans dire si une recommandation de destitution ou de censure de Paxton était possible.

25 MAI 2023

Le comité recommande lors d’un vote unanime que le meilleur avocat de l’État soit destitué sur 20 articles, notamment la corruption, l’inaptitude à la fonction et l’abus de confiance du public.

26 MAI 2023

Le comité de la Chambre a déclaré que c’était la propre demande de fonds de l’État de Paxton pour régler le procès du lanceur d’alerte qui avait entraîné la recommandation de destitution. Le versement de 3,3 millions de dollars doit être approuvé par la Chambre et le président républicain Dade Phelan a déclaré qu’il ne pensait pas que les contribuables devraient payer la facture. Paxton appelle ses partisans à protester lorsque la Chambre des représentants au complet engage une procédure de destitution contre lui. Il a dénoncé la procédure de destitution comme un « théâtre politique » qui « infligera des dommages durables à la Texas House », ajoutant à ses affirmations antérieures qu’il s’agissait d’un effort pour priver les électeurs qui l’ont renvoyé au pouvoir en novembre.

27 MAI 2023

La Chambre des représentants du Texas, composée de 149 membres, vote pour destituer Paxton. Au Texas, un fonctionnaire mis en accusation est automatiquement suspendu de ses fonctions dans l’attente d’un procès au Sénat.

