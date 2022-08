Chronologie des événements du départ de Praful Patel à l’interdiction du football indien par la FIFA

La Fédération internationale de football association (FIFA) avait suspendu la Fédération indienne de football (AIFF) le 16 août avec effet immédiat pour “influence indue de tiers”.

Le Bureau du Conseil de la FIFA a déclaré dans une décision unanime que les influences de tiers étaient en violation de ses statuts.

Mais, quelle est cette ingérence d’un tiers que la FIFA a relevée ?

En mai, la Cour suprême de l’Inde a relevé Praful Patel et son comité exécutif de leurs responsabilités et nommé un comité d’administrateurs (CoA) pour veiller au fonctionnement de l’AIFF.

Mais, la FIFA a vu le comité d’administrateurs nommé par le tribunal avoir son mot à dire dans la gestion du football indien comme une ingérence de tiers.

A LIRE AUSSI : La FIFA suspend la Fédération indienne de football en raison d’influences tierces

La FIFA a déclaré que ce n’était «pas une idée prudente» d’avoir un nombre égal de joueurs éminents aux côtés des représentants des associations d’État dans le collège électoral.

La CoA a soumis un projet à la Cour suprême et a déclaré que le collège électoral aura des représentants de 36 associations d’État et 36 éminents joueurs de football de toute l’Inde – 24 hommes et 12 femmes. La FIFA est cependant d’accord avec le comité exécutif qui compte 25% d’anciens joueurs en tant que membres cooptés.

Mais, mercredi (17 août) est la dernière date pour déposer les candidatures au poste de président de l’AIFF et avec la décision de la FIFA d’interdire le football indien, la Cour suprême entendra également l’affaire en cours le même jour.

Toute l’histoire entre la FIFA et l’AIFF remonte à mai. Voici un aperçu de la chronologie des événements :

18 mai 2022

La Cour suprême de l’Inde a nommé un comité d’administrateurs (CoA) pour superviser le fonctionnement de l’AIFF tout en déchargeant Praful Patel et son comité exécutif de leurs responsabilités.

Patel avait terminé ses trois mandats et 12 ans en tant que président de l’AIFF en décembre 2020, le maximum autorisé à un chef de fédération sportive nationale en vertu du Code du sport. Idéalement, les élections ont lieu pour le nouveau président, mais les sondages n’ont pas eu lieu en raison d’affaires pendantes devant la Cour suprême concernant sa constitution.

29 mai 2022

Le membre du CoA, le Dr SY Qureshi, a déclaré qu’une nouvelle constitution de l’AIFF sera en place d’ici la fin septembre.

11 juin 2022

Le CoA et les membres de certaines unités affiliées ont discuté de la manière dont les élections de l’AIFF peuvent être organisées en vertu de la constitution en adhérant au code national du sport, aux statuts de la FIFA et de l’AFC.

A LIRE AUSSI : Ce que l’interdiction de la FIFA signifie pour l’Inde accueillant les U17 féminins Coupe du monde? | Expliqué

21 juin 2022

L’équipe de visite de la FIFA-AFC est venue discuter des développements dans cette affaire et les discussions entre eux CoA se sont bien déroulées.

Il a nommé un comité consultatif de 12 membres pour superviser les affaires courantes des divers départements de l’AIFF. Ils mentionnent que le comité consultatif enverra des rapports réguliers à tous les membres du CdA pour leur information et approbation si nécessaire.

23 juin 2022

Après trois jours de réunions, la FIFA est repartie avec l’assurance d’achever la nouvelle constitution d’ici le 31 juillet et le processus électoral d’ici la fin septembre.

6 juillet 2022

Le CoA a rencontré le comité de sept membres, représentant les associations d’État de l’AIFF, pour discuter et suggérer diverses idées sur le projet de constitution.

16 juillet 2022

La CoA a rédigé le projet final de constitution de l’AIFF et l’a soumis à la Cour suprême pour approbation.

18 juillet 2022

Les unités d’État de l’AIFF ont exprimé leur mécontentement face à plusieurs dispositions du projet final de constitution. Cependant, ils ont accepté de “trouver un terrain d’entente” pour éviter une interdiction de la FIFA.

