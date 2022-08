Chronologie des événements en Afghanistan depuis la prise de contrôle des talibans

La prise de Kaboul par les talibans le 15 août 2021 a ramené le mouvement radical au pouvoir en Afghanistan près de 20 ans après avoir été renversé par l’invasion américaine à la suite des attentats du 11 septembre. L’année qui a suivi a été désastreuse pour le pays.

Après que le monde ait coupé le financement, l’économie déjà délabrée de l’Afghanistan s’est effondrée presque du jour au lendemain, plongeant la quasi-totalité de la population dans la pauvreté et laissant des millions de personnes incapables de se nourrir. Aucun pays n’a encore reconnu le régime taliban. Après avoir initialement signalé qu’ils seraient plus modérés que lors de leur mandat précédent, les talibans se sont tournés vers une ligne dure, écrasant les droits des femmes, permettant peu de critiques et imposant un plus grand contrôle sur la presse.

Voici une chronologie des événements importants liés à la prise de contrôle des talibans et au régime qui a suivi.

29 février 2020 – L’administration du président américain Donald Trump signe un accord avec les talibans s’engageant à retirer les troupes américaines d’Afghanistan d’ici le 1er mai 2021. Les talibans promettent de mettre fin aux attaques contre les Américains. Mais ils intensifient leurs attaques contre les forces gouvernementales afghanes, qui commencent à s’effondrer avec le soutien tactique américain désormais réduit.

14 avril 2021 – Le président Joe Biden déclare que les 2 500 à 3 500 soldats américains restants en Afghanistan seront retirés d’ici le 11 septembre pour mettre fin à la «guerre éternelle» des États-Unis.

Mai-août 2021 — Les gains des talibans sur le terrain s’accélèrent. Des districts à travers le pays tombent aux mains des insurgés, parfois sans combat. À la mi-août, ils contrôlent presque tout le pays, y compris la plupart des grandes villes.

15 août 2021 – Les talibans entrent dans Kaboul alors que le président Ashraf Ghani, soutenu par la communauté internationale, fuit le pays.

16 août 2021 – Des milliers de civils se pressent à l’aéroport international de Kaboul, dans l’espoir de prendre des vols alors que les troupes et les responsables américains organisent des vols d’évacuation. Dans les scènes chaotiques, on en voit quelques-uns accrochés aux flancs des avions lors de leur décollage. Au moins deux sont connus pour être morts.

18 août 2021 – Lors de la première conférence de presse des talibans, le porte-parole Zabihullah Mujahid promet de ne pas exercer de représailles contre les anciens soldats, affirmant que les talibans autoriseront les femmes à travailler et à étudier “mais dans le cadre de l’islam”.

26 août 2021 – Des kamikazes et des hommes armés du groupe État islamique tuent au moins 60 Afghans et 13 soldats américains lors d’une attaque contre la foule qui tentait d’être évacuée à l’aéroport de Kaboul. Quelques jours plus tard, une frappe de drone américain tue 10 civils, dont sept enfants ; le Pentagone insiste initialement sur le fait que la frappe visait les auteurs de l’attaque de l’aéroport, mais a reconnu plus tard qu’il s’agissait d’une erreur.

Août – La prise de contrôle des talibans déclenche le gel des 8 milliards de dollars d’actifs afghans détenus à l’étranger, la plupart aux États-Unis.

Presque du jour au lendemain, l’économie déjà précaire s’effondre. De nombreux Afghans perdent leur salaire ou leur emploi à cause de la flambée des prix. Au cours des prochains mois, des millions de personnes deviendront incapables d’acheter de la nourriture ; de nombreuses installations médicales fermeront, incapables de payer les fournitures ou de payer le personnel.

Septembre — Les écoles rouvrent dans tout l’Afghanistan. Les filles jusqu’à la sixième année sont autorisées à retourner en classe, tout comme les femmes dans certaines universités privées. Au-delà de la sixième année, cependant, les filles ne sont pas autorisées à revenir, à quelques exceptions locales.

7 septembre 2021 — Les talibans annoncent la formation d’un gouvernement intérimaire, composé entièrement de personnalités et d’hommes talibans, malgré la pression internationale pour une plus grande diversité. Les talibans laissent entendre qu’il pourrait être élargi plus tard pour inclure d’autres factions, mais il est resté largement le même depuis.

12 septembre 2021 – Les vols d’aide reprennent à Kaboul alors que l’ONU accélère ce qui deviendra un effort d’aide massif pour maintenir les Afghans en vie dans une catastrophe humanitaire qui s’accélère. En moins d’un mois depuis la prise du pouvoir par les talibans, le nombre de familles déclarant une consommation alimentaire insuffisante a bondi de 13 points de pourcentage pour atteindre 93 % de la population, selon les chiffres de l’ONU. Le chef du Programme alimentaire mondial, David Beasley, prévient que 14 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, « au bord de la famine, elles ne savent pas où sera leur prochain repas ».

25 octobre 2021 – En un mois, tous ces chiffres se sont considérablement aggravés. Le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë a presque doublé pour passer de 14 millions à 22,8 millions, soit près de 60 % de la population, selon le PAM. Parmi ceux-ci, 8,7 millions sont au niveau d’urgence le plus élevé, risquant de mourir de faim. La moitié de tous les enfants de moins de cinq ans – environ 3,2 millions – devraient souffrir de malnutrition aiguë.

11 février 2022 – Le président américain Joe Biden publie un décret exécutif retenant la moitié des 7 milliards de dollars d’actifs afghans gelés aux États-Unis pour les affaires judiciaires impliquant des victimes des attentats du 11 septembre. Il ordonne que les 3,5 milliards de dollars restants soient utilisés au profit de l’Afghanistan ; depuis lors, des responsables américains ont eu des entretiens avec les talibans sur la manière d’utiliser cet argent.

23 mars 2022 – Le jour de l’ouverture des lycées, les talibans reviennent soudainement sur leur promesse d’autoriser les filles au-delà de la sixième année à fréquenter les écoles. Les filles qui se sont présentées pour le premier jour de cours sont invitées à rentrer chez elles. Le renversement suggère que les extrémistes parmi les dirigeants talibans se sont déplacés pour empêcher le retour des filles plus âgées à l’école.

30 mars 2022 — Le nombre d’Afghans vivant sous le seuil de pauvreté approche rapidement les 97 % de la population, avertit le chef du Programme des Nations unies pour le développement, Achim Steiner. En 2020, un peu moins de la moitié de la population afghane vivait dans la pauvreté.

7 mai 2022 – Le ministère de la vertu et du vice des talibans ordonne à toutes les femmes en public de porter des robes couvrant tout et de se couvrir le visage à l’exception de leurs yeux. Il leur conseille de rester à la maison sauf s’ils ont des travaux importants à l’extérieur de la maison.

9 mai 2022 – Un nouveau rapport de l’ONU montre qu’une énorme injection d’aide empêche à peine le nombre de personnes souffrant de la faim de continuer à augmenter, le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë s’élevant à près de 20 millions. Cependant, il avertit que la mauvaise récolte et la sécheresse persistantes, l’inflation alimentée en partie par le conflit en Ukraine et le manque de financement de l’aide de l’ONU menacent d’aggraver la crise.

22 juin 2022 – Un puissant tremblement de terre frappe une région reculée de l’est de l’Afghanistan, tuant plus de 1 100 personnes. Les talibans luttent contre les efforts de sauvetage, soulignant un manque de ressources et une dépendance à l’égard des groupes d’aide.

27 juillet 2022 – Amnesty International publie un rapport indiquant que les politiques des talibans « étouffent » les femmes à tous les niveaux de leur vie, soulignant les restrictions à la scolarisation et au travail, l’augmentation des mariages d’enfants et la répression des militantes.

31 juillet 2022 – Les États-Unis tuent le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahri lors d’une frappe de drone sur un refuge à Kaboul où il séjourne depuis des mois. Les responsables américains accusent les talibans de l’abriter en violation de l’accord de Doha.