Les associations d’État, représentées par un panel de sept membres, avaient écrit à la FIFA et mentionné que plusieurs clauses du projet final de constitution, préparé par la CoA, étaient discriminatoires et illogiques.

21 juillet 2022

La Cour suprême a entendu les appels de la CoA pour l’AIFF et les associations d’État sur les différences dans le projet de constitution et a ordonné à toutes les parties de déposer des objections, le cas échéant, d’ici le 25 juillet.

Le tribunal suprême a indiqué que la prochaine audience aura lieu le 28 juillet pour discuter du projet de constitution et que tous les changements seront apportés le même jour afin que les élections à l’instance nationale de football puissent avoir lieu dès que possible.

A LIRE AUSSI : La FIFA interdit l’AIFF : affaire présentée devant la Cour suprême, audience sur l’affaire le 17 août

26 juillet 2022

La FIFA a recommandé à l’AIFF d’avoir une représentation de 25% de joueurs éminents dans son comité exécutif en tant que membres cooptés au lieu des 50% stipulés dans le projet de constitution par le CoA.

28 juillet 2022

La Cour suprême de l’Inde a reporté l’audience sur les élections de l’AIFF au 3 août, gardant l’organisation de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans comme une priorité.

Le juge DY Chandrachud, l’un des juges en exercice sur l’affaire, a déclaré que, comme le tribunal ne sera pas en mesure de finaliser l’ensemble du comité, il peut émettre des directives pour les élections.

3 août 2022

La Cour suprême a adopté une ordonnance provisoire demandant à l’AIFF de tenir et de conclure les élections de son comité exécutif aussi rapidement que possible et bien à temps pour la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans qui se jouera en Inde en octobre 2022.

Un banc dirigé par le juge DY Chandrachud a accepté un calendrier électoral de 27 jours préparé par le CoA – représenté par l’avocat principal Gopal Sankaranarayanan – qui gérait les affaires de l’AIFF.

Selon le calendrier, les résultats des élections devaient être proclamés les 28 et 29 août 2022.

La Cour suprême a ordonné la tenue d’élections au comité exécutif de l’AIFF en formant un collège électoral composé de 36 représentants d’associations nationales de football et de 36 anciens footballeurs éminents.

6 août 2022

La FIFA a menacé l’AIFF et a déclaré qu’elle suspendrait le football indien et lui retirerait ses droits d’accueillir la Coupe du monde féminine U-17 en octobre si “l’influence” d’un tiers persiste.

7 août 2022

La CoA a rassuré la FIFA après la menace qu’elle était sur la bonne voie pour mettre de l’ordre dans l’AIFF, tout en critiquant son président évincé Praful Patel pour ses références à la suspension de l’organisme national.

10 août 2022

Le CoA s’est adressé à la Cour suprême pour demander une action en outrage au tribunal contre l’ancien président de l’organisme, Praful Patel, et plusieurs membres du bureau d’associations de football d’État pour “ingérence dans l’administration de la justice” tout en les accusant d’avoir tenté de faire échouer l’objectif de la supervision de la Cour suprême. de la fédération de football par l’intermédiaire du Comité des administrateurs.

13 août 2022

Avant les élections de l’AIFF, les nominations des administrateurs vétérans Subrata Dutta et Larsing Ming ont été rejetées par le directeur du scrutin, Umesh Sinha.

Ils ont été rejetés au motif qu’ils avaient tous les deux siégé au comité exécutif de l’AIFF pendant trois mandats auparavant, et qu’ils ne peuvent donc être éligibles à aucun poste pour les quatre prochains conformément à une clause du Code national du sport.

15 août 2022

La FIFA a informé le ministère indien des sports qu’elle resterait ferme dans son opposition à l’inclusion de membres individuels dans le collège électoral pour les prochaines élections de l’AIFF.

16 août 2022

La FIFA a officiellement suspendu l’AIFF, ce qui signifie que la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022, prévue du 11 au 30 octobre 2022, ne peut actuellement pas se tenir dans le pays comme prévu.

La FIFA a clairement mentionné: “La suspension sera levée une fois qu’un ordre de créer un comité d’administrateurs pour assumer les pouvoirs du comité exécutif de l’AIFF aura été abrogé et que l’administration de l’AIFF reprendra le contrôle total des affaires quotidiennes de l’AIFF.”

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici